-
Dem Himmel so nah: Täglich Tandem-Fallschirmspringen in Klatovy bis zum 16. August 2026
Tausche Couch gegen Wolkenhimmel! Wir springen täglich bis zum 16.08. in Skydive Klatovy aus spektakulären 4.300 Metern. Sichere dir jetzt deinen Spot für das Abenteuer deines Jahres.
Klatovy / Regensburg – Für alle, die den ultimativen Adrenalinkick suchen oder dem Alltag für einen Moment entschweben wollen, bietet sich jetzt die perfekte Gelegenheit: Noch bis zum 16. August 2026 finden am bekannten Sprungplatz Skydive Klatovy täglich Tandem-Fallschirmsprünge aus einer Höhe von 4.300 Metern statt.
Ein Tandemsprung ist das ideale Abenteuer für Einsteiger: Ohne langwierige Vorkenntnisse lässt sich das Gefühl des freien Falls absolut sicher erleben. Nach einer kurzen, professionellen Einweisung geht es mit dem Flugzeug auf 4.300 Meter Höhe. Es folgen rund 60 Sekunden purer Freifall mit etwa 200 km/h, bevor sich der Schirm öffnet und eine sanfte, mehrminütige Panorama-Fahrt über die malerische Landschaft Tschechiens nahe der deutschen Grenze beginnt.
„Ein Tandemsprung ist mehr als nur Sport – es ist ein Gefühl von absoluter Freiheit. Wer kurzfristig noch ein unvergessliches Sommer-Highlight sucht, ist bei uns genau richtig“, so Schirmherr und Tandemmaster Edi Engl von Tandemfun.
Das Event im Überblick:
Was: Tandem-Fallschirmspringen aus 4.300 m Höhe
Wann: Täglich bis einschließlich 16. August 2026
Wo: Skydive Klatovy (Tschechien, nahe der deutschen Grenze)
Voraussetzungen: Normale körperliche Fitness (Gewichtsbeschränkungen beachten)
Anmeldungen für Kurzentschlossene, Paare oder Gruppen sind ab sofort möglich.
Kontakt & Anmeldung:
Interessierte können ihren Wunschtermin direkt online buchen oder sich persönlich beraten lassen:
Website: www.tandemfun.de
WhatsApp / Mobil: +49 170 4843570
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Fallschirmspringen mit Tandemfun Bayern
Herr Edi Engl
Kirschenweg 15
92224 Amberg
Deutschland
fon ..: 0049 1704843570
web ..: http://www.tandemfun.de
email : info@tandemfun.de
Erlebe deinen Fallschirmsprung mit TandemFun in Bayern, Tschechien und Österreich. Fallschirmspringen, Tandemspringen und Ausbildung AFF mit Tandemfun aus Bayern.
Pressekontakt:
Fallschirmspringen Bayern mit Tandemfun
Herr Eduard Engl
Kirschenweg 15
92224 Amberg
fon ..: 0049 170 4843570
web ..: http://www.tandemfun.eu
email : tandemfun@t-online.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
THG-Prämie 2026: Geld für eAuto gewinnt großen Deutschland-Vergleich von electricar Novum in Aschheim: Ein Bewegungszirkel schließt die Lücke zwischen Fitnessstudio und Physiotherapie
Dem Himmel so nah: Täglich Tandem-Fallschirmspringen in Klatovy bis zum 16. August 2026
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Reply stellt die zehn Finalisten des Reply AI Film Festivals 2026 vor
- Erlebnisökonomie boomt, doch das Angebot bleibt gleich: Eine neue Erlebnis-Kategorie für den Urlaub
- Focus Graphite erzielt durch mechanische Aufbereitung ein Kohlenstoffkonzentrat mit bis zu 98,7 % und aktiviert die nachgelagerte Qualifizierungsplattform
- TOP-Unternehmen vor dem großen Durchbruch! Hier sollte man genauer hinschauen!
- Homaris eröffnet mit „K48 Studios“ neuen Standort in Berlin-Mitte
- Das Gesetz stuft Abnehmmedikamente als Lifestyle-Arzneimittel ein und viele Befragte denken ähnlich
- Novum in Aschheim: Ein Bewegungszirkel schließt die Lücke zwischen Fitnessstudio und Physiotherapie
- Dem Himmel so nah: Täglich Tandem-Fallschirmspringen in Klatovy bis zum 16. August 2026
- THG-Prämie 2026: Geld für eAuto gewinnt großen Deutschland-Vergleich von electricar
- Saratoga Seven Jazzband zu Gast bei Jazz & more
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.