NORDENERGIE eröffnet 150 kW Ladestation erstmals auf öffentlichem Parkplatz in Damp/Vogelsang-Grünholz

Schneller laden an der Ostsee: Damp baut E-Mobilität aus. Gemeinsam mit NORDENERGIE bringt Damp eine 150-kW-Schnellladesäule nach Vogelsang-Grünholz – ideal für Anwohner und Urlaubsgäste.

Mit der Inbetriebnahme der neuen 150 kW-Schnellladesäule in Vogelsang-Grünholz setzt die Gemeinde ein starkes Zeichen für die Zukunft der Elektromobilität. Die hochmoderne Ladeinfrastruktur ermöglicht es, Elektrofahrzeuge in kurzer Zeit aufzuladen und stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Mobilität in der Region dar.

Die neue Schnellladesäule ist Teil des Ladeinfrastruktur-Netzwerks der Lother GmbH, das unter der Marke NORDENERGIE betrieben wird. Der gezielte Ausbau erfolgt vorrangig an NORDOEL Tankstellen, um ein leistungsfähiges und flächendeckendes Schnellladenetz entlang wichtiger Verkehrsachsen zu schaffen. Gemeinsam mit der Gemeinde und der Bürgermeisterin Frau Barbara Feyock konnte NORDENERGIE das erste Mal eine Ladestation auch auf einem öffentlichen Parkplatz errichten.

Jill-Kaja Steinbrügge, Abteilungsleiterin E-Mobilität bei der Lother GmbH, freut sich über die neue Chance:

„Mit der Inbetriebnahme unserer ersten öffentlichen Schnellladesäule außerhalb eines Tankstellenstandorts gehen wir einen wichtigen nächsten Schritt beim Ausbau unserer Ladeinfrastruktur. Der Standort in Damp/Vogelsang-Grünholz ist für uns besonders spannend, weil wir hier in einem touristisch geprägten Umfeld testen können, wie Schnellladen auf einem öffentlichen Parkplatz angenommen wird. Unser Ziel ist es, Elektromobilität dort verfügbar zu machen, wo Menschen im Alltag und auf Reisen unkompliziert laden möchten.“

Barbara Feyock, Bürgermeisterin von Damp, freut sich sehr über den neuen

Schnelllader in Vogelsang-Grünholz:

„Für Vogelsang-Grünholz ist die neue Schnellladesäule ein echtes Signal: Unser Dorfplatz wird als zentraler Treffpunkt gestärkt, und gleichzeitig schaffen wir ein modernes Angebot für Bürgerinnen und Bürger und Gäste. Besonders mit Blick auf das nahe Ostsee Resort Damp und die bislang größeren Entfernungen zu Schnelllademöglichkeiten in Eckernförde und Kappeln freuen wir uns sehr, dass wir dieses Angebot nun direkt vor Ort haben.“

Nachhaltige Mobilität für die Zukunft

Mit der Inbetriebnahme der Schnellladesäule in Vogelsang-Grünholz unterstreichen Gemeinde und Betreiber gemeinsam ihren Anspruch, den Ausbau der Elektromobilität vor Ort aktiv voranzutreiben und attraktive Rahmenbedingungen für eine nachhaltige und klimafreundliche Mobilität zu schaffen.

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