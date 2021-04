ZÜRICH-CONNECTION – Thriller zwischen Spitzensport und Mafia

Im neuen Krimi „ZÜRICH-CONNECTION“ von Martin Neidhart begibt sich der Leser auf eine spannende Reise quer durch Europa.

Die Erzählung beginnt im beschaulichen Zürich, wobei der Autor seine Leser ins Jahr 1991 mitnimmt. Nick, der Held des Romans, ist seit kurzer Zeit als Privatdetektiv tätig. Zu diesem Beruf ist der Ex-Spitzensportler und bekennender Querdenker allerdings eher aus einer Not heraus gekommen. Denn Nick ist pleite und braucht dringend Geld. Als er sich einen ersten Auftrag an Land zieht, führt ihn dieser in eine zwielichtige und gefährliche Welt. Der Fall spitzt sich immer weiter zu und schließlich ist auch noch die afrikanische Mafia hinter Nick her. In Marokko kommt es zum spannenden Showdown.

Martin „Marlin“ Neidhart ist ebenso wie sein Protagonist ein ehemaliger Spitzensportler aus der Schweiz. Im Judo wurde er zweimal Schweizermeister, später wechselte er zu anderen Kraftsportarten, in denen er ebenfalls erfolgreich war. Beruflich führte er ein Malerunternehmen und ist seit vielen Jahren als Autor tätig. Sein Debütroman „Blütenzeit in Marokko“ erschien 2012, es folgten weitere Erzählungen.

„ZÜRICH-CONNECTION" von Martin Neidhart ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29076-1 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

