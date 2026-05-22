NLP-Pionierin Connirae Andreas im Interview: Vierte Ausgabe des World of NLP Magazins erschienen

In der neuen Ausgabe des World of NLP Magazins spricht Connirae Andreas ausführlich über ihre wegweisenden Methoden Core Transformation und WholenessWork.

Kitzingen, 22. Mai 2026 – Die vierte Ausgabe des World of NLP Magazins ist erschienen – und hat mit Connirae Andreas eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der internationalen NLP-Szene auf dem Cover. In einem ausführlichen Interview mit NLP-Lehrtrainer Ulrich Fischer gibt die NLP-Pionierin tiefe Einblicke in ihre beiden bekanntesten Methoden: Core Transformation und Wholeness Work.

Connirae Andreas gehört zur ersten Generation der NLP-Trainerinnen. Bereits 1977 begegnete sie gemeinsam mit ihrem Mann Steve Andreas dem damals jungen Feld des Neurolinguistischen Programmierens und prägte es über Jahrzehnte mit. Mit der von ihr entwickelten Core Transformation, inzwischen in 15 Sprachen übersetzt, schuf sie eine Methode für tiefgreifende persönliche Veränderung, die heute fester Bestandteil vieler NLP-Master-Ausbildungen ist.

Von Core Transformation zu Wholeness Work

Im Interview beschreibt Connirae Andreas, wie aus persönlicher Suche heraus zunächst die Core Transformation entstand – als Antwort auf die Erkenntnis, dass klassische NLP-Protokolle bei manchen Problemen an ihre Grenzen stießen. Später entwickelte sie nach einer tiefen persönlichen Krise und inspiriert von den Lehren des indischen Weisen Ramana Maharshi das Wholeness Work, eine Methode mit inzwischen rund 20 Formaten, die auf einer tieferen Erfahrungsebene arbeitet und in Richtung innerer Ganzheit führt.

Das Interview spannt einen Bogen über mehr als vier Jahrzehnte NLP-Geschichte: von den Anfängen in Kalifornien über die Entwicklung neuer Formate bis hin zur aktuellen Forschungslage. Mehrere Studien belegen inzwischen die Wirksamkeit der Core Transformation.

Ein Magazin als kostenfreie Wissensquelle

Das World of NLP Magazin wird von Landsiedel NLP Training herausgegeben und erscheint viermal jährlich. Jede Ausgabe umfasst rund 180 Seiten und versammelt Fachartikel, Interviews, praxisnahe Übungen, Kurzgeschichten und wissenschaftliche Beiträge – die Online-Version ist kostenfrei verfügbar und in mehreren Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch, Russisch und Hindi.

Herausgeber ist NLP-Master-Trainer Stephan Landsiedel. Er wird unterstützt von einem internationalen Redaktionsteam sowie NLP-Trainern, Forschern und Verbänden aus verschiedenen Ländern. Zu den Autorinnen und Autoren der bisherigen Ausgaben zählen unter anderem Robert Dilts, Franz Hütter, Michael Hall und Bruce Grimley.

Themenvielfalt für Einsteiger und Profis

Neben dem Interview mit Connirae Andreas bietet die vierte Ausgabe Beiträge zu NLP und Spiritualität, Storytelling mit dem 4-MAT-System, NLP im Sport, Persönlichkeitsmodellen sowie einen Workshop zu VAKOG und Wahrnehmung. Auch das Wirken von Virginia Satir wird gewürdigt. Damit richtet sich das Magazin sowohl an Einsteiger, die NLP kennenlernen möchten, als auch an erfahrene Coaches, Trainer und Therapeuten, die ihr Fachwissen vertiefen wollen. In einer eigenen Serie zeigt der Herausgeber persönlich, wie neue NLP-Techniken entwickelt werden können und greift Trends auf.

Für Stephan Landsiedel ist der freie Zugang ein zentrales Anliegen: NLP-Wissen soll nicht hinter Bezahlschranken verschwinden, sondern für alle Interessierten verfügbar sein. Alle vier Ausgaben können kostenfrei abonniert und digital gelesen werden. Zusätzlich gibt es eine Print-Ausgabe des Magazins, die auch im Abo mit ergänzenden Bonus-Workshops und als Audio-Version erhältlich ist.

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Landsiedel NLP Training ist seit 30 Jahren im Bereich NLP-Ausbildung, Coaching-Ausbildung und Persönlichkeitsentwicklung im deutschsprachigen Raum tätig. Das Institut bietet zertifizierte NLP-Ausbildungen vom Practitioner bis zum Trainer, betreibt mit der „World of NLP“ eine umfangreiche Online-Lernplattform und gibt das World of NLP Magazin heraus. Der Herausgeber Stephan Landsiedel ist Präsident der International Association of NLP-Institutes für Deutschland.

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