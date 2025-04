Northern Superior berichtet über die Ernennung des Vice-President Exploration und ein Update zum Projekt Monument Bay durch ONGold

Toronto, Ontario, 30. April 2025 / IRW-Press / Northern Superior Resources Inc. (Northern Superior) (TSXV: SUP) (OTCQX: NSUPF) (DE: D9M1) freut sich, über bestimmte Ankündigungen von ONGold Resources Ltd. (das Unternehmen oder ONGold) (TSXV: ONAU) (OTCQB: ONGRF) zu berichten, die auch ein Update zum Projekt Monument Bay einschließen. Northern Superior hält eine 62%ige Beteiligung an ONGold, Agnico Eagle Mines Limited ist zu 15 % am Unternehmen beteiligt.

ONGold freut sich, die Ernennung von Paul Dunbar zum Vice-President, Exploration mit Wirkung zum 1. April 2025 bekannt zu geben. Herr Dunbar, der mit nahezu fast vier Jahrzehnten Erfahrung in der Geologie und der Bewertung von Goldressourcen aufwarten kann, war in leitenden Funktionen bei kanadischen Explorations-, Erschließungs- und Bergbauunternehmen tätig; unter anderem beaufsichtigte er die Erweiterung von Goldressourcen zur Unterstützung von Bergbauaktivitäten sowie die Bewertung und den Ausbau von Explorationsprojekten.

Sein Hauptaugenmerk gilt zwar in erster Linie Goldexplorations- und Erschließungsprojekten, sein Fachwissen umfasst jedoch eine Vielzahl von geologischen Lagerstättentypen, einschließlich archäischer Grünstein-Goldlagerstätten, epithermaler Gold-/Silbersysteme, SEDEX-Lagerstätten und Kupfer-Gold-Porphyr-Projekte. Er hat verschiedene Teams von Fachleuten geleitet und kann beträchtliche Erfolge bei der globalen Steuerung von Projekten von der Frühphase bis zur fortgeschrittenen Ressourcendefinitions- und Erschließungsphase vorweisen, wobei er in Kanada, Nevada, Peru, Ost- und Westafrika, China und der Mongolei tätig war.

In der Funktion als Director of Exploration bei Argonaut Gold Inc. leitete er das Team, das die Exploration förderte, die Ressource erweiterte und grundsätzlich die Erschließung der im Tagebau betriebenen Goldmine Magino in Dubreuilville (Ontario) unterstützte. Dieser Betrieb und die Verarbeitungsanlage mit 10.000 Tonnen pro Tag Kapazität sowie die übrigen kanadischen Vermögenswerte wurden 2024 von Alamos Gold Inc. übernommen.

AKTUELLER STAND DES GOLDPROJEKTS MONUMENT BAY

Herr Dunbar wird die Reaktivierung der Exploration auf dem Goldprojekt Monument Bay sowie eine detaillierte Prüfung der Ressource leiten. Das aktuelle Explorationsprogramm bei Monument Bay verfolgt die folgenden Ziele:

· Erweiterung des geologischen Verständnisses der bestehenden Gold- und Wolframvorkommen in der Lagerstätte Monument Bay und der Mid-East Zone.

· Durchführung eines ersten Phase-I-Feldexplorationsprogramms zur Bewertung aller vorrangigen Ziele, die auf dem Konzessionsgebiet Monument Bay ermittelt wurden (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemeldung des Unternehmens vom 3. März 2025).

· Durchführung einer Vermessung mittels induzierter Polarisation bei den bestehenden Lagerstätten sowie bei Zielen in der Nähe der bestehenden Ressourcen.

· Erkundung von Möglichkeiten zur Durchführung von optischen Televiewer-Strukturstudien in zuvor niedergebrachten Bohrlöchern, um das Verständnis der strukturellen Kontrollmechanismen, die die Konzentration der hochgradigen Gold- und Wolframmineralisierung innerhalb der Lagerstätte Monument Bay beeinflussen, zu verbessern und zu vertiefen.

· Durchführung einer umfassenden Bewertung der historischen Gold-Wolfram-Ressourcen, die von früheren Betreibern definiert wurden. Dies beinhaltet die Bewertung der derzeit definierten Ressourcenbereiche, der Cutoff-Gehalte, der Möglichkeiten zur Erweiterung der Analysedatenbank durch Infill-Probenahmen und -analysen und der Integration von Bohrdaten, die bisher nicht in den historischen Ressourcenschätzungen berücksichtigt wurden, sowie die Identifizierung von Möglichkeiten zur Ressourcenerweiterung innerhalb der Hauptlagerstätte. Bei Erstellung der historischen Ressourcen wurde ein Goldpreis von 1.200 US$ zugrunde gelegt; die deutlich höheren Goldpreise werden die Bewertung der aktuellen Lagerstätten verändern.

· Durchführung einer Lidar-/Orthophotovermessung mit einem Starrflügler zur weiteren Eingrenzung regionaler Explorationsziele und einer konzessionsweiten Strukturinterpretation, um neue Zielgebiete für zukünftige Explorationsaktivitäten und Bohrprogramme zu ermitteln.

PROJEKTRESSOURCENGEOLOGE

ONGold leitet auch eine erneute Untersuchung der bestehenden Goldressource bei Monument Bay sowie der Möglichkeiten einer Ressourcenerweiterung in die Wege. Zu diesem Zweck hat ONGold den erfahrenen Ressourcengeologen Herrn Wally Dzick unter Vertrag genommen. Als versierter und international anerkannter professioneller Geologe kann Herr Dzick auf eine bemerkenswerte Karriere in den Bereichen Edelmetallexploration und -bergbau, Ressourcenbewertung, statistische Analyse und Entwicklung sowie Corporate Due Diligence zurückblicken und auch mit Expertise in der Exploration und Ressourcenbewertung im Gold- und Silberrohstoffsektor aufwarten. Seine Erfahrung erstreckt sich über nationale und internationale Aufgaben; unter anderem beschäftigte er sich dabei mit schichtgebundenen in Sedimenten lagernden Kupfer- und polymetallischen Verdrängungslagerstätten.

Während seiner Laufbahn war er bei führenden globalen Unternehmen wie Barrick Gold und Newmont Mining tätig, aber auch bei mittelständischen Junior-Unternehmen wie Getchell Gold, Silver Standard Resources und Summit Mining. Als Chief Geologist von Barrick Gold in der Mine Meikle in Nevada leitete er erfolgreich die geologische Abteilung und entwickelte Strategien zur Optimierung von Ressourcen durch effektive Bohrprogramme. Angesichts seiner Kenntnisse in den Bereichen Minengeologie, Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren, Erzkontrolle, Abstimmung zwischen Mine und Verarbeitungsanlage sowie Ressourcenmodellierung ist er ein wichtiger Akteur in der Branche.

Kyle Stanfield, CEO und Direktor von ONGold, sagt dazu: Ich freue mich, Paul Dunbar in dieser wichtigen Führungsposition bei ONGold willkommen zu heißen. Er bringt ausgewogene Erfahrungen in unser Team ein, die von der frühen Exploration bis zur umfassenden Erschließung von Goldressourcen reichen. Mit der geplanten Reaktivierung der Explorationsaktivitäten auf dem Goldprojekt Monument Bay sehen wir den nächsten Schritten entgegen, zumal wir an der Schwelle eines noch nie dagewesenen Goldpreisumfelds stehen.

Goldprojekt Monument Bay

Mit der kürzlichen Übernahme des Goldprojekts Monument Bay in Manitoba wurden große bekannte Goldlagerstätten erworben. Für Monument Bay wurden zahlreiche Mineralressourcenschätzungen von verschiedenen qualifizierten Sachverständigen im Auftrag unterschiedlicher Betreiber durchgeführt, die nun nicht länger den Anforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) entsprechen. Der jüngste unveröffentlichte NI 43-101-konforme technische Bericht (2017) (der historische Bericht) für die Lagerstätte Monument Bay (ehemals Lagerstätte Twin Lakes) wies Mineralressourcen im Umfang von 2,3 Millionen Unzen Gold (58,0 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,24 g/t) in den Kategorien nachgewiesen und angedeutet sowie 720.000 Unzen Gold (24,4 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,92 g/t) in der Kategorie vermutet aus. Darin enthalten sind lediglich auf ein Grubenmodell begrenzte Ressourcen mit einem Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Gold.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79421/04-30-25SUPONGoldUpdate_DE_Prcom.001.png

Anmerkungen:

1) Diese Mineralressourcen sind historischer Natur. Obwohl sie zum damaligen Zeitpunkt den Anforderungen der Vorschrift NI 43-101 entsprachen, sollten die Ressourcen aktualisiert werden, um neueren Daten, Metallpreisen und Kostenannahmen Rechnung zu tragen.

2) Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Für das Projekt Monument Bay wurden keine Mineralreserven definiert.

3) Die Blockgröße betrug 10 m x 10 m x 2 m.

4) Zum damaligen Zeitpunkt wurde ein Goldpreis von 1.200 US$/Unze und ein Wechselkurs von 1,30 C$/US$ unterstellt.

5) Bei der Berechnung der Betriebskosten für den Tagebau wurden Werte von 1,46 US$/Tonne für den Abbau, 12,49 US$/Tonne für die Verarbeitung und 1,54 US$/Tonne für allgemeine und administrative Kosten (G+A) unterstellt.

6) Auf ein Grubenmodell begrenzte Ressourcen mit einem Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Au

Ermittlung neuer Goldexplorationsziele

Durch die Erfassung und erneute Auswertung von Daten, die ONGold am 3. März 2025 bekannt gegeben hatte, konnte das Unternehmen fünf (5) neue Zielgebiete, die im Folgenden detailliert beschrieben werden, für Explorationsuntersuchungen vor Ort ermitteln, um neue Ziele für Bohrungen zu definieren. Die Kennzeichnung und Prioritätenfolge dieser Zonen lautet wie folgt:

1. Gebiet Ankerite/Gold Pond entlang der Twin Lakes Shear Zone (TLSZ);

2. AZ Zone (östliche und westliche Streicherweiterungen);

3. Die neu entdeckte Central Zone;

4. Westliche Erweiterung der Lagerstätte Monument Bay, die sich ebenfalls entlang der TLSZ unmittelbar westlich der Lagerstätte Monument Bay befindet; und,

5. Gold Ridge entlang der Stull-Wunnumin Fault /Deformation Zone.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung von Zielgebieten, die die besten Aussichten auf eine Erweiterung der Goldressourcen bieten. ONGold ist derzeit der Ansicht, dass (1) das Gebiet Ankerite/Gold Pond, (2) das Gebiet AZ Zone/Central Zone und (3) die westliche Erweiterung der Lagerstätte Monument Bay das größte Potenzial zur Entdeckung neuer Goldressourcen aufweisen und damit höchste Priorität haben.

Technische Informationen

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Rodney Barber, P. Geo. von ONGold, geprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von NI 43-101. Herr Barber ist President von ONGold und wird nicht als unabhängig angesehen.

Alle technischen Daten, die in dieser Pressemitteilung zu Monument Bay enthalten sind, werden als Daten historischer Art erachtet.

Der historische Bericht enthält Ressourcenschätzungen, die unter Anwendung von Cutoff-Werten von 0,3 Gramm Gold pro Tonne (g/t) in Bezug auf im Tagebau abbaubare Ressourcen berechnet wurden. Das Grubenmodell aus dem Jahr 2015 wurde zur Begrenzung der Ressource verwendet. Die Mid-East Zone und die AZ Zone wurden in dieser Schätzung nicht berücksichtigt. Diese Schätzung zieht nur Tagebauressourcen in Betracht und ist durch ein Grubenmodell begrenzt. Nachfolgende Ressourcenmodellierungen haben gezeigt, dass infolge von verschiedenen Schätzungsmethoden und geologischen Modellen eine große Variabilität bei der Tonnage, den Metallgehalten und dem enthaltenen Metall besteht.

Diese Schätzung, die vor der Übernahme von Monument Bay durch ONGold erstellt wurde, gilt als historisch. Sie ist nicht länger geltend und ist nicht zuverlässig. Das Grubenmodell aus dem Jahr 2015, das verwendet wurde, um die Ressource zu begrenzen, ist veraltet und müsste aktualisiert werden, um die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen und technischen Parameter widerzuspiegeln. Die Arbeiten durch einen qualifizierten Sachverständigen sind noch unzureichend, um die historischen Schätzungen in dieser Pressemitteilung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und die historischen Schätzungen werden von ONGold nicht als aktuelle Mineralressourcen oder aktuelle Mineralreserven behandelt. ONGold verfügt in Hinsicht auf diese historischen Schätzungen über keine Schätzungen oder Daten neueren Datums und hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Bedeutung und Zuverlässigkeit der historischen Ressourcenschätzungen festzustellen.

Um diese historische Schätzung zu bestätigen und eine Aktualisierung auf die aktuellen NI 43-101-Standards vorzunehmen, sind zusätzliche Arbeiten notwendig. Diese beinhalten weitere Bohrungen, eine Überprüfung des geologischen Modells und eine Bestätigung der früheren Erkenntnisse unter Aufsicht eines qualifizierten Sachverständigen. Bis zum Abschluss dieser Arbeiten werden Investoren darauf hingewiesen, dass die historische Schätzung nicht den aktuellen NI 43-101-Standards entspricht, und jegliche wirtschaftliche Analyse oder Entscheidungen auf Basis dieser Schätzung zu vermeiden ist.

Über ONGold Resources Ltd.

ONGold Resources Ltd. verfügt über bedeutende Explorationsprojekte im Norden Ontarios, einschließlich des Gold-Wolfram-Projekts Monument Bay, des Projekts TPK sowie der Goldprojekte Domain und October – allesamt Projekte in Distriktgröße. Diese Projekte bieten eine strategische Präsenz in einer der ertragreichsten Goldproduktionsregionen Kanadas.

Im Namen des Board of Directors von ONGold Resources Ltd.

Kyle Stanfield

Chief Executive Officer & Direktor

Kontaktdaten

Kyle Stanfield

Chief Executive Officer

Telefon: 1 (855) 525-0992

E-Mail: info@ongoldresources.com

Über Northern Superior Resources Inc.

Northern Superior ist ein Goldexplorationsunternehmen, dessen Augenmerk auf das Camp Chibougamau in der kanadischen Provinz Québec gerichtet ist. Das Unternehmen hat mit einem Gesamtgrundbesitz von derzeit über 62.000 Hektar das größte Konzessionspaket in der Region aufgebaut. Zu den wichtigsten Konzessionsgebieten gehören Philibert, Lac Surprise, Chevrier und Croteau. Northern Superior besitzt außerdem 62 % der Anteile an ONGold Resources Ltd. (TSXV: ONAU), das vielversprechende Explorationsprojekte im Norden Ontarios und in Manitoba weiterentwickelt, einschließlich des Projekts TPK in Distriktgröße und des Projekts Monument Bay. Agnico Eagle Mines Limited ist zu 15 % an ONGold Resources Ltd. beteiligt.

Das Projekt Philibert liegt 9 km von IAMGOLD Corporations Goldprojekt Nelligan lAMGOLD Announces Significant Increase in Nelligan Ounces & Update of Global Mineral Reserves and Resources; IAMGOLD reports increase in mineral reserves and resources at existing assets, with increase in resources at Gosselin – Pressemeldung von IAMGOLD Corporation vom 15. Februar 2024, 23. Oktober 2024 und 20. Februar 2025.

entfernt. Philibert beherbergt eine erste NI 43-101-konforme Ressource im Umfang von 1.708.800 Unzen Au in der Kategorie vermutet sowie von 278.900 Unzen Au in der Kategorie angedeutet. Northern Superior announces 1,708,809 gold ounces in inferred category and 278,921 gold ounces in indicated category at 1.10 g/t in maiden NI 43-101 pit constrained resource estimate at Philibert – Pressemeldung von Northern Superior vom 8. August 2023.

Northern Superior hält eine Mehrheitsbeteiligung von 75 % am Projekt Philibert, während sich die restlichen 25 % im Besitz von SOQUEM befinden. Northern Superior verfügt über eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile an dem Projekt. Chevrier beherbergt eine Mineralressource im Umfang von 652.000 Unzen Au (unter Tage und im Tagebau) in der Kategorie vermutet sowie von 260.000 Unzen Au in der Kategorie angedeutet. NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimation for the Chevrier Main Deposit, Chevrier Project Chibougamau, Quebec, Canada, 20. Oktober 2021; in Übereinstimmung mit Vorschrift NI 43-101 von Lions Gate Geological Consulting Inc. IOS Services Géoscientifiques Inc. im Auftrag von Northern Superior erstellt.

Bei Croteau wurde eine Mineralressource von 640.000 Unzen Au in der Kategorie vermutet abgegrenzt. Chalice Gold Mines Limited and Northern Superior Resources Inc. Technical Report on the Croteau Est Gold Project, Québec, September 2015; in Übereinstimmung mit Vorschrift NI 43-101 von Optiro Pty Ltd (Optiro) im Auftrag von Chalice Gold Mines Limited und Northern Superior erstellt.

Lac Surprise beherbergt die Entdeckung Falcon Zone, von der angenommen wird, dass sie die westliche Streicherweiterung des Goldprojekts Nelligan von IAMGOLD Corporation darstellt.

Northern Superior ist ein meldepflichtiger Emittent in British Columbia, Alberta, Ontario und Québec und wird an der TSXV unter dem Symbol SUP und am OTCQB Venture Market unter dem Symbol NSUPF gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.nsuperior.com oder im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Im Namen des Board of Directors von Northern Superior Resources Inc.

Simon Marcotte

CFA, President und Chief Executive Officer

Kontakt für weitere Informationen

Katrina Damouni

Director – Corporate Development

Tel: +44 7795 128583 (Mobil/WhatsApp)

info@nsuperior.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Häufig, aber nicht immer sind zukunftsgerichtete Informationen an Wörtern wie kann, pro forma, plant, erwartet, könnte, wird, sollte, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, rechnet mit, glaubt, potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter, einschließlich negativer Abwandlungen, sowie an Phrasen zu erkennen, die sich auf bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten, ergriffen werden oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über: die Leistung des Projekts Monument Bay, die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt Monument Bay und die Ergebnisse der Mineralexplorationsaktivitäten des Unternehmens auf dem Projekt Monument Bay (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf seine Mineralressourcen, die aktuellen Claims und seine Fähigkeit, den weltweiten Goldbedarf zu decken); und die Leistung von Gold als Rohstoff, einschließlich der anhaltenden Goldnachfrage und -preise.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung hat ONGold mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Marktfundamentaldaten, die zu einer anhaltenden Goldnachfrage und anhaltenden Goldpreisen führen; den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen im Zusammenhang mit der zukünftigen Erschließung von Monument Bay; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu angemessenen Bedingungen für die Erschließung; die Errichtung und den fortgesetzten Betrieb von Monument Bay; die Tatsache, dass Monument Bay Mineralressourcen enthält; die Fähigkeit des Unternehmens, ein erstes Phase-I-Feldexplorationsprogramm durchzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne in Bezug auf das Projekt Monument Bay umzusetzen; und die Fähigkeit des Unternehmens, alle geltenden Vorschriften und Gesetze einzuhalten, einschließlich Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht auf historischen Fakten beruhen, sondern die Erwartungen, Schätzungen oder Prognosen des Managements des Unternehmens in Bezug auf künftige Ergebnisse oder Ereignisse widerspiegeln, die auf den Meinungen, Annahmen und Schätzungen des Managements beruhen, die zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen als angemessen erachtet werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, sind solche Informationen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, und man sollte sich nicht auf solche Informationen verlassen, da unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren erhebliche negative Auswirkungen auf die zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften haben können, die vom Unternehmen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigsten Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, gehören die folgenden: betriebliche und technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Minenexploration und -erschließung sowie den Minenerschließungsaktivitäten bei Monument Bay; die Schätzung oder Realisierung von Mineralreserven und Mineralressourcen; der Bedarf an zusätzlichem Kapital; künftige Edelmetall- und Goldpreise; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Änderungen der Finanzmärkte sowie der Nachfrage und der Marktpreise für Rohstoffe; mögliche Schwankungen des Erzgehalts oder der Gewinnungsraten; mögliche Ausfälle von Anlagen, Ausrüstung oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken in der Bergbauindustrie; Verzögerungen oder die Unfähigkeit von OnGold, notwendige Genehmigungen, Zulassungen, Zustimmungen oder Bevollmächtigungen, Finanzierungen oder andere geplante Aktivitäten zu erhalten; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die sich auf den Bergbaubetrieb auswirken; Währungsschwankungen, Rechtsstreitigkeiten oder Anspruchseinschränkungen in Bezug auf den Versicherungsschutz sowie der Zeitpunkt und das mögliche Ergebnis von anhängigen Rechtsstreitigkeiten, Umweltfragen und Haftungen; Risiken im Zusammenhang mit Epidemien oder Pandemien wie COVID-19, einschließlich der Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft von ONGold; sowie jene Faktoren, die unter der Überschrift Risk Factors im jüngsten Lagebericht des Unternehmens und anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen von ONGold erörtert werden, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) abgerufen werden können.

Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen beabsichtigten, geplanten, erwarteten, angenommenen, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risiken, Ungewissheiten und Faktoren aufzuzeigen, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse bewirken können, kann es andere geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. ONGold beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Northern Superior Resources Inc.

Northern Superior Resources Inc.

Simon Marcotte

1410-120 Adelaide Street West

M5H 1T1 Toronto, ON

Kanada

email : smarcotte@nsuperior.com

Pressekontakt:

Northern Superior Resources Inc.

Simon Marcotte

1410-120 Adelaide Street West

M5H 1T1 Toronto, ON

email : smarcotte@nsuperior.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

