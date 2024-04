Ohne Strom und ohne Atomenergie geht es nicht

Von 2010 bis 2019 stieg der weltweite Energieverbrauch durchschnittlich um 1,4 Prozent jährlich an.

2022 ging der weltweite Energieverbrauch zurück, lag jedoch mit einem Zuwachs von 2,1 Prozent über dem durchschnittlichen Wachstum. Besonders Länder mit einem starken Wirtschaftswachstum wie Indien, Indonesien oder Saudi-Arabien brauchen immer mehr Strom. Seit 1960 steigt der Kohlendioxidausstoff kontinuierlich an. Laut Prognosen werden die CO2-Emissionen weltweit bis 2050 auf bis zu fast 43 Milliarden Tonnen ansteigen. Im Jahr 2022 lag er bei rund 37 Milliarden Tonnen. Die CO2-Emissionen entstehen beim Verbrennen fossiler Energieträger. Der Klimawandel verlangt nach erneuerbaren Energien und auch nach Atomenergie, um eine ausreichende Stromversorgung sicherzustellen.

Wie wichtig Strom ist und wie der Bedarf daran ansteigt, sah man neulich in Washington beim Branchentreffen „Data Center World“. Die Rechenzentren verursachten 2022 einen Stromverbrauch von global 460 Terawattstunden. Das sind zwei Prozent des weltweiten Verbrauchs, so die Internationale Energieagentur. Im Jahr 2026, so die Prognosen, könnten Rechenzentren bereits über 800 Terawattstunden verschlingen. Der international ins Leben gerufene Earth Day, der am 22. April 2024 wieder stattfand, befasste sich 2017 mit dem Einsatz von Energie in der Kommunikations- und Informationsindustrie. Da eine grünere Zukunft nur mithilfe der Kernenergie möglich ist, bauen und planen viele Regierungen Kraftwerke. Diese brauchen Uran. Der stark gestiegene Uranpreis ist erfreulich für Urangesellschaften wie Uranium Royalty oder IsoEnergy.

Wer auf ein Royalty-Unternehmen und somit auf Diversifizierung setzen möchte, sollte sich Uranium Royalty – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-royalty-corp/ – anschauen, das einzige Royalty-Unternehmen im Uranbereich. Lizenzgebühren, Streaming-Vereinbarungen sowie physisches Uran sind im Portfolio.

IsoEnergy – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ – ist ein klassisches Uranunternehmen mit vielversprechenden Uranprojekten im Athabascabecken in Saskatchewan und in Utah.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -) und Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -).

