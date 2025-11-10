  • Novogenia beliefert führenden Gesundheitskonzern in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE)

    München, den 10.11.2025 (IRW-Press/10.11.2025) – Die Novogenia GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Darwin AG, wird im Rahmen der von M42 (VAE), 10X Health (USA) und REVIV Global (UK) angekündigten Partnerschaft maßgeblich zur Umsetzung der neuen Initiative 10XREVIV in Abu Dhabi beitragen.

    Im Mittelpunkt der Kooperation steht die Einführung eines KI-gestützten Precision Nutrition Systems, das genetische Daten, Blutbiomarker und Ernährungswissenschaft miteinander verbindet, um eine hochpersonalisierte Gesundheitsoptimierung zu ermöglichen.

    Die Novogenia GmbH wird dabei sowohl die genetischen Analysen als auch die Produktion der personalisierten Mikronährstoffformulierungen exklusiv übernehmen. Damit stellt die österreichische Tochtergesellschaft der Darwin AG ihre Kompetenz in der molekulargenetischen Diagnostik und in der Entwicklung individualisierter Nahrungsergänzungsmittel erneut unter Beweis.

    „Die Errichtung dieser High-End-Klinik ist für mich der erste Schritt in Richtung eines modernen, datengetriebenen Gesundheitssystems für die Vereinigten Arabischen Emirate. Ich hoffe sehr, dass aus dieser Partnerschaft langfristig ein Modell entsteht, das über Abu Dhabi hinauswächst und dass wir in Zukunft die gesamte Region mit einem solchen System versorgen dürfen“ analysiert Dr. Daniel Wallerstorfer, CEO der Darwin AG.

    Ein Meilenstein für präzisionsmedizinische Innovation

    M42 mit Hauptsitz in Abu Dhabi ist eines der führenden Gesundheits- und Life-Science-Unternehmen der Region. Das Unternehmen entstand aus dem Zusammenschluss von G42 Healthcare und Mubadala Health zwei Organisationen mit engen Verbindungen zur Regierung von Abu Dhabi und vereint modernste Genomik-, KI- und Datenplattformen.

    M42 treibt gemeinsam mit dem Department of Health Abu Dhabi zahlreiche Initiativen zur Entwicklung personalisierter Medizin und datenbasierter Gesundheitslösungen voran.

    Auch globale Technologiepartner wie Microsoft investieren massiv in den Ausbau der KI-Infrastruktur der Vereinigten Arabischen Emirate. Mit einem Investitionsvolumen von 15,2 Milliarden US-Dollar in den kommenden Jahren stärkt Microsoft die Partnerschaft mit der G42-Gruppe dem strategischen Umfeld, aus dem M42 hervorgegangen ist. Diese Dynamik unterstreicht die wachsende Bedeutung Abu Dhabis als globales Zentrum für KI-gestützte Gesundheitsinnovationen.

    Bedeutung für die DARWIN Gruppe

    Als europäischer Anbieter von genetischen Analysen und personalisierter Nahrungsergänzung sieht DARWIN AG in dieser Initiative einen wichtigen Schritt zur internationalen Vernetzung der Präzisions- und Präventionsmedizin.

    Die Kooperation zwischen M42, 10X Health und REVIV zeigt, wie modernste Genetik, Biomarker-Analysen und KI-gestützte Personalisierung zu einem neuen Standard für Gesundheit und Leistungsoptimierung verschmelzen.

    „Wir freuen uns über diese bedeutende Partnerschaft, die ein starkes Signal für die Zukunft personalisierter Gesundheit setzt. M42, 10X Health und REVIV vereinen wissenschaftliche Exzellenz und visionäres Denken eine Kombination, die das Gesundheitswesen der nächsten Generation prägen wird. Für DARWIN AG und unsere Tochter Novogenia ist es inspirierend, Teil dieser globalen Bewegung zu sein, die Prävention, Langlebigkeit und individuelle Optimierung in den Mittelpunkt stellt“ kommentiert CEO und Gründer Dr. Daniel Wallerstorfer.

    Mit dem Projekt 10XREVIV stärkt die Darwin Gruppe die bestehende Zusammenarbeit mit internationalen Partnern im Bereich der Präventiv- und Nutrigenetik, um neue Standards für personalisierte Ernährung und Longevity zu setzen.

    Eine ausführliche Pressemitteilung zur Partnerschaft zwischen M42, 10X und REVIV ist unter
    m42.ae/media-resources/news/m42-announces-strategic-partnership-with-10x-health-and-reviv-global-to-launch-10xreviv-in-abu-dhabi/ abrufbar.

    Über die Darwin AG

    Die „Darwin Gruppe“ (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Healthcare-Unternehmen, insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

    Über M42

    M42 ist ein global agierendes Gesundheits- und Life-Science-Unternehmen mit Sitz in Abu Dhabi. Durch die Kombination von Genomik, künstlicher Intelligenz und datengetriebener Präzisionsmedizin bietet M42 innovative Plattformen und klinische Lösungen, um Gesundheitsversorgung neu zu definieren.

    Weitere Informationen:
    www.m42.ae

    Über 10X Health

    10X Health ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das personalisierte Gesundheits- und Ernährungsstrategien auf Basis genetischer und biomarker-gestützter Analysen entwickelt. Ziel ist es, durch datenbasierte Prävention die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zu optimieren.

    Weitere Informationen:
    www.10xhealthsystem.com

    Über REVIV Global

    REVIV Global ist ein weltweit tätiges Netzwerk für IV-Nährstofftherapie und Wellness-Behandlungen. Das Unternehmen kombiniert wissenschaftliche Diagnostik mit personalisierten Infusionen und Ernährungsstrategien.

    Weitere Informationen:
    www.revivme.com

    Darwin AG
    Brienner Straße 7, 80333 München
    Deutschland
    Daniel Wallerstorfer
    +49 89 20 500 450
    investor.relations@darwin-biotech.com
    www.darwin-biotech.com

    DE000A3C35W0 (Aktie)
    Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München

