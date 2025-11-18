NoSpamProxy schützt E-Mail-Kommunikation bei der Medical School Hamburg

Hochschulverbund profitiert von sicherem Schutz vor Spam, Malware, Phishing und Co. sowie komfortabler E-Mail-Verschlüsselung. Automatische Zertifikatsverwaltung für DFN/HARICA reduziert IT-Aufwand.

Paderborn, 18.11.2025 – NoSpamProxy, der Hersteller der gleichnamigen Produkt-Suite für E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“, hat bei der MSH Medical School Hamburg – University of Applied Sciences and Medical University seine Lösung zum Schutz vor Spam, Malware, Phishing und Co. sowie zur E-Mail-Verschlüsselung eingeführt. Die private, staatlich anerkannte Hochschule profitiert damit von einer zuverlässigen und umfassenden Absicherung ihrer E-Mail-Kommunikation. Die Medical School Hamburg ist Teil eines bundesweiten Verbunds privater Hochschulen mit mehr als 11.000 Studierenden und etwa 1.000 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Ein zentrales IT-Team stellt für den gesamten Verbund IT-Services bereit und ist auch für die Absicherung der E-Mail-Kommunikation verantwortlich.

Höchste Anforderungen an Sicherheit und Vertraulichkeit

Für die Forschung und den Hochschulbetrieb des Verbundes ist eine verlässliche E-Mail-Kommunikation geschäftskritisch. Das zeigt allein das 30-TB-Volumen der mehr als 1.000 E-Mail-Postfächer anschaulich. Da sich in den E-Mails sowohl Patientendaten als auch personenbezogene Daten der Studierenden finden, stellt der Hochschulverbund höchste Ansprüche an IT-Sicherheit und E-Mail-Verschlüsselung. Besonders großen Wert legt er auf eine einfache vertrauliche E-Mail-Kommunikation und eine unkomplizierte Verwaltung der Zertifikate, die über das Deutsche Forschungsnetz (DFN) bereitgestellt werden. Da sich die DFN-Zertifikatanbieter häufig ändern, sollte das Zertifikatsmanagement besonders flexibel sein.

Ganzheitliche E-Mail-Sicherheit mit NoSpamProxy

Nach gründlicher Evaluierung entschied sich der Hochschulverbund für die Lösung NoSpamProxy und betreibt die Produktsuite nun On-Premises. Ausschlaggebend für die Entscheidung für NoSpamProxy war die perfekte Kombination aus benutzerfreundlichem, BSI-zertifiziertem Produkt mit höchster Leistung im Schutz vor Spam und Malware made in Germany und dem geringen Supportaufwand für die IT beispielsweise durch die automatisierte Zertifikatsverwaltung und das automatisierte Allow-Listing.

Heute schützt NoSpamProxy Protection die Nutzenden sicher vor Spam, Phishing, Malware und anderen Bedrohungen wie CEO-Fraud. Rund 40% des eingehenden E-Mail-Verkehrs werden so im Vorfeld als ungewollt erkannt und erreichen die E-Mail-Infrastruktur der Hochschulen erst gar nicht – eine enorme Entlastung der Systeme und durch den Verzicht auf Quarantäne-Ordner auch besonders rechtssicher. NoSpamProxy Encryption sorgt im Hintergrund ohne Mehraufwand für die Nutzenden für die automatische Verschlüsselung der E-Mails nach höchstem Standard. Die Verwaltung der Zertifikate übernimmt NoSpamProxy auf der Basis der User-Daten über entsprechende AD-Gruppen. Mit NoSpamProxy Large File Transfer steht zudem ein verlässlicher Mechanismus zum Transport sehr großer Anhänge wie beispielsweise aus der medizinischen Bildgebung oder Forschung zur Verfügung, der intuitiv einfach genutzt werden kann.

„NoSpamProxy schützt unsere E-Mail-Kommunikation sehr zuverlässig, ist ausgesprochen benutzerfreundlich und lässt sich effizient ohne großen Aufwand betreiben. Als deutscher Hersteller bietet uns NoSpamProxy zudem besten Support und Service“, beschreibt Dipl.-Ing. Päd. Tobias Walther, CIO der Medical School Hamburg, den Einsatz der Lösung.

Anbindung für HARICA/DFN schnell umgesetzt

Als durch einen Anbieterwechsel im DFN kurzfristig der Bedarf entstand, den neuen Zertifikatsanbieter HARICA für die automatische Zertifikatsverwaltungen anzubinden, wurde vom NoSpamProxy-Team die Anbindung kurzerhand als Produkterweiterung gleich so universell umgesetzt, dass in Zukunft neben HARICA auch weitere Anbieter im DFN einfach unterstützt werden können. Ohne eine solche Anbindung wären Zertifikate manuell durch das interne IT-Team zu erzeugen gewesen – ein enormer und immer wiederkehrender Aufwand.

„Ohne großes Hin und Her hat NoSpamProxy eine neue Anbindung für DFN/HARICA geschaffen und uns damit viel Arbeit erspart. Das ist gelebte Kundennähe“, freut sich Marios Charitos, IT-Systemadministrator bei der Medical School Hamburg, über die schnelle Reaktion von NoSpamProxy.

Mit NoSpamProxy fühlen sich alle Hochschulen im Verbund bestens gewappnet gegen aktuelle und zukünftige Bedrohungen ihrer E-Mail-Kommunikation. Als leistungsfähige Komplettlösung für E-Mail-Sicherheit reduziert NoSpamProxy die Komplexität und den Administrationsaufwand für die IT deutlich und das Paderborner Support-Team bietet mit guter Erreichbarkeit schnell und pragmatisch Hilfe.

Die ausführliche Case Study zur Einführung von NoSpamProxy bei der Medical School Hamburg:

https://www.nospamproxy.de/de/produkt/referenzen?utm_source=pr

Mehr über E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“ mit NoSpamProxy On-Premises oder als Cloud Service:

https://www.nospamproxy.de/de?utm_source=pr

Zusammenfassung

Verbund privater Hochschulen rund um die Medical School Hamburg schützt sich vor Spam, Malware, Phishing und Co. mit NoSpamProxy. Gleichzeitig wird der IT-Aufwand durch die automatische Zertifikatsverwaltung für DFN/HARICA enorm reduziert.

Keywords

DFN, HARICA, Hochschule, E-Mail-Verschlüsselung, automatisch, Zertifikat, Schutz, Spam, Malware, Phishing, E-Mail-Sicherheit

Über NoSpamProxy und Net at Work

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Net at Work GmbH

Frau Aysel Nixdorf

Am Hoppenhof 32 A

33104 Paderborn

Deutschland

fon ..: +49 5251 304627

web ..: https://www.netatwork.de

email : aysel.nixdorf@netatwork.de

NoSpamProxy, eine Business Unit des Paderborner IT-Dienstleisters Net at Work GmbH, entwickelt und vermarktet mit der gleichnamigen Produktsuite das weltweit einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vollständig nach BSZ zertifizierte Secure-E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware, E-Mail-Verschlüsselung und Disclaimer-Management. Mit 32Guards betreibt NoSpamProxy einen einzigartigen, intelligenten Service zur Erkennung neuer Malware-Trends, Spam-Attacken und anderer Cyber-Bedrohungen. NoSpamProxy 25Reports erleichtert die Pflege von DMARC-Richtlinien sowie die Interpretation von DMARC-Reports.

Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – 8-facher Champion im unabhängigen techconsult Professional User Ranking sowie regelmäßige Bestnote VBSpam+ im Test des Virus Bulletin Boards – wird sowohl On-Premises als auch als Cloud-Service angeboten. Ein leistungsstarkes Partner- und Distributionsnetz sorgt auch regional für einen perfekten Service.

Weltweit vertrauen mehr als 6.000 Kunden wie Amecke, DaimlerBKK, hagebau, SwissLife, Wilkhahn, WWK und die Universitätsmedizin Essen sowie die Städte Augsburg und Wuppertal die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation NoSpamProxy an. NoSpamProxy bietet zudem eine AS4-basierte Marktkommunikation für den Energiemarkt, die die Prozesse Strom, Gas, Fahrplan und Redispatch 2.0 für alle Marktrollen regelkonform abdeckt und beispielsweise von den Stadtwerken Detmold und Soest sowie den Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetrieben genutzt wird. www.nospamproxy.de

Mit einer weiteren Business Unit ist Net at Work erste Wahl, wenn es um die Beratung und Services für Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams und Azure geht – von der punktuellen Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service oder SOC. Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 150 Mitarbeitende in Paderborn und Berlin. www.netatwork.de

Pressekontakt:

bloodsugarmagic GmbH % Co.KG

Herr Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

fon ..: +49 7721 9461 220

email : netatwork@bloodsugarmagic.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

West Red Lake Gold berichtet über den aktuellen Stand der Mine Madsen zur Mitte des vierten Quartals BERLIN CHOC: Die perfekte Geschenkidee