Norra Metals bestellt Herrn Doug Flegg in den Beirat

VANCOUVER, BC – 15. Oktober 2020 – Norra Metals Corp. (das Unternehmen) (TSX-V: NORA) gibt bekannt, dass sein Board of Directors (das Board) Herrn Doug Flegg mit sofortiger Wirkung in den Beirat des Unternehmens bestellt hat.

Doug Flegg hat mehr als 32 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Bergbaufinanzierung und ist unter anderem in den Bereichen Equity Research, Investitionsmanagement, Aktienverkäufe, Unternehmensführung sowie Beratung bewandert. Seit 2016 ist Doug Flegg in der Geschäftsführung von Cairn Merchant Partners und arbeitet als Unternehmensberater eng mit einer Reihe von Bergbaufirmen zusammen. Davor war Herr Flegg 10 Jahre lang Geschäftsführer der Sparte Global Mining Sales bei BMO Capital Markets. Herr Flegg hat sein Bachelorstudium in Geologie (B.Sc. Honours) und sein MBA-Studium (87) an der Queens University in Kingston (Ontario) absolviert.

Mike Devji, CEO von Norra Metals Corp., erklärt: Im Namen des Board of Directors freue ich mich sehr, Doug Flegg in unserem Unternehmen willkommen zu heißen. Wir sind zuversichtlich, dass Herrn Fleggs Bergbau- und Finanzerfahrungen an den Kapitalmärkten Norra Metals auf seinem Wachstumskurs sehr zugute kommen werden.

Über das Unternehmen

Norra Metals Corp. (TSX-V: NORA) ist ein in Kanada ansässiges und auf die Exploration und Erschließung von Edelmetallvorkommen spezialisiertes Unternehmen. Zu den Projekten des Unternehmens in Norwegen zählen das Polymetallprojekt Bleikvassli, eine ehemalige Produktionsstätte im Untertagebau, und das hochgradige Kupfer-Zink-Gold-Explorationsprojekt Meråker. Außerdem hält das Unternehmen sämtliche Besitzanteile am Gold-Kupfer-Projekt Pyramid im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

