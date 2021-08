Nuriel – Ein (Dark-)Romance Roman mit Mafia-Element

Alice Easton erzählt in „Nuriel“ eine romantische Geschichte mit einem besonderen Twist.

Nuriel, der Ich-Erzähler dieses neuen Romans, musste zeitig lernen für sich selbst zu sorgen. Seine Eltern kamen früh in seinem Leben durch einen Überfall ums Leben und sein Onkel, der eigentlich für ihn Sorgen sollte, macht sich aus dem Staub, aber nicht, ohne ihm etwas zu hinterlassen. Leider handelt es sich dabei nicht um etwas Tolles, sondern um einen großen Berg an Schulden, den sich der Onkel ausgerechnet von einem Mafiaboss geliehen hat. Als Dexter, der Mafiaboss von Las Vegas, jedoch ein Foto des jungen Mannes sieht, ist es um ihn geschehen. Die unschuldigen braunen Augen bewegen etwas ihn ihm. Zu Anfang möchte er Nuriel besitzen und unterwerfen, doch als er vor ihm steht, weckt es mehr in ihm als bloßes Verlangen.

Es handelt sich bei dem Roman „Nuriel“ von Alice Easton einerseits um eine Liebesgeschichte, anderseits aber auch um eine Art Thriller. Die Geschichte taucht manchmal in die dunkleren Elemente der Menschheit ab und eignet sich deswegen nur für ein reife Leserschaft. Die Leser erhalten zu Beginn des Buchs eine Playlist mit verschiedenen Songs, die in den Augen der Autorin perfekt zu den einzelnen Kapiteln passen. Die Autorin wurde im September 1997 geboren, schreibt und veröffentlicht unter dem Pseudonym Alice Easton ihre Werke. In ihrer Freizeit widmet sie sich dem Lesen, Zeichnen und Schreiben von eigenen Geschichten.

„Nuriel“ von Alice Easton ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31723-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

