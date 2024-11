Ob der Goldstandard eine Renaissance erleben könnte?

Bereits in der ersten Amtszeit von Donald Trump gab es Spekulationen, ob der Goldstandard wieder auflebt.

In seiner ersten Amtszeit zeigte sich Donald Trump als Befürworter des Goldstandards. Diesen gibt es seit den 1970er Jahren in den USA nicht mehr. Die Spekulationen über einen neuen Goldstandard sind jetzt wieder präsent. Ob der kommende US-Präsident die Macht der US-Notenbank untergraben möchte und wieder auf den Goldstandard setzen wird, ist fraglich. Der Goldstandard gewährleistet eine zuverlässige Preisstabilität. Papiergeld ist dann an einen realen Wert gebunden. Im Jahr 1871 begann der Goldstandard in Deutschland und viele Industriestaaten schlossen sich dem Währungssystem an.

Der erste Weltkrieg brach aus, dann der zweite und verschiedene Gegebenheiten wie etwa höhere Schulden führten dazu, dass das Vertrauen in den Goldstandard verloren ging. 1973 wurde der Goldstandard abgeschafft. 1944 kam es zum Bretton-Woods-Abkommen, alle Währungen waren an das Verhältnis zum US-Dollar, der Reserve-Währung, gebunden. Heute bestimmen Fiat-Währungen die Welt und es gibt kein Land, das den Goldstandard noch verwendet. Eine Rückkehr zum Goldstandard wäre jedoch nicht so einfach, weil die USA nicht so viel Gold besitzen, dass sie die Schulden zurückzahlen könnten. Bei einer Rückkehr müsste der Goldpreis laut führenden Ökonomen sehr viel höher sein als heute. Laut einer Rechnung müsste die Unze Gold rund 27.000 US-Dollar kosten. Damit würde eine starke Abwertung des US-Dollars einhergehen und der Welthandel würde einbrechen.

Auch würden nicht einmal die weltweiten Goldbestände ausreichen. So dürfte die Wahrscheinlichkeit eines neuen Goldstandards gering sein. Ein wenig physisches Gold und die Werte von Goldgesellschaften sollten jedenfalls nicht im Portfolio von Anlegern fehlen. Da lohnt sich ein Blick auf Miata Metals und Revival Gold.

