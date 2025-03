NOSIBLE holt sich in Pre-Seed-Finanzierungsrunde 1 Mio. $ und begrüßt Branchenveteran Axel Hörger im Team

Mit der Finanzierungsrunde unter der Leitung von Atlantica Ventures wird die Einführung von nosible.ai unterstützt – einer Arena von hochspezialisierten KI-Agenten für die automatisierte Erledigung von zeitintensiven Aufgaben im Asset Management.

SAN FRANCISCO, CA UND NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / 26. März 2025 / NOSIBLE, ein aufstrebendes KI-Start-Up-Unternehmen, gibt heute bekannt, dass es sich im Rahmen einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde Mittel in Höhe von 1 Mio. $ sichern konnte. Die Finanzierungsrunde wurde von Atlantica Ventures geleitet, weitere strategische Investments kamen auch von bestehenden Kunden. Die generierten Mittel werden NOSIBLE bei der Einführung von Maßnahmen für das Wachstumsmarketing, der Skalierung seiner Vertriebsaktivitäten sowie der forcierten Umsetzung seiner Go-to-Market-Strategie unterstützen.

NOSIBLE wurde von Stuart Reid, einem Informatiker und Spezialisten der quantitativen Analyse mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Entwicklung großformatiger KI-Systeme, gegründet. Das Unternehmen will zum führenden KI-Anbieter für Asset Manager werden. Stuart und Matthew Dicks, ein Gründungsingenieur von NOSIBLE, sind nach jahrelangen Arbeiten mit bestehenden Technologien auf eine bemerkenswerte Entdeckung gestoßen: eine neuartige Lösung für eines der komplexesten Rätsel der KI, des ANN-Algorithmus (ANN = Approximate Nearest Neighbor), war geboren.

Die von NOSIBLE entwickelte Lösung ist speziell für Festplatten optimiert und unterstützt das native Vorfiltern, Komprimieren, Streamen, Massenabfragen und sogar das Tuning von Hyperparametern in Echtzeit. Diese Eigenschaften führen im Gesamtpaket zu einer Lösung, die 100-mal billiger ist als der derzeitige Stand der Technik bei der Suche im Großmaßstab. Die Innovation von NOSIBLE basiert auf der Erkenntnis, dass die Suche ein Skalierungsgesetz ist, und bringt intelligentere KI-Agenten hervor, weil sie 100-mal mehr suchen.

Unsere Entdeckung verändert die KI-Gleichung, so Stuart Reid, Gründer und CEO von NOSIBLE. Unser Index arbeitet mit einem Hundertstel der Kosten gängiger Methoden und unterstützt in einzigartiger Weise das Tuning von Hyperparametern in Echtzeit. Dadurch kann er sich dynamisch an komplexere Suchvorgänge anpassen – ähnlich wie bei OpenAI, das die Nutzung von Testzeitberechnungen revolutioniert hat.

Ik Kanu, Gründungspartner bei Atlantica Ventures, kommentiert die Beteiligung seines Unternehmens folgendermaßen: Wir haben in NOSIBLE investiert, weil wir erkannt haben, dass hier ein kleines, fokussiertes Team mit fundierten Fachkenntnissen in den Bereichen quantitative Finanzen, ML und Informatik am Werk ist, das sich seine eigene Infrastruktur schafft, um eine kostengünstige, agentenbasierte Plattform mit intelligenten Workflows zu betreiben. Dank diesem einzigartigen Mix aus Finanz- und Technikkompetenz ist NOSIBLE in der Lage, Asset Managern jeglicher Größe mit beeindruckender Kapitaleffizienz eine Wertschöpfung auf hochspezialisiertem Niveau zu bieten. Das ist genau die Art von zielgerichteter Innovation, die wir suchen.

In dieser entscheidenden Phase erhält NOSIBLE Unterstützung von Branchenveteran Axel Hörger, der das Team als Berater verstärken wird. Hörger kann auf fast drei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Positionen auf oberster Führungsebene bei renommierten Finanzinstituten wie Lombard International, UBS und Goldman Sachs verweisen. Sein umfangreiches Netzwerk und sein profundes fachliches Know-how auf dem Gebiet der Kapitalmärkte und der zukunftsweisenden Digitalisierung werden entscheidend dazu beitragen, den Einfluss von NOSIBLE zu erhöhen.

NOSIBLEs Innovation eröffnet faszinierende neue Möglichkeiten und versetzt KI-Agenten in die Lage, ihre Suche auszuweiten und Ergebnisse mit mehr Tiefgang und Präzision zu erzielen, so Hörger. Das Team hat eine Technologie entwickelt, die das Potenzial hat, die KI-Analytik völlig neu zu gestalten. Es freut mich ganz besonders, in dieser so wichtigen Phase zu NOSIBLE zu stoßen und meine Erfahrung einzubringen, damit die nächste Wachstumsphase eingeleitet werden kann.

Parallel zur Neufinanzierung hat das Unternehmen auch sein neues Produkt nosible.ai veröffentlicht – eine kompetitive Arena von hyperspezialisierten KI-Agenten, die gezielte und präzise Antworten auf die Fragen der Nutzer liefern sollen. Im Gegensatz zu den generalisierten Gottesmodellen, die von den großen KI-Labors propagiert werden, konzentriert sich jeder einzelne nosible.ai-Agent ausschließlich darauf, eine ganz bestimmte Aufgabe besonders gut zu erfüllen und sich durch umfangreiche Suchinteraktionen kontinuierlich zu verbessern.

Die Kernthese von NOSIBLE ist einfach: Je mehr seine KI-Agenten suchen, desto intelligenter werden sie. So kann der Research-Agent von NOSIBLE beispielsweise Daten innerhalb von Minuten analysieren, für die normalerweise 20 Stunden benötigt werden. NOSIBLE ist überzeugt, dass seine Agenten durch die drastische Senkung der Kosten für die Suche im Internet Erkenntnisse mit weitaus mehr Tiefgang liefern werden.

Die Agenten von nosible.ai versetzen Asset Manager in die Lage, das Unmögliche möglich zu machen. Aufgrund der geringeren Suchkosten sind unsere Agenten in der Lage, in analytische Tiefen vorzudringen, die bis dato unerreicht geblieben sind, so Reid abschließend.

NOSIBLE definiert die Erwartungen an KI-Agenten neu und setzt moderne Maßstäbe für die Suche im Web. So wird der Weg für zukünftige Innovationen geebnet.

– ENDE-

Für weitere Informationen zu NOSIBLE oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an Timileyin Omilana unter timileyin@wimbart.com.

Über NOSIBLE

NOSIBLE wurde im Jahr 2020 gegründet und ist ein aufstrebendes KI-Start-Up-Unternehmen, das zwei Kernprodukte anbietet: einerseits eine leistungsstarke Suchmaschinen-API, die Unternehmen sowohl historische Daten als auch Daten in Echtzeit liefert, und andererseits nosible.ai, eine verbraucherorientierte Plattform mit hochspezialisierten KI-Agenten für eine effizientere Bewältigung der Aufgaben im Asset Management.

QUELLE: NOSIBLE INC

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

The Battery Show Europe kehrt zurück und expandiert mit dem Start des Energy Storage Summit Germany Kodiak ernennt Peter Holbek zum Berater