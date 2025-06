Notenbanken setzen weiter auf Gold

Die Notenbanken, 73 an der Zahl, wurden wieder einmal vom World Gold Council zu ihren Goldplänen befragt.

43 Prozent der Zentralbanken wollen im laufenden Jahr ihre Goldreserven verstärkt ausbauen. Diese reduzieren will keine der befragten Banken. Auch rechnen etwa drei Viertel der Befragten damit, dass die US-Dollar-Reserven in den nationalen Reserven in den nächsten Jahren sinken werden. Niedrige Leitzinsen, die Kauffreudigkeit der Notenbanken und Krisen wie der aktuelle Nahostkonflikt sowie die noch immer unsichere Zollpolitik der USA sprechen für Gold. Natürlich gibt es auch Stimmen, die den Goldpreis bis Ende 2025 fallen sehen. Laut den Experten von Citi Research könnten unvorhergesehene Lösungen für geopolitische Krisen den Goldpreis sinken lassen. Das mag ja sein, aber weltweit sieht es nicht so aus, der Russland-Ukraine-Krieg geht weiter und ob sich der Israel-Iran-Konflikt so schnell lösen lässt, erscheint eher ungewiss.

Dazu kommt, wie ein Blick auf die USA zeigt, ein verlangsamtes Wachstum und eine steigende Inflation. Die Fed rechnet mit einer weiter steigenden Inflation und daher mit einer möglichen Stagflation, Zinssenkungen plant sie dennoch. Sinkende Zinsen sind gut für den Goldpreis. Wie es genau weiter gehen wird, ist allerdings angesichts der in 2026 zu Ende gehenden Amtszeit von Fed-Chef Powell ungewiss. Auch wenn Goldinvestments nicht die alleinige Antwort auf alle Unwägbarkeiten sind, so scheint doch das Interesse an Gold so hoch wie nie zuvor. Zentralbanken kaufen Goldbarren, jedoch keine Goldaktien. Dadurch erscheint diese eigene Anlageklasse unterbewertet und bietet Anlegern Chancen. Da könnte sich ein Investment beispielsweise in Gold-Royalty-Unternehmen, die über eine breite Streuung verfügen, lohnen.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/ -, tätig in Nordamerika, besitzt Lizenzabkommen und Beteiligungen im Gold- und Kupferbereich, unter anderem bezüglich der Malartic Liegenschaft, eine der größten Minen Kanadas.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – kümmert sich um Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

