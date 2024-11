Nukleare Wärmequellen jeder anderen Technologie überlegen

Finnische Forscher haben den Lebenszyklus reiner Heizreaktoren anderen Technologien gegenübergestellt.

Nukleare Wärmequellen für städtische Fernwärmenetze schonen die Umwelt am meisten. Berücksichtigt haben die Finnen den gesamten Lebenszyklus, beginnend vom Uranabbau, Bau und Betreiben des Reaktors bis zur Entsorgung der radioaktiven Abfälle. Fernwärmenetze in Städten wie Helsinki, die kalte Winter haben, verbrauchen sehr viel Energie. In Helsinki versorgt das Fernwärmenetz zirka 93 Prozent aller Gebäude mit Wärme. Ein kleiner modularer Reaktor könnte zwischengeschaltet werden. Wird ein Fernwärmenetz rein nuklear betrieben, dann ist die Umweltbilanz im Vergleich zu Wärmepumpen, Elektroheizungen und konventionellen Brennstoffen (Kohle, Erdgas, Torf, Holz) besser. An der Entwicklung eines kleinen, sicheren und unterirdisch verbauten modularen Heizreaktor für bereits vorhandene Fernwärmenetze wird gearbeitet.

Dass die Atomenergie ein wichtiger Beitrag ist, um saubere Stromsysteme zu besitzen, haben viele Länder erkannt. So auch beispielsweise Großbritannien. Bis 2030 und darüber hinaus, so der National Energy System Operator in Großbritannien, kann dies ohne die Atomenergie nicht gelingen. Nötig seien neue Generationen von Kernkraftwerken sowie Laufzeitverlängerungen. Und mit dieser Meinung steht das Land keineswegs allein da. Die USA und diverse andere Staaten wollen ihre Kapazitäten in Sachen Kernkraft bis 2050 verdreifachen. Dafür notwendig sind neue Reaktoren und das Wiederbeleben stillgelegter Kraftwerke – und natürlich Uran. Der Wunsch nach mehr sauberer und zuverlässiger Energie und weniger CO2-Emissionen wird die Urannachfrage weltweit anwachsen lassen. Der Uranmarkt sollte für Investoren ein spannendes Gebiet darstellen, daher ein Blick auf Premier American Uranium und IsoEnergy.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

