  • Nur noch eben – wenn Perfektionismus Energie raubt

    Nur noch eben die Formatierung hübschen – und schon sind zwei Stunden weg. Dr. Karin Uphoff, Business-Coach aus Marburg, spricht in Folge 21 ihres Podcasts über etwas, das uns viel Energie kostet.

    BildWir verlieren uns in Details: Eine Excel-Tabelle, die eigentlich nur eine schnelle Übersicht sein sollte, wird stundenlang formatiert, eine Grafik, die lediglich der Erläuterung in einem Meeting dient, hingebungsvoll gestaltet. Das kostet Zeit und Kraft und bringt keinen zusätzlichen Nutzen, denn das Ergebnis wäre genauso gut mit der ersten, unperfekten Variante erzielt worden und damit in einem Zehntel der Zeit.

    Kleine Einladung zur Reflektion: Im Alltag immer wieder prüfen, ob das, woran wir arbeiten, was wir möglicherweise optimieren möchten, wirklich perfekt sein muss. Oder reicht es auch in einfacherer Form, damit Energie und Zeit für das Wesentliche bleibt?

    Über den Montagsbooster
    „Montagsbooster“ ist der Podcast von Dr. Karin Uphoff mit 44 wöchentlichen Impulsen für ein gelingendes Leben im Beruf und Alltag. Jeden Montag ab 31. August 2026 erscheint eine neue Folge – kurz, direkt, praxisnah. Zu finden auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Plattformen.

    Buchempfehlung
    Die Themen des Podcasts vertiefen sich im Buch „Das ICH im WIR – Wie Miteinander gelingt“ von Dr. Karin Uphoff. Erhältlich unter https://connectuu.de/das-ich-im-wir oder über Amazon.

    Über Dr. Karin Uphoff
    Dr. Karin Uphoff ist Business-Coach, Kommunikationstrainerin, Unternehmerin und sechsfache Mutter. Sie ist Gründerin der connectuu GmbH in Marburg, Lehrbeauftragte an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Initiatorin der ladies-dental-talk Veranstaltungsreihe. Ihr KWN-Prinzip® (Klarheit – Wohlwollen – Neugier) bildet die Grundlage ihrer Coaching- und Trainingsarbeit.

    Kontakt:
    Dr. Karin Uphoff | connectuu GmbH | www.connectuu.de

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    connectuu GmbH
    Frau Karin Uphoff
    Alfred-Wegener-Str. 6
    35039 Marburg
    Deutschland

    fon ..: +49 172 7368106
    web ..: https://connectuu.de
    email : karin.uphoff@connectuu.de

    connectuu: miteinander erfolgreich bietet Workshops, Coachings und Moderation. Die Gründerin Dr. Karin Uphoff erhielt bereits etliche Auszeichnungen, u.a. für unternehmerische Leistung, Innovation und Unternehmenskultur. 2009 wurde sie zur EU-Unternehmensbotschafterin ernannt und 2014 aufgenommen in den Kreis der Vorbild-Unternehmerinnen des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi). Sie ist sechsfache Mutter, Lehrbeauftragte, Geschäftsführerin der connectuu GmbH und Leiterin ladies management consulting, Gründerin diverser Business-Netzwerke wie ladies dental talk und heartleaders und hat ehrenamtlich im Vorstand der verschiedensten Netzwerke mitgewirkt (Verband Deutscher Unternehmerinnen, EWMD, Vereinigung hessischer Unternehmerverbände u.v.m.).

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