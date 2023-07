Oceanic Yoga kündigt Erweiterung seiner Dienstleistungen für den deutschen Markt an

GOA, INDIEN – Oceanic Yoga, eines der führenden Yoga-Ausbildungszentren in Indien, freut sich, seine Erweiterung der Dienstleistungen für den deutschen Markt anzukündigen. Dieser strategische Schritt ist Teil des fortwährenden Engagements des Unternehmens, die transformative Kraft des Yoga für Menschen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.



Oceanic Yoga bietet eine Vielzahl von Kursen an, darunter einen fortgeschrittenen Yoga-Lehrerausbildungskurs und einen Meditationslehrerausbildungskurs. Diese Kurse sind speziell darauf ausgerichtet, den Teilnehmern ein tieferes Verständnis und eine größere Fähigkeit in diesen speziellen Bereichen des Yoga und der Meditation zu vermitteln.



„Wir freuen uns sehr, unsere Dienstleistungen für unsere deutschen Freunde auszuweiten“, sagte der Sprecher von Oceanic Yoga. „Unser Ziel ist es, Menschen dabei zu helfen, Balance, Frieden und Wellness in ihrem Leben zu finden, unabhängig davon, wo sie sich auf der Welt befinden.“



Obwohl wir derzeit keine deutschsprachigen Lehrer haben, bemühen wir uns, eine inklusive und einladende Umgebung für alle unsere Studenten zu schaffen. Tatsächlich haben wir bereits viele deutsche Studenten aus Städten wie Berlin, München und Hamburg gehabt, die zu uns gekommen sind und ihre Kurse erfolgreich abgeschlossen haben.



Unser Zentrum, Oceanic Yoga International, ist strategisch in Goa, Indien, gelegen. Hier ist der Google Maps Link zu unserem Standort. Wir sind stolz darauf, ein ????? Yoga-Studio zu sein, das von vielen unserer Teilnehmer hoch bewertet wurde. Sie können auch einen Blick auf unser YouTube-Video werfen, um einen besseren Eindruck von unserem Zentrum und unseren Aktivitäten zu bekommen.



„Wir glauben, dass Yoga mehr ist als nur eine körperliche Praxis. Es ist eine Reise der Selbstentdeckung, Heilung und Transformation“, fügte der Sprecher hinzu. „Wir freuen uns darauf, unsere deutschen Besucher willkommen zu heißen und ihnen dabei zu helfen, diese lebensverändernde Reise anzutreten.“



Für weitere Informationen über Oceanic Yoga und ihre Angebote besuchen Sie bitte ihre Website unter www.oceanicyoga.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Oceanic Yoga International

Herr – –

Next to Hotel sur la mer, New wada, Morjim –

403512 Pernem, Goa

Indien

fon ..: +91-9368469447

web ..: https://goo.gl/maps/ovbFmPX6KitUaUrZ9

email : contact@oceanicyoga.com

Oceanic Yoga International – Yoga Teacher Training in India, Goa – Holistic Healing Center

