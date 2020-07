OMEGA Waagen GmbH hat Wiegebalken verfügbar

Der Wiegebalken ist ein hervorragendes Erzeugnis aus der breit gefächerten Produktpalette der OMEGA Waagen GmbH mit vielseitigen Einsatzgebieten.

Mit ihren Wiegebalken demonstriert die OMEGA Waagen GmbH ein weiteres Mal Innovationskraft und das Streben nach optimalen Lösungen, die sich stets nach den individuellen Anforderungen des Kunden richten.

OMEGA stellt mit seinen Wiegebalken ein perfekt anpassbares System bereit, das jeden Anwender unterstützt, der eine Eigenkonstruktion als Waage verwendet. Es entfällt der Aufwand von Verkabelungen und der Herstellung einer geeigneten Lasteinleitung, den Wägezellen mit sich brächten.

Stattdessen erhält der Kunde ein fertig kalibriertes Qualitätsprodukt, das sofort einsatzbereit ist. Je nach Anforderung erhalten Sie von uns Wiegebalken mit DAkkS-Kalibrierung oder Eichung.

Die technischen Spezifikationen und der Aufbau des Wiegebalkens überzeugen durchweg:

– OMEGA verarbeitet in seiner Konstruktion Rechteckrohre anstelle von Quadratrohren, was im Unterschied zu anderen Herstellern eine flachere Bauweise erlaubt, die höherer Traglasten darstellen kann.

– Während andere Hersteller lediglich Laschen zum Befestigen von Eigenkonstruktionen auf ihren Wiegebalken anbringen, sind unsere mit Langlöchern ausgestattet. Die Anbringung von kundenspezifischen Eigenkonstruktionen wird dadurch deutlich flexibler.

– Die an der Stirnseite fest verschraubten Bleche mit dem markanten OMEGA-Logo bieten im Gegensatz zu den sonst üblichen Kunststoffkappen einen effektiven und vor allem dauerhaften Schutz der Wägetechnik im Inneren gegen Schädlinge.

Die in den Längen 800, 1000, 1200, 1500 und 2000 mm erhältlichen Wiegebalken von OMEGA wissen auch in anderen Bereichen klar zu punkten:

– Unsere Wiegebalken sind im Gegensatz zu den Konkurrenzprodukten auch im eichpflichtigen Verkehr einsetzbar.

– Die von uns verbauten Wägezellen können wir bis zur Schutzart IP69K ausführen, wohingegen andere Anbieter lediglich IP67 erreichen.

– Unsere Wiegebalken lassen sich mit allen handelsüblichen Auswertungen verwenden.

Passend dazu empfehlen wir die Waagenanzeige WA-01 für einfache Wiegeaufgaben und einfache Stückzählungen. Für individualisiertes Verwiegen und aufwändige Stückzählungen in Verbindung mit einer Referenzwaage und bei Dosiervorgängen, eignet sich die die WA-08 am besten.

Die entweder aus pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl gefertigten Wiegebalken von OMEGA erreichen Nennlasten bis 3.000 kg mit drei verschiedenen Auflösungen:

– 1 kg (geeicht)

– 500 g (nicht geeicht)

– 200 g (hochauflösend)

Die Einsatzgebiete unserer Wiegebalken sind vielfältig, auch abseits des Gebrauchs von Eigenkonstruktion. So ermöglichen sie:

– Wiegen von Maschinen und Bauteilen

– Verwiegen von Paletten in Sondergröße, Paletten und IBC-Containern

– Einsatz in landwirtschaftlichen Waagen für Vieh, Schweine und Rinder

Um Ihnen die größtmögliche Flexibilität und Anpassbarkeit zu bieten, ermöglicht OMEGA mit seinen Wiegebalken Weiterverarbeitung der Wägedaten mit allen Auswertungen. Übertragen Sie die Messdaten je nach Auswertung via Bluetooth, W-LAN, RS232, RS485, Ethernet und vielen anderen Übertragungsverfahren.

Unsere Wiegebalken untermauern so ein weiteres Mal unser Motto: „OMEGA Waagen GmbH – Präzision in Perfektion!“

Wir stellen unsere Produkte in Deutschland her und zwar selbstredend zu den hier gültigen rechtlichen Rahmenbedingungen und unter Einsatz hochwertiger Komponenten, um die bewährte Qualität „Made in Germany“ auf jeden Fall und zu fairen Preisen zu gewährleisten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OMEGA Waagen GmbH

Herr Mario Schmidtke

Schnatgang 3

49377 Vechta

Deutschland

fon ..: 04447-969463-1

web ..: https://omega-waagen.de

email : mario.schmidtke@omega-waagen.de

Pressekontakt:

OMEGA Waagen GmbH

Herr Mario Schmidtke

Schnatgang 3

49377 Vechta

fon ..: 04447-969463-1

web ..: https://omega-waagen.de

email : mario.schmidtke@omega-waagen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Verriegelungen für Notausschalter, Drucktasten und Drehschalter