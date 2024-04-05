NurExone gibt Unternehmens-Updates bekannt

Beratungsvertrag mit ehemaligem leitendem Wissenschaftler von Bayer, Finalistenstatus bei den BOLD Awards Healthcare und Abschluss einer Privatplatzierung

TORONTO und HAIFA, Israel, 11. März 2026 – NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosom-basierte regenerative Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt, gab heute mehrere Entwicklungen bekannt, die das geplante Wachstum des Unternehmens unterstützen, die Bekanntheit in Europa steigern und den Abschluss einer Privatplatzierung bestätigen.

Beratungsvertrag mit ehemaligem Bayer-Wissenschaftler

Das Unternehmen hat einen Beratungsvertrag mit Dr. Lars Bärfacker, einem erfahrenen Medizinchemiker und ehemaligen leitenden Forschungswissenschaftler bei der Bayer AG, unterzeichnet, um NurExone bei verschiedenen Aspekten seiner wissenschaftlichen und strategischen Initiativen in Europa zu unterstützen. Dr. Bärfacker verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Arzneimittelforschung und -entwicklung und hat zur Entdeckung mehrerer klinischer Wirkstoffe beigetragen, darunter Finerenon (Kerendia®), das mittlerweile für die Behandlung von kardiorenalen Erkrankungen zugelassen ist.

NurExone-CEO Dr. Lior Shaltiel erklärte: Lars bringt viele Jahre Erfahrung im Exosomenbereich sowie ein tiefes Verständnis der Biologie extrazellulärer Vesikel und ihrer potenziellen therapeutischen Anwendungen mit, einschließlich seiner Erfahrung bei Bayer. Seine Perspektive wird wertvoll sein, während NurExone seine Plattform für regenerative Medizin weltweit weiter voranbringt, insbesondere in Europa.

Finalist bei den BOLD Awards

NurExone wurde außerdem als Finalist in der Kategorie Gesundheitswesen der 2026 BOLD Awards nominiert, einem internationalen Programm, das Innovation und Führungsstärke in verschiedenen Branchen würdigt. Die Preisverleihung und Networking-Veranstaltungen finden am 27. März 2026 in Barcelona, Spanien, statt. NurExone-CEO Dr. Lior Shaltiel wird voraussichtlich daran teilnehmen.

Privatplatzierung

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es vorbehaltlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange (TSXV) eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 1.295.222 Einheiten (Units) zu einem Preis von 0,68 C$ pro Unit mit einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 880.750,96 $ (das Angebot) abgeschlossen hat. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus dem Angebot für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Keine Insider haben an diesem Angebot teilgenommen und im Zusammenhang mit diesem Angebot wurden keine Vermittlungsgebühren gezahlt.

Diese Finanzierung stärkt unsere präklinischen Programme und bringt das Unternehmen entlang seiner meilensteinbasierten Roadmap voran, sagte Eran Ovadya, CFO von NurExone.

Jede Einheit besteht aus (i) einer Stammaktie am Kapital der Gesellschaft (jeweils eine Stammaktie) und (ii) einem Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,85 C$ pro Stammaktie innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum, vorbehaltlich einer vorzeitigen Fälligkeit. Wenn der tägliche volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien an der TSXV während eines Zeitraums von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen 1,70 C$ oder mehr beträgt, kann das Unternehmen nach schriftlicher Mitteilung an die Inhaber der Optionsscheine (die Vorverlegungsmitteilung) das Ablaufdatum der Optionsscheine auf den 30. Tag nach dem Datum der Vorverlegungsmitteilung vorverlegen. Werden die Optionsscheine bis zum vorverlegten Ablaufdatum nicht ausgeübt, verfallen sie und sind nicht mehr gültig.

Der Abschluss des Angebots steht unter dem Vorbehalt aller erforderlichen regulatorischen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV, und alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Angebots.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV, OTCQB und in Frankfurt gelistetes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt, ExoPTEN, hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen unterstützen. Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Erlangung des Orphan-Drug-Status, unterstützen den Fahrplan des Unternehmens in Richtung klinischer Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Firmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für weitere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine Aktivitäten und Wachstumsstrategie in Nordamerika zu verankern.

Für zusätzliche Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie bitte Who is NurExone?, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Russo Partners LLC

Investor Relations – Vereinigte Staaten

215 Park Ave S, Suite 1905

New York, NY 10003

Telefon: 212-845-4200

Dr. Eva Reuter

Investor Relations – Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Soweit möglich wurden Wörter wie kann, wird, sollte, könnte, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder Potenzial oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter sowie ähnliche Wörter oder Formulierungen verwendet, um solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über: die Fähigkeit des Unternehmens, seine europäischen wissenschaftlichen und strategischen Initiativen voranzubringen; die erwartete Teilnahme von Unternehmensvertretern an den Veranstaltungen der BOLD Awards 2026; den Abschluss des Angebots und den Erhalt aller erforderlichen regulatorischen Genehmigungen einschließlich der Genehmigung der TSXV; die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; sowie Aussagen zur Plattformtechnologie des Unternehmens und zu potenziellen zukünftigen Anwendungen.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung stehen. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter: dass das Unternehmen seine Initiativen wie vorgesehen umsetzen kann; dass die BOLD-Awards-Veranstaltung wie geplant stattfinden wird; dass alle Bedingungen für den Abschluss des Angebots erfüllt werden und alle erforderlichen regulatorischen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV, rechtzeitig eingeholt werden; und dass das Unternehmen die Erlöse aus dem Angebot wie hierin beschrieben verwenden wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: der Möglichkeit, dass das Unternehmen erforderliche regulatorische Genehmigungen (einschließlich der Genehmigung der TSXV) nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erhält; Änderungen bei Terminplanungen oder Teilnahme an Veranstaltungen; der Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne und Prioritäten umzusetzen; der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus dem Angebot wie vorgesehen zu verwenden; sowie den Risiken, die unter der Überschrift Risk Factors auf den Seiten 44 bis 51 des Annual Information Form des Unternehmens vom 27. August 2024 beschrieben sind, von dem eine Kopie im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und Leser sollten sich nicht unangemessen auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: money.tmx.com/quote/NRX/news/8531050872844665/NurExone_Announces_Corporate_Updates

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NurExone Biologic Inc.

Dr. Lior Shaltiel

9 Mezada Street, BSR 3 Tower, 30 Fl.

5120109 Bnei-Brak

Israel

email : info@nurexone.com

Pressekontakt:

NurExone Biologic Inc.

Dr. Lior Shaltiel

9 Mezada Street, BSR 3 Tower, 30 Fl.

5120109 Bnei-Brak

email : info@nurexone.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Computer und PC Entsorgung in Essen: ProCoReX Europe GmbH bringt die zertifizierte Datenträgervernichtung Wolfram: Die Waffe im Rohstoffkrieg