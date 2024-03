Nord Precious Metals gibt vielversprechende Goldergebnisse aus dem Revier Gowganda bekannt

Erschließung archäischer Goldvorkommen und Nipissing-Silbervorkommen

5. März 2024 / IRW-Press / Coquitlam, British Columbia. Nord Precious Metals Mining Inc. (TSXV: NTH) (OTCQB: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen, Nord oder Nord Precious Metals) freut sich, nach umfangreichen Bohrungen, die sowohl auf eine Silber- als auch auf eine Goldmineralisierung abzielten, die ersten Ergebnisse aus Bohrloch CS-23-123 bekannt zu geben. Diese Ergebnisse stellen einen bedeutenden Schritt nach vorne in unseren Explorationsbemühungen im Revier Gowganda dar.

Zusätzlich zu unserer laufenden Suche nach einer Mineralisierung in der Silberlagerstätte Castle East haben wir strategische Bohrungen konzipiert, um die überzeugenden Goldgehalte zu untersuchen, die wir bei unseren Freilegungs- und Prospektionsaktivitäten im Sommer entdeckt haben. Unser Explorationsteam ist begeistert von dem Potenzial für ein regionales Goldziel innerhalb des Reviers Gowganda auf Systemebene.

Ergebnisse von CS-23-123:

– Die Zielzone wurde mit Goldgehalten von bis zu 3,05 Gramm pro Tonne durchteuft. Die Zone ist hier etwa 9 m mächtig und besteht aus einer anomalen Goldmineralisierung innerhalb einer Zone mit starker, weit verbreiteter Chloritisierung des Gesteins und starker Bruchbildung.

– Innerhalb dieser Zone befindet sich eine 3,83 m mächtige Zone mit einem gewichteten Durchschnittsgehalt von 1,41 Gramm pro Tonne Au in dem in der Tabelle unten dargestellten Bereich von 252,2 m bis 256,03 m.

– Diese Bohrkampagne stellt das Anfangsstadium zur Abgrenzung mehrerer Goldtrends im gesamten Konzessionsgebiet dar, wobei diese ersten Ergebnisse mit Blick auf das Mineralisierungssystem sehr ermutigend sind. Weitere Ergebnisse stehen noch aus.

Probe von (m) bis (m) Länge (m) Au (g/t)

DH0013118 252,2 253,15 0,95 1,15

DH0013119 253,15 254,08 0,93 0,508

DH0013121 254,08 254,8 0,72 0,491

DH0013122 254,8 255,45 0,65 2,67

DH0013123 255,45 256,03 0,58 3,05

Diese neuen Goldgehalte sind sehr ermutigend, sagte Matthew Halliday, President von Nord Precious Metals. Wir sind der Ansicht, dass ein erhebliches Potenzial für das Verständnis eines größeren Systems innerhalb des Reviers Gowganda besteht. Während ein großes Goldsystem unabhängig vom Silbersystem existieren könnte, könnte es wichtige Hinweise enthalten, die unser Verständnis der allgemeinen Geologie des Gebiets verbessern.

Die Silberlagerstätte Castle East befindet sich über einer großen archäischen Scherzone, die sowohl bei der Ablagerung der archäischen Goldmineralisierung vor Ort als auch bei der möglichen Remobilisierung dieser Minerale in jüngere Silbererzgänge eine entscheidende Rolle spielen könnte.

Nord Precious Metals ist weiterhin bestrebt, das gesamte Potenzial des Reviers Gowganda zu erkunden und zu erschließen. Mit diesen vielversprechenden ersten Ergebnissen sind wir für die Fortsetzung unserer rigorosen Explorationsbemühungen bereit, um unsere Kenntnisse der geologischen Feinheiten der Region zu verbessern und ihren Mineralreichtum zu erschließen.

Interessierte Anleger können sich über Nord Precious Metals Website NordPreciousMetals.com sowie die Social-Media-Kanäle bei X (Twitter), LinkedIn, Facebook und YouTube über das Unternehmen informieren. Entsprechende Links finden Sie auf der Website des Unternehmens.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Matthew Halliday, P.Geo. (PGO), President, COO und VP Exploration von Nord Precious Metals Inc., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, genehmigt und unter seiner Aufsicht erstellt.

Qualitätskontrolle und Berichterstattungsprotokolle

Diese Analyseergebnisse stammen von TTL in Cobalt, Ontario. Das Bohrprogramm, die Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) sowie die Interpretation der Ergebnisse werden von qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, die Verfahren anwenden, die NI 43-101 und den besten Praktiken der Branche entsprechen. Bei diesem Programm wird zusätzlich zur QA/QC des Labors alle 10 Proben entweder eine Standard- oder eine Blindprobe für QA/QC-Zwecke beigefügt.

Über Nord Precious Metals Mining Inc.

Nord Precious Metals Mining Inc. (vormals Canada Silver Cobalt Works Inc.) entdeckte vor kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen hat ein 60.000 m langes Bohrprogramm abgeschlossen, das auf die Erweiterung der Lagerstätte abzielt; eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist in Arbeit.

Im Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen auf Grundlage eines kleinen ersten Bohrprogramms die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Region. Diese enthielt insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind – siehe Pressemeldung von Nord Precious Metals (vormals Canada Silver Cobalt Works) vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020.

Das Unternehmen besitzt außerdem: (1) 14 Batteriemetallkonzessionsgebiete in Nord-Quebec, wo es vor kurzem ein nahezu 16.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet Graal abgeschlossen hat, und (2) das aussichtsreiche 1.000 Hektar große Goldkonzessionsgebiet Eby-Otto in der Nähe der hochgradigen Mine Macassa von Agnico Eagle in der Nähe von Kirkland Lake (Ontario). In der Nähe von Cochrane (Ontario) erkundet es auch (3) das Lithiumprojekt St. Denis-Sangster, das Greenfield-Explorationsflächen mit zahlreichen Pegmatiten über 260 Quadratkilometer entlang eines bedeutenden Kontakts zwischen vulkanosedimentären Gesteinen und archäischem Granit umfasst und an die Lithiumkonzessionsgebiete Case Lake von Power Metals angrenzt.

Die Vorzeige-Silber-Kobalt-Mine Castle von Nord Precious Metal und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen starke Explorationsmöglichkeiten für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer auf. Mit einem unterirdischen Lagerstättenzugang bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Castle, einer außergewöhnlichen hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Nord Precious Metals aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.nordpreciousmetals.com

Frank J. Basa

Frank J. Basa, P. Eng.

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Frank J. Basa, P.Eng.

Chief Executive Officer

416-625-2342

oder:

Wayne Cheveldayoff,

Corporate Communications

Tel.: 416-710-2410

E: waynecheveldayoff@gmail.com

Nord Precious Metals Mining Inc.

3028 Quadra Court

Coquitlam, B.C., V3B 5X6

www.nordpreciousmetals.com.

Warnhinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten sind Kommentare, die sich auf das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherheit von Mineralkonzessionstiteln, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und andere beziehen, zukunftsorientiert. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nord Precious Metals Mining Inc.

Frank J. Basa

3028 Quadra Court

V3B 5X6 Coquitlam, BC

Kanada

email : frank@grupomoje.com

Pressekontakt:

Nord Precious Metals Mining Inc.

Frank J. Basa

3028 Quadra Court

V3B 5X6 Coquitlam, BC

email : frank@grupomoje.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mit unserer Festplattenvernichtung Neuss ist der Datenschutz für Firmen einfach