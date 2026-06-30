NurExone gibt Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt

TORONTO, Ontario und HAIFA, Israel, 30. Juni 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass es, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSXV), eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 1.012.573 Einheiten (Einheiten) zu einem Preis von 0,62 C$ pro Einheit mit einem gesamten Bruttoerlös von ungefähr 627.795,26 C$ abgeschlossen hat (das Angebot). Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Keine Insider haben an diesem Angebot teilgenommen, und im Zusammenhang mit diesem Angebot wurden keine Vermittlungsgebühren gezahlt.

Jede Einheit besteht aus (i) einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und (ii) einem Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein Optionsschein). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber, eine Stammaktie zu einem Preis von 0,78 C$ pro Stammaktie für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum zu erwerben, vorbehaltlich einer Beschleunigung. Wenn der tägliche volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis der Stammaktien an der TSXV für einen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen 1,55 C$ erreicht oder überschreitet, kann das Unternehmen nach schriftlicher Mitteilung an die Inhaber der Optionsscheine (die Beschleunigungsmitteilung) das Ablaufdatum der Optionsscheine auf das Datum beschleunigen, das 30 Tage nach dem Datum der Beschleunigungsmitteilung liegt. Wenn die Optionsscheine nicht bis zum beschleunigten Ablaufdatum ausgeübt werden, verfallen die Optionsscheine und haben keine weitere Kraft oder Wirkung.

Der Abschluss des Angebots unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSXV, und alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Angebots.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSXV, am OTCQB und in Frankfurt notiertes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt, ExoPTEN, hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenschäden unterstützen. Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Erlangung des Orphan-Drug-Status, erleichtern den Fahrplan des Unternehmens hin zu klinischen Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine nordamerikanischen Aktivitäten und seine Wachstumsstrategie zu verankern.

Für zusätzliche Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie sich bitte Who is NurExone? an, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

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E-Mail: info@nurexone.com

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New York, NY 10003

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E-Mail: nurexone@russopartnersllc.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations – Deutschland

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E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie kann, wird, sollte, könnte, erwarten, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der endgültigen Annahme durch die TSXV; die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot für allgemeine Betriebskapitalzwecke; die mögliche Ausübung der Optionsscheine; die Fähigkeit des Unternehmens, das Ablaufdatum der Optionsscheine gemäß deren Bedingungen zu beschleunigen; sowie Aussagen hinsichtlich der Entwicklung des Unternehmens, seines regulatorischen Weges, seines Fahrplans für klinische Studien, seiner Kommerzialisierungsstrategie und seiner Plattformmöglichkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Datum dieser Pressemitteilung, einschließlich Annahmen hinsichtlich: der Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, einschließlich der endgültigen Annahme durch die TSXV; der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus dem Angebot wie derzeit beabsichtigt zu verwenden; der fortgesetzten Verfügbarkeit von Kapital, Personal und Drittanbietern zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen; der Fähigkeit des Unternehmens, seine Entwicklungs- und Regulierungspläne voranzutreiben; sowie der Genauigkeit und fortgesetzten Relevanz der öffentlich offengelegten wissenschaftlichen und regulatorischen Informationen des Unternehmens.

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Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: www.globenewswire.com/news-release/2026/06/30/3319695/0/en/nurexone-announces-closing-of-non-brokered-private-placement.html

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