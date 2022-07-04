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THG-Prämie 2026: Geld für eAuto gewinnt großen Deutschland-Vergleich von electricar
31 Anbieter im Test: Die höchste garantierte THG-Prämie für E-Autos hat sich 2026 mehr als verdreifacht – der Testsieger zahlt bis zu 370 Euro pro Fahrzeug und Jahr.
Die Redaktion des Fachmagazins electricar hat gemeinsam mit dem Testportal DIE TESTER 31 deutsche Anbieter der THG-Prämie für Elektroautos geprüft. Testsieger ist Geld für eAuto mit einer Gesamtwertung von 87,0 Prozent und dem höchsten garantierten Betrag im Test: 370 Euro pro Fahrzeug und Jahr – ohne Bindung an einen Neukundenstatus, einen Stromvertrag oder den tatsächlichen Vermarktungserfolg. Wer nicht warten möchte, erhält im Express-Modell 320 Euro – ebenfalls der Bestwert im Test.
Auf Platz zwei folgt WirkaufenDeinZertifikat mit der Note „Sehr gut“, einer Gesamtwertung von 86,4 Prozent und einer garantierten Prämie von 366 Euro. Knapp dahinter landet THGaktuell mit ebenfalls „Sehr gut“ und 85,5 Prozent. Der Anbieter überzeugt insbesondere Gewerbetreibende: mit einem tagesaktuellen Fixpreis von 330 Euro zum Teststichtag, einer Auszahlung per Echtzeitüberweisung und der zusätzlichen Auszahlung der Umsatzsteuer.
Als „Bester Sofortauszahler“ wurde THGexpress ausgezeichnet. Der Anbieter zahlt 275 Euro bereits ein bis drei Werktage nach der Anmeldung aus – und damit lange bevor das Umweltbundesamt die eingereichte THG-Quote zertifiziert.
Grund für den deutlichen Anstieg der Prämien ist unter anderem die Anhebung der gesetzlichen THG-Minderungsquote von 10,6 auf 12,1 Prozent. Der dadurch steigende Bedarf an Zertifikaten trifft auf ein vergleichsweise knappes Angebot. Im Jahr 2025 waren am Markt maximal rund 110 Euro zu erzielen.
Für den Test prüfte electricar-Tester Harald Gutzelnig die Anbieter zum Stichtag 14. Juli 2026 anhand der Kriterien Prämienhöhe, Auszahlungszeitpunkt, Sofortauszahlung, Webauftritt, Vertragsrisiken und Umsatzsteuerbehandlung.
Der vollständige Test ist online abrufbar unter: https://www.dietester.de/test/thg-anbieter-im-test-2026-deutschland
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CDA Verlag GmbH
Herr Lukas Wenzel-Horner
L. Steinbach Platz 1
4311 Schwertberg
Österreich
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