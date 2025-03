Northern Superior identifiziert eine mächtige hochgradige Zone anhand der starken Ergebnisse der Stepout-Bohrungen bei Philibert: 31,0 Meter mit 1,94 g/t Au und 19,7 Meter mit 2,03 g/t Au

Toronto, Ontario, Kanada, 25. März 2025 / IRW-Press / Northern Superior Resources Inc. (Northern Superior oder das Unternehmen) (TSX-V: SUP) (OTCQX: NSUPF) (GR: D9M1) freut sich, weitere Ergebnisse seines 20.000 m umfassenden Erweiterungsbohrprogramms im Goldkonzessionsgebiet Philibert bekannt zu geben, das nur 9 km vom Projekt Nelligan von IAMGOLD Corporation (IAMGOLD) entfernt ist und 60 km südwestlich von Chibougamau in Quebec liegt (das Projekt Philibert: Northern Superior 75 %, SOQUEM 25 % Northern Superior hat die Option, von Soquem die restlichen 25 % (und damit 100 %) des Projekts Philibert für eine Barzahlung in Höhe von 3,5 Millionen CAD zu erwerben.

).

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören (Gehalte ungedeckelt; Längen entlang des Bohrlochs gemessen, Tabelle 1):

– PB-25-475: 1,94 g/t Au auf 31,0 Metern unterhalb der aktuellen Ressourcengrube im Liegenden (FW) von Grey Fox und 1,73 g/t Au auf 6,1 Metern unterhalb der aktuellen Ressourcengrube im Hangende (HW) von Grey Fox;

– PB-25-477: 2,03 g/t Au auf 19,7 Metern unterhalb der aktuellen Ressourcengrube von Grey Fox FW; und

– Neues Kerngebiet außerhalb der aktuellen Ressourcengrube: Die heute gemeldeten Bohrlöcher PB-25-475 und PB-25-477 sowie das bereits zuvor gemeldete Bohrloch PB-25-476, das 2,89 g/t Au auf 10,6 Metern durchteufte (siehe Pressemeldung vom 3. März 2025), grenzen ein neues Kerngebiet ab, wobei alle Bohrlöcher die Zone Grey Fox FW entlang eines Streichens von 150 Metern und in bis zu 200 Meter Tiefe durchschneiden; alle 3 Bohrlöcher befinden sich außerhalb der aktuellen Ressourcengrube; dieses Ziel ist entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen.

Die heutigen spannenden Ergebnisse, die 1,94 g/t auf 31 Metern in Bohrloch PB-25-475 und 2,03 g/t auf 19,7 Metern in Bohrloch PB-25-477 einschließen, belegen erneut das Erweiterungspotenzial der Lagerstätte Philibert. So weisen nämlich drei Bohrlöcher (475, 476 und 477) robuste Gehalte und eine hervorragende Kontinuität über das aktuelle Grubenmodell hinaus auf. Diese Ergebnisse verstärken die stetigen Fortschritte bei der Erweiterung der Mineralisierung im südöstlichen Bereich der Grube, wo wir vor Kurzem eine bedeutende Mineralisierung im Streichen außerhalb der aktuellen 3 km langen Ressourcengrube ermitteln konnten. Unter anderem wurden in Bohrloch PB-24-448 26,5 Meter mit 2,60 g/t und in Bohrloch PB-24-450 7,7 Meter mit 3,59 g/t durchteuft; diese Bohrlöcher befinden sich etwa 200 Meter bzw. 800 Meter östlich der Ressourcengrube. Diese Ergebnisse untermauern das starke Erweiterungspotenzial über die aktuelle Ressource von 1.708.800 Unzen (vermutet, bei 1,1 g/t) und 278.900 Unzen (angedeutet, bei 1,1 g/t) hinaus5. Die kontinuierlichen Fortschritte bei Philibert festigen die Stellung des Projekts als Eckpfeiler des aufstrebenden Goldcamps Chibougamau, so Simon Marcotte, President und Chief Executive Officer von Northern Superior.

Erschließung von höhergradiger Goldmineralisierung, die in der Vergangenheit als zu tief für einen Tagebau galt

Eine Studie aus dem Jahr 1991, in der das wirtschaftliche Potenzial des Projekts Philibert bewertet wurde, konzentrierte sich ausschließlich auf unterirdische Ressourcen in den westlichen Bereichen und grenzte etwa 239.000 Unzen bei einem Gehalt von 5,68 g/t Gold ab (diese Ressource ist nicht NI 43-101-konform). Historische Informationen : Roche Ltée., (1991) Économique, Propriété Philibert. Projet: 11044-001.

Im Gegensatz dazu berücksichtigte die von Northern Superior im Jahr 2023 veröffentlichte Mineralressourcenschätzung keine potenziellen unterirdischen Ressourcen, da sie sich auf eine Bewertung von für den Tagebau geeigneten Ressourcen beschränkte.

Angesichts der fortgesetzten erfolgreichen Erweiterung der Mineralisierung bei Philibert werden die Ausmaße der Grube nicht nur seitwärts, sondern in der Folge auch in eine größere Tiefe ausgedehnt. Ein erweitertes Grubendesign mit größerer Tiefenausdehnung könnte die Erschließung einer höhergradigen Mineralisierung ermöglichen, die bis dato nur als im Untertagebau machbar eingestuft wurde (siehe Abbildung 3 und Abbildung 4). Die eingesprengte Mineralisierung, die sich über weite Mächtigkeiten mit beträchtlichen Gehalten erstreckt – zusammen mit hochgradigeren Erzfällen, wie sie in den hierin veröffentlichten Bohrlöchern ermittelt wurden -, wird anhand neuer geologischer und struktureller Daten analysiert, um das Mineralisierungsmodell zu verfeinern und potenzielle Ressourcenerweiterungen zu identifizieren.

Bohrergebnisse

Ziel der Bohrlöcher PB-25-475 und PB-25-477 war die Zone Grey Fox FW, die sie erfolgreich etwa 80 Meter unterhalb der aktuellen Ressourcengrube, in 175 Meter Tiefe und 150 Meter entlang des Streichens durchteuft haben. Diese Ergebnisse bestätigen, dass sich die Mineralisierung in der Tiefe und entlang des Streichens fortsetzt und sowohl hochgradige Abschnitte als auch breitere Mineralisierungszonen mit geringeren Gehalten aufweist. (Eine Übersichtskarte der Bohrungen entnehmen Sie bitte Abbildung 1 und eine Liste der bedeutenden Ergebnisse finden Sie in Tabelle 1).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78987/2025-03-24-SUPPR-VF_DE_Procm.001.png

Abbildung 1: Draufsicht der Diamantbohrungen 2024 bei Philibert

Bohrloch PB-25-475 lieferte 1,94 g/t Au auf 31,0 Metern, einschließlich 5,93 g/t Au auf 2,0 Metern, 5,01 g/t Au auf 3,0 Metern und 28,0 g/t Au auf 1,0 Metern, in der Zone Grey Fox FW. Dieser Abschnitt befindet sich etwa 150 Meter entlang des Streichens von PB-25-477, das 2,03 g/t Au auf 19,7 Metern, einschließlich 5,02 g/t Au auf 7,1 Metern, enthielt. Im bereits zuvor gemeldeten Bohrloch PB-25-476, das zwischen PB-25-475 und PB-25-477 liegt, wurde in Grey Fox FW ein Abschnitt von 10,6 Metern mit 2,89 g/t Au, einschließlich 5,3 Meter mit 5,15 g/t Au, durchteuft (siehe Pressemeldung vom 3. März 2025). Diese Ergebnisse belegen die beeindruckende Kontinuität der Mineralisierung mit beträchtlichen Gehalten und Mächtigkeiten. Im Liegenden lagert die Mineralisierung in der kieselhaltigen Phase der Gabbroschicht Philibert und zeichnet sich durch eine ausgeprägte Siliciumdioxid-Imprägnierung und Quarzgänge mit variablen Mengen an Ankerit, Serizit und eingesprengtem Pyrit-Pyrrhotin (1-15 % Anteil) aus. (Siehe Abbildung 3 für eine Längsansicht der Zone FW, Abbildung 4 für eine Schnittansicht und Abbildung 6 für ein Foto des Kerns aus PB-25-477).

Die mutmaßliche Zone Grey Fox HW wurde mit Bohrloch PB-25-475 erprobt, das 1,73 g/t Au auf 6,1 Metern, einschließlich 4,99 g/t Au auf 1,4 Metern, durchteufte. Das bereits zuvor gemeldete Bohrloch PB-25-476 lieferte 2,5 g/t Au auf 8,4 Metern, einschließlich 6,47 g/t Au auf 1,7 Metern, während PB-25-477 0,98 g/t Au auf 2,8 Metern enthielt. Die Bohrlöcher sollten in erster Linie der Erprobung des Bereichs unter der Ressourcengrube in der Zone FW dienen und waren nicht auf die Mineralisierung im Hangende ausgerichtet. Die Mineralisierung in der Zone HW stellt einen litho-strukturellen Kontakt zwischen der Gabbroschicht Philibert und dem mafischem Vulkangestein – stellenweise mit wechselgelagerten Sedimenten, einschließlich graphitischen Argillits – dar. Die Zone weist starke Verformungen, Brüche und eine Sulfidmineralisierung mit Rauchquarz und Quarz-Turmalin-Erzgängen auf. (Siehe Abbildung 4 für eine Schnittansicht und Abbildung 5 für eine Längsansicht der Zone HW).

Die heutigen Bohrergebnisse unterstreichen erneut das Potenzial für eine Erweiterung der Grube nach Norden durch Einbeziehung der Zone HW; gleichzeitig zeigen sie auch die Möglichkeit für eine Ausdehnung der Mineralisierung in der Tiefe innerhalb der Zone FW auf. Obwohl die Zone FW besser verstanden wird, bemüht sich das geologische Team aktiv um die Untersuchung der Zone HW und ihrer strukturellen Beziehungen, um das Mineralisierungsmodell zu verfeinern und zu verbessern.

Tabelle 1: Bedeutende Bohrabschnitte

Bohrloch-ID von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Au (g/t), Metallfaktor (g/t Zone Pressemeldung

endgültig x

m)

PB-25-475 76,5 82,6 6,1 1,73 10,6 Grey Fox HW aktuell

einschl. 79,1 80,5 1,4 4,99 7,0 Grey Fox HW aktuell

und 111,0 126,0 15,0 0,23 3,5 Grey Fox HW aktuell

und 204,0 235,0 31,0 1,94 60,1 Grey Fox FW aktuell

einschl. 204,0 206,0 2,0 5,93 11,9 Grey Fox FW aktuell

und einschl. 214,0 217,0 3,0 5,01 15,0 Grey Fox FW aktuell

und einschl. 231,0 232,0 1,0 28,00 28,0 Grey Fox FW aktuell

PB-25-476 98,6 107,0 8,4 2,50 21,0 Grey Fox HW 3. März 2025

einschl. 98,6 100,3 1,7 6,47 10,7 Grey Fox FW 3. März 2025

und 203,0 214,6 10,6 2,90 30,7 Grey Fox FW 3. März 2025

und 257,2 264,6 7,4 0,83 6,1 Grey Fox FW 3. März 2025

PB-25-477 145,7 148,5 2,8 0,98 2,8 Grey Fox HW aktuell

und 247,3 267,0 19,7 2,03 40,0 Grey Fox FW aktuell

einschl. 256,7 263,8 7,1 5,02 35,6 Grey Fox FW aktuell

Die Abschnitte wurden unter Verwendung eines Cutoff-Werts von 0,2 g/t Au und einer aufeinanderfolgenden Verwässerung von nicht mehr als 10 Metern bestimmt. Die Gehalte werden ungedeckelt angegeben. Wenn ein Abschnitt 1 Meter oder weniger beträgt, kann eine Verwässerung unter 0,2 g/t Au zur Bestimmung eines 2-Meter-Abschnitts verwendet werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78987/2025-03-24-SUPPR-VF_DE_Procm.002.png

Abbildung 3: Längsansicht der Zone Grey Fox FW mit 45 Grad Neigung nach Nordosten. Blickrichtung Nordosten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78987/2025-03-24-SUPPR-VF_DE_Procm.003.png

Abbildung 4: Schnittansicht der Zonen Grey Fox FW und HW mit Blickrichtung Nordwesten – Schnittmächtigkeit von 200 Metern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78987/2025-03-24-SUPPR-VF_DE_Procm.004.png

Abbildung 5: Längsansicht der Zone Grey Fox HW mit 45 Grad Neigung nach Nordosten. Blickrichtung Nordosten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78987/2025-03-24-SUPPR-VF_DE_Procm.005.png

Abbildung 6: Kern aus Bohrloch PB-25-477 von 256,7 bis 263,8 m Tiefe, der 5,02 g/t Au auf 7,1m lieferte. Die angegebenen Werte sind in g/t Au (ungedeckelt) ausgewiesen.

Tabelle 2: Bohrlochstandorte und Parameter

Bohrloch-ID Easting Northing Höhenlage Azimut Neigung Gesamttiefe

PB-25-475 529522 5480415 380 210 60 300

PB-25-476 529582 5480358 380 210 50 285

PB-25-477 529677 5480377 381 210 50 291

Das Goldcamp Chibougamau

Das Goldcamp Chibougamau entwickelt sich rapide zu einem der gefragtesten Gold-Zielgebiete der Welt und verfügt über mehrere komplementäre Goldressourcen in rentabler Größenordnung. In jüngster Vergangenheit waren diese wichtigen Ressourcen auf fünf verschiedene Unternehmen aufgeteilt. Heute sind die Eigentumsverhältnisse vor allem aufgrund der Akquisitionen und Unternehmenstransaktionen von Northern Superior Einschließlich der Übernahmen von Genesis Metals Corp. und Royal Fox Gold Inc. durch Northern Superior.

gestrafft worden, sodass nur noch IAMGOLD und Northern Superior Besitzer dieser Assets sind. Dank ihrer Nähe zueinander sind diese Lagerstätten bestens für die Beschickung einer einzigen Mühle geeignet, und ihre Konsolidierung verbessert ihre Rentabilität, wodurch wiederum ihr Wert steigt.

Nachstehend finden Sie eine Tabelle mit den bis dato offiziell abgegrenzten Ressourcen des Camps.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78987/2025-03-24-SUPPR-VF_DE_Procm.006.jpeg

Anmerkung: Siehe NI-43-101-Informationen unten in den Anmerkungen 4, 5, 6 und 7.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78987/2025-03-24-SUPPR-VF_DE_Procm.007.jpeg

Qualifizierte Sachverständige (QP)

Der technische Inhalt und die Bohrergebnisse in dieser Pressemeldung wurden in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und von Frau Melanie Pichon, P.Geo., Senior Geologist von Northern Superior, geprüft und genehmigt. Frau Pichon ist eine qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101 und gilt nicht als unabhängig vom Unternehmen.

Northern Superior hält sich bei der Durchführung von Explorationsarbeiten an strenge Protokolle, die den Best Practices gemäß NI 43-101 entsprechen. Die Probenahme- und Analyseergebnisse werden anhand eines strengen Protokolls zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QAQC) überwacht. Der Bohrkern wird in den Einrichtungen von Northern Superior in Chapais (Quebec) verarbeitet und untersucht. Die Kernproben (Halbkerne) werden zur Einrichtung von Agat Laboratory in Val dOr transportiert. Die Proben werden anhand Brandprobe an einer 50-Gramm-Charge und abschließendem Atomabsorptions-(AA)-Verfahren analysiert. Proben mit Analysewerten von mehr als 10,0 Gramm werden zur erneuten Analyse einem gravimetrischen Verfahren unterzogen. Zur QA/QC fügt Northern Superior zu 4 % Leer-, zertifizierte Standard- und Doppelproben in die Analysesequenzen ein.

Über Northern Superior Resources Inc.

Northern Superior ist ein Goldexplorationsunternehmen, dessen Augenmerk auf das Camp Chibougamau in der kanadischen Provinz Québec gerichtet ist. Das Unternehmen hat mit einem Gesamtgrundbesitz von derzeit über 62.000 Hektar das größte Konzessionspaket in der Region aufgebaut. Zu den wichtigsten Konzessionsgebieten gehören Philibert, Lac Surprise, Chevrier und Croteau. Northern Superior besitzt außerdem 62 % der Anteile an ONGold Resources Ltd. (TSXV: ONAU), das vielversprechende Explorationsprojekte im Norden Ontarios und in Manitoba weiterentwickelt, einschließlich des Projekts TPK in Distriktgröße und des Projekts Monument Bay. Agnico Eagle Mines Limited ist zu 15 % an ONGold Resources Ltd. beteiligt.

Das Projekt Philibert liegt 9 km von IAMGOLD Corporations Goldprojekt Nelligan lAMGOLD Announces Significant Increase in Nelligan Ounces & Update of Global Mineral Reserves and Resources; IAMGOLD reports increase in mineral reserves and resources at existing assets, with increase in resources at Gosselin – Pressemeldung von IAMGOLD Corporation vom 15. Februar 2024, 23. Oktober 2024 und 20. Februar 2025.

entfernt. Philibert beherbergt eine erste NI 43-101-konforme Ressource im Umfang von 1.708.800 Unzen Au in der Kategorie vermutet sowie von 278.900 Unzen Au in der Kategorie angedeutet. Northern Superior announces 1,708,809 gold ounces in inferred category and 278,921 gold ounces in indicated category at 1.10 g/t in maiden NI 43-101 pit constrained resource estimate at Philibert – Pressemeldung von Northern Superior vom 8. August 2023.

Northern Superior hält eine Mehrheitsbeteiligung von 75 % am Projekt Philibert, während sich die restlichen 25 % im Besitz von SOQUEM befinden. Northern Superior verfügt über eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile an dem Projekt. Chevrier beherbergt eine Mineralressource im Umfang von 652.000 Unzen Au (unter Tage und im Tagebau) in der Kategorie vermutet sowie von 260.000 Unzen Au in der Kategorie angedeutet. NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimation for the Chevrier Main Deposit, Chevrier Project Chibougamau, Quebec, Canada, 20. Oktober 2021; in Übereinstimmung mit Vorschrift NI 43-101 von Lions Gate Geological Consulting Inc. IOS Services Géoscientifiques Inc. im Auftrag von Northern Superior erstellt.

Bei Croteau wurde eine Mineralressource von 640.000 Unzen Au in der Kategorie vermutet abgegrenzt. Chalice Gold Mines Limited and Northern Superior Resources Inc. Technical Report on the Croteau Est Gold Project, Québec, September 2015; in Übereinstimmung mit Vorschrift NI 43-101 von Optiro Pty Ltd (Optiro) im Auftrag von Chalice Gold Mines Limited und Northern Superior erstellt.

Lac Surprise beherbergt die Entdeckung Falcon Zone, von der angenommen wird, dass sie die westliche Streicherweiterung des Goldprojekts Nelligan von IAMGOLD Corporation darstellt.

Northern Superior ist ein meldepflichtiger Emittent in British Columbia, Alberta, Ontario und Québec und wird an der TSXV unter dem Symbol SUP und am OTCQB Venture Market unter dem Symbol NSUPF gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.nsuperior.com oder im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Über SOQUEM

SOQUEM ist eine Tochtergesellschaft von Investissement Québec, dessen Aufgabe in der Förderung der Exploration, Entdeckung und Erschließung von Bergbaugebieten in Québec besteht. SOQUEM trägt auch zur Erhaltung einer starken lokalen Wirtschaft bei. Als stolzer Partner und Botschafter für die Erschließung des Mineralreichtums von Québec setzt SOQUEM auf Innovation, Forschung und strategische Minerale, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.

Im Namen des Board of Directors von Northern Superior Resources Inc.

Simon Marcotte, CFA, President und Chief Executive Officer

Kontakt für weitere Informationen

Katrina Damouni

Direktor – Corporate Development

Tel: +44 7795 128583 (Mobil/WhatsApp)

info@nsuperior.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressmeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Interpretationen zum Zeitpunkt dieser Mitteilung beruhen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen über die geplante Transaktion sowie alle anderen Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Alle Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Interpretationen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Begriffen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, interpretiert, nach Ansicht des Managements, nimmt an oder nimmt nicht an, plant, Budget, geplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können oder könnten, würden, dürften oder werden) und keine Aussagen über historische Fakten sind, können zukunftsgerichtete Informationen sein und sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen und Schätzungen des Managements von Northern Superior zum Zeitpunkt ihrer Erstellung und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge der Unternehmen wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören u.a. Risiken in Bezug auf die Fähigkeit der Parteien, die geplante Transaktion durchzuführen. Obwohl die in dieser Pressmeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, können die Parteien den Aktionären und potenziellen Käufern von Wertpapieren nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und weder die Parteien noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Informationen. Keine der Parteien verpflichtet sich und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder hierin enthaltene zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

