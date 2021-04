Makrele zwischen Hai und Hecht – Turbulente Liebe aus der Ostsee

„Makrele zwischen Hai und Hecht“ von Anja Es ist nicht nur eine romantische Geschichte, sondern auch eine Liebeserklärung an die Ostsee. Das Besondere: Die Helden des Romans sind Fische.

Obwohl es sich bei dem neuen Buch von Anja Es um eine geradezu klischeehafte Liebesgeschichte handelt, überrascht die Autorin ihre Leser mit Tiefgang und eine Menge Humor. Die Protagonisten des Romans sind Nele und Kai, die sich unsterblich ineinander verlieben. Doch es gibt eine Hürde – Kais aktuelle Freundin Gunda. Doch diese denkt immer noch an ihre alte Jugendliebe Albrecht, einen Hornhecht. Richtig gehört, es handelt sich bei den Figuren um Fische, denn Nele ist eine Makrele, Kai ein Hai und Gunda eine Flunder. Da bleibt also nur noch zu klären: Für wen wird sich Gunda entscheiden?

Ein heiterer Roman mit einem überraschenden Ende, der das traditionelle Frauenbild konterkariert. Die Erzählung wird durch Illustrationen von Katja Milde ergänzt.

Die Autorin Anja Es arbeitet neben ihrer Tätigkeit als Autorin als Künstlerin, Galeristin, Laudatorin, Rednerin und Kolumnistin. In der Vergangenheit wirkte sie bei Ausstellungen mit und veröffentlichte Artikel in Kunstmagazinen. Ihre Werke stellt sie unter anderem in einer der größten Galerien Norddeutschlands aus.

„Makrele zwischen Hai und Hecht“ von Anja Es ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27393-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

