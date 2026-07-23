Dem Himmel so nah: Täglich Tandem-Fallschirmspringen in Klatovy bis zum 16. August 2026

Tausche Couch gegen Wolkenhimmel! Wir springen täglich bis zum 16.08. in Skydive Klatovy aus spektakulären 4.300 Metern. Sichere dir jetzt deinen Spot für das Abenteuer deines Jahres.

Klatovy / Regensburg – Für alle, die den ultimativen Adrenalinkick suchen oder dem Alltag für einen Moment entschweben wollen, bietet sich jetzt die perfekte Gelegenheit: Noch bis zum 16. August 2026 finden am bekannten Sprungplatz Skydive Klatovy täglich Tandem-Fallschirmsprünge aus einer Höhe von 4.300 Metern statt.

Ein Tandemsprung ist das ideale Abenteuer für Einsteiger: Ohne langwierige Vorkenntnisse lässt sich das Gefühl des freien Falls absolut sicher erleben. Nach einer kurzen, professionellen Einweisung geht es mit dem Flugzeug auf 4.300 Meter Höhe. Es folgen rund 60 Sekunden purer Freifall mit etwa 200 km/h, bevor sich der Schirm öffnet und eine sanfte, mehrminütige Panorama-Fahrt über die malerische Landschaft Tschechiens nahe der deutschen Grenze beginnt.

„Ein Tandemsprung ist mehr als nur Sport – es ist ein Gefühl von absoluter Freiheit. Wer kurzfristig noch ein unvergessliches Sommer-Highlight sucht, ist bei uns genau richtig“, so Schirmherr und Tandemmaster Edi Engl von Tandemfun.

Das Event im Überblick:

Was: Tandem-Fallschirmspringen aus 4.300 m Höhe

Wann: Täglich bis einschließlich 16. August 2026

Wo: Skydive Klatovy (Tschechien, nahe der deutschen Grenze)

Voraussetzungen: Normale körperliche Fitness (Gewichtsbeschränkungen beachten)

Anmeldungen für Kurzentschlossene, Paare oder Gruppen sind ab sofort möglich.

Kontakt & Anmeldung:

Interessierte können ihren Wunschtermin direkt online buchen oder sich persönlich beraten lassen:

Website: www.tandemfun.de

WhatsApp / Mobil: +49 170 4843570

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fallschirmspringen mit Tandemfun Bayern

Herr Edi Engl

Kirschenweg 15

92224 Amberg

Deutschland

fon ..: 0049 1704843570

web ..: http://www.tandemfun.de

email : info@tandemfun.de

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Pressekontakt:

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Herr Eduard Engl

Kirschenweg 15

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