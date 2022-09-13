Ohne Nachkalkulation kein Gewinn: Warum projektgenaue Zeiterfassung im Bau Pflicht ist

Bauunternehmen ohne projektgenaue Zeiterfassung kalkulieren mit verbundenen Augen. Nur wer Arbeitszeiten einzelnen Aufträgen zuordnet, sieht, was sich wirklich lohnt.

Es gibt zwei Arten, Stunden im Bau zu erfassen. Die eine fragt: Wer hat wie lange gearbeitet? – das genügt für die Lohnabrechnung. Die andere fragt zusätzlich: Woran wurde gearbeitet, wo und für welchen Auftrag? – das ist die Grundlage jeder ernsthaften Nachkalkulation. Wer im Wettbewerb mithalten will, kommt an der zweiten Variante nicht vorbei.

Der Unterschied zwischen Arbeitsstunden und Projektstunden

Eine reine Arbeitszeiterfassung weiß, dass acht Stunden gearbeitet wurde. Eine projektgenaue Zeiterfassung weiß auch, dass davon vier Stunden auf den Hochbau in Spandau und vier auf den Tiefbau in Lichtenberg gingen. Aus dem ersten Datenpunkt lässt sich Lohn berechnen. Aus dem zweiten lässt sich die Wirtschaftlichkeit jedes einzelnen Auftrags bewerten.

Für die Geschäftsführung ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Welche Projekte rechnen sich? Welche Kunden binden überdurchschnittlich viele Stunden? Wo liegt die Kalkulation systematisch daneben? Wer diese Fragen nicht beantworten kann, kalkuliert die nächste Ausschreibung auf Basis von Bauchgefühl.

Baustellenwechsel sauber trennen

Im Bau ist der Wechsel zwischen Baustellen Alltag, nicht Ausnahme. Vormittags Sanierung in Charlottenburg, nachmittags Neubau in Treptow – wer das nicht sauber trennt, verliert die Wahrheit über beide Projekte. Eine gute Lösung erlaubt den Projektwechsel mit einem Klick direkt im Stempelprozess. Zeitabschnitte werden automatisch getrennt und dem richtigen Projekt zugeordnet, ohne dass jemand am Abend mit dem Notizzettel im Büro sitzt und Stunden auseinanderdividiert.

Fahrzeiten als variable Größe

Ein Punkt, an dem viele Lösungen scheitern: die Behandlung von Fahrzeiten. In manchen Betrieben gehören sie zum Projekt, in anderen werden sie separat verbucht, in wieder anderen je nach Tarif oder Auftrag unterschiedlich. Sinnvoll ist deshalb eine flexible Logik – Fahrzeiten lassen sich entweder als eigener Zeitabschnitt erfassen, einem Projekt direkt zuordnen oder über Labels markieren. So bleibt die Projektrechnung sauber, egal welches Modell der Betrieb fährt.

Automatisierung reduziert den Aufwand auf der Baustelle

Damit die projektgenaue Erfassung im Alltag nicht zur Last wird, helfen Automatisierungen. GPS-gestützte Projektzuordnung schlägt das richtige Projekt vor, sobald ein Mitarbeitender auf der Baustelle ankommt. Zeitfenster-Regeln ordnen wiederkehrende Tätigkeiten automatisch zu. Labels für besondere Tätigkeiten oder eingesetzte Geräte ergänzen die Stunde, ohne den Stempelvorgang aufzublähen. Das Ziel: maximale Datenqualität bei minimalem Mehraufwand für die Person auf der Baustelle.

Was Bauunternehmen daraus mitnehmen

Projektgenaue Zeiterfassung ist keine Spielerei für große Generalunternehmer. Sie ist die Grundlage dafür, jeden Auftrag einzeln zu verstehen – kalkulatorisch, abrechnungstechnisch und unternehmerisch. Selbst ein mittelständischer Bauunternehmer mit zwei Polierkolonnen profitiert messbar, sobald er sehen kann, welcher Auftrag tatsächlich seine Margen bringt und welcher Geld kostet.

Wie sich eine projektgenaue Zeiterfassung für die Baubranche in der Praxis umsetzen lässt, ohne den Aufwand auf der Baustelle zu erhöhen, ist eine Frage des Werkzeugs. Aber die Entscheidung, projektgenau zu erfassen, ist eine unternehmerische – und sie lohnt sich.

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TimeSec Zeitmanagement GmbH

Herr Sören Ladig

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email : info@timesec.de

Die TimeSec Zeitmanagement GmbH aus Berlin entwickelt digitale Zeiterfassungslösungen speziell für Bau- und Handwerksunternehmen.

Gesellschafter ist die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes (SKB).

TimeSec steht für einfache, transparente und rechtssichere Zeiterfassung – als Grundlage für effizientere Abläufe, weniger Bürokratie und nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Mehr erfahren unter: www.timesec.de



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