Novum in Aschheim: Ein Bewegungszirkel schließt die Lücke zwischen Fitnessstudio und Physiotherapie

Good Long Life verbindet motorisierte Mobilisation, intelligent gesteuertes Krafttraining und Entspannung in einer rund 40-minütigen Runde

Aschheim, Juli 2026 – Viele Menschen möchten kräftig, beweglich und möglichst lange selbstständig bleiben. Gleichzeitig wünschen sie sich einen Ort, an dem Bewegung angenehm, übersichtlich und gut in den Alltag integrierbar ist. Genau hier setzt Good Long Life in der Aschheimer Ortsmitte an.

Die beiden Aschheimer Gründer Francisco Arcón und Monika Staffansson haben einen Bewegungszirkel entwickelt, der vier motorisierte Bewegungsgeräte, sechs intelligent gesteuerte EGYM-Kraftgeräte und eine abschließende Massage miteinander verbindet. Diese innovative Kombination in ihrer Form ist einzigartig.

Der Ablauf folgt einer klaren Reihenfolge: mobilisieren, kräftigen, stabilisieren und entspannen. Eine vollständige Runde dauert etwa 40 Minuten.

„Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Menschen gerne und regelmäßig etwas für sich tun“, sagt Monika Staffansson. „Die Runde ist ruhig, intelligent aufgebaut und gut dosiert. Jeder bewegt sich im eigenen Tempo und weiß von Anfang an, was ihn erwartet.“

Wie groß der Bedarf an leicht zugänglichen Angeboten zur Muskelkräftigung ist, zeigen Daten des Robert Koch-Instituts. Demnach erreichten im Jahr 2019 lediglich 36,3 Prozent der Erwachsenen in Deutschland die Empfehlung für muskelkräftigende Aktivitäten an mindestens zwei Tagen pro Woche.

Damit setzen fast zwei Drittel der Erwachsenen noch zu selten gezielte Muskelreize. Dabei ist regelmäßige Muskelkräftigung neben der Ausdauerbewegung wie Spazieren oder Radfahren ein fester Bestandteil der Bewegungsempfehlungen für Erwachsene.

„Viele Menschen wissen, dass Kraft und Beweglichkeit wichtig sind“, sagt Staffansson. „Oft fehlt ihnen einfach ein Angebot, das sich machbar anfühlt und dauerhaft zum eigenen Leben passt. Unser Grundsatz lautet deshalb: Regelmäßigkeit schlägt Intensität.“

Eine besondere Verbindung verschiedener Bewegungsformen

An den ersten vier Stationen wird der Körper durch motorisierte Geräte geführt bewegt. Dabei werden unter anderem Wirbelsäule, Rumpf, Hüfte, Schultern und Beine mobilisiert und gekräftigt.

Anschließend folgen sechs EGYM-Kraftgeräte für die großen Muskelgruppen. Die Geräte werden individuell eingestellt und speichern die persönlichen Werte. Bei jedem weiteren Besuch stehen die Einstellungen wieder zur Verfügung.

Zum Abschluss folgt Erholung im Massagesessel.

„Das Besondere liegt im Zusammenspiel“, erklärt Francisco Arcón. „Die Runde beginnt mit angenehmer Bewegung, führt weiter zur gezielten Kräftigung und endet mit Entspannung. Alles hat seinen festen Platz und greift ineinander.“

So entsteht ein klarer Ablauf, der auch Menschen einen guten Einstieg ermöglicht, die sich bisher wenig mit Geräten oder Trainingsplänen beschäftigt haben.

Die Lücke zwischen Fitnessstudio und Physiotherapie

Good Long Life ist bewusst im Freizeitbereich angesiedelt. Therapeutische und medizinische Behandlungen bleiben Aufgabe der entsprechenden Fachpraxen. Der Bewegungsraum setzt bei der regelmäßigen Bewegung im Alltag an.

Viele Menschen kennen beide Seiten: Das Fitnessstudio bietet umfangreiche Trainingsmöglichkeiten, während die Physiotherapie bei konkreten Beschwerden und medizinischem Bedarf begleitet. Dazwischen wünschen sich viele einen ruhigen Ort mit klaren Abläufen, geführten Bewegungen und persönlicher Unterstützung.

Diese Lücke möchte Good Long Life schließen.

Das Angebot richtet sich an Menschen, die ihre Kraft, Beweglichkeit und Stabilität erhalten oder weiterentwickeln möchten. Sportliche Vorerfahrung spielt dabei keine Rolle. Die Geräte führen durch die Runde und werden passend zur jeweiligen Person eingestellt.

Mitglieder können an 365 Tagen im Jahr zwischen 7 und 21 Uhr ohne Termin trainieren. Während der persönlichen Ansprechpartnerzeiten gibt es immer Raum für Fragen und Unterstützung.

Von Aschheimern entwickelt

Good Long Life gehört zu keiner Kette und ist kein Franchise. Das Konzept wurde von Monika Staffansson und Francisco Arcón selbst entwickelt und in Aschheim umgesetzt.

Staffansson ist Kinderkrankenschwester und engagiert sich seit vielen Jahren für Gesundheitsförderung und Prävention. Arcón ist Musiker, Tonmeister und Dozent. Beide bringen ihre unterschiedlichen Erfahrungen in das gemeinsame Projekt ein.

„Wir haben uns gefragt, wie ein Ort aussehen müsste, an dem Bewegung selbstverständlich zum Alltag gehört“, erzählt Arcón. „Es sollte persönlich, freundlich und angenehm sein. Ein Raum, in dem sich Bewegung und Wohlbefinden begegnen.“

Sein musikalischer Hintergrund ist ebenfalls Teil von Good Long Life. Regelmäßig begleitet Arcón Bewegungsrunden mit live gespielter Gitarrenmusik. Die Mitglieder bewegen sich dabei durch den Zirkel und erleben gleichzeitig ein Live-Konzert.

„Musik verändert die Atmosphäre sofort“, sagt Arcón. „Die Menschen kommen zur Bewegung und erleben dabei etwas, das ihnen Freude macht.“

Bewegung, die sich gut in den Alltag einfügt

Durch den festen Ablauf lässt sich die Runde leicht planen. Die Mitglieder wissen, wie lange sie benötigen, die persönlichen Einstellungen sind gespeichert und jedes Gerät hat seinen festen Platz im Zirkel.

Nach der Runde können sie noch auf einen Kaffee oder Tee bleiben und miteinander ins Gespräch kommen. So verbindet Good Long Life Bewegung, Wohlbefinden und persönliche Begegnung.

„Uns geht es um ein langes, gutes Leben“, sagt Staffansson. „Dazu gehören Kraft und Beweglichkeit, aber genauso Freude, Entspannung und das Gefühl, an einem Ort willkommen zu sein.“

Hinweis für Redaktionen

Good Long Life bietet anschauliche Möglichkeiten für regionale Fernseh-, Radio-, Print- und Onlinebeiträge. Vor Ort können die besondere Verbindung aus motorisierten Bewegungsgeräten und intelligent gesteuertem Krafttraining, eine vollständige Runde sowie das Training mit live gespielter Gitarrenmusik gezeigt und aufgenommen werden.

Monika Staffansson und Francisco Arcón stehen für Interviews und Hintergrundgespräche zur Verfügung. Gespräche und Aufnahmen mit Mitgliedern sind nach vorheriger Absprache ebenfalls möglich.

Pressekontakt

Good Long Life GmbH

Monika Staffansson und Francisco Arcón

Herdweg 1

85609 Aschheim

direkt gegenüber vom Kulti

Telefon: 0155 61822851

E-Mail: info@goodlonglife.de

Internet: www.goodlonglife.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Good Long Life GmbH

Frau Monika Staffansson

Herdweg 1 1

85609 Aschheim

Deutschland

fon ..: 015255958451

web ..: https://goodlonglife.de/

email : monika.staffansson@goodlonglife.de

Good Long Life ist ein unabhängiger Bewegungszirkel mit motorisierten und intelligenten Geräten in Aschheim bei München. Das Konzept wurde von Monika Staffansson und Francisco Arcón entwickelt und richtet sich an Menschen, die Kraft, Beweglichkeit, Stabilität und Wohlbefinden erhalten oder verbessern möchten – ohne Fitnessdruck, ohne Hektik und ohne klassische Studioatmosphäre.

Der Good Long Life Zirkel verbindet Mobilisation, gut dosiertes Krafttraining, Stabilität und Entspannung. Mitglieder können 365 Tage im Jahr von 7 bis 21 Uhr ohne Termin trainieren. Ziel ist nicht maximale Leistung, sondern regelmäßige Bewegung als Investition in ein langes, gutes Leben.

Pressekontakt:

Good Long Life GmbH

Frau Monika Staffansson

Herdweg 1 1

85609 Aschheim

fon ..: 015255958451

email : monika.staffansson@goodlonglife.de

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