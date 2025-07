Onco-Innovations schließt Vereinbarung mit Nucro-Technics für Studien in Vorbereitung eines IND-Antrags und macht wichtigen Schritt in Richtung Humanstudien

Vancouver, Kanada – 4. Juli 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (Frankfurt: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es am 3. Juli 2025 mit Nucro-Technics Inc. (Nucro-Technics) eine Vereinbarung abgeschlossen hat, wonach Nucro-Technics eine breite Palette präklinischer Studien zur Unterstützung des führenden Arzneimittelkandidaten des Unternehmens durchführen wird. Diese spezialisierten Labortests dienen der Charakterisierung des Verhaltens des Arzneimittels in Tier- und in In-vitro-Modellen, einschließlich seiner Bioverfügbarkeit, Bioverteilung und seines pharmakokinetischen Profils, sowie der Bewertung seiner Sicherheit durch regulatorisch konforme Toxikologietests. Zusammen stellen diese Studien einen wichtigen Schritt auf dem Weg von Onco zu klinischen Humanstudien dar, da sie wichtige Sicherheitsbewertungen ermöglichen und eine Reihe von erforderlichen Tierstudien unterstützen. Das Arbeitsprogramm umfasst zwei Hauptkomponenten: Arzneimittelmetabolismustests (In-vitro-ADME-Studien) und formale Sicherheitsstudien, die gemäß den Standards der Guten Laborpraxis (GLP) durchgeführt werden, wie von den Regulierungsbehörden vor der ersten Anwendung am Menschen gefordert. Diese Arbeit wird die Entwicklung des exklusiv lizenzierten Polynukleotidkinase-Phosphatase-(PNKP)-Inhibitors von Onco (die Technologie) unterstützen.

Nucro-Technics ist ein in Toronto ansässiges, von Health Canada und der FDA geprüftes Auftragsforschungsinstitut mit 55 Jahren Erfahrung in der Unterstützung von GLP- und GMP-Tests für eine Vielzahl von therapeutischen Indikationen. Nucro-Technics ist jetzt Teil von Frontage Laboratories und spezialisiert sich auf GLP-konforme Toxikologie-, Pharmakokinetik- und In-vitro-ADME-Studien sowie analytische Dienstleistungen für Biotechnologie- und pharmazeutische Kunden.

Der Vertrag mit Nucro-Technics deckt den gesamten Umfang der Arbeiten, die den Weg für einen Antrag auf Zulassung als Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) frei machen sollen, für das Hauptprogramm von Onco, NP/A83 (OI-83463) ab, einen polymerverkapselten PNKP-Inhibitor, der für Patienten mit fortgeschrittenen, PTEN- oder SHP-1-defizienten Krebserkrankungen entwickelt wird. Zusätzlich zu den Arzneimittelverhaltens- und Sicherheitstests sieht die Vereinbarung wichtige unterstützende Tätigkeiten vor, wie die Validierung der Analysemethoden zur Messung des Arzneimittels in biologischen Proben, die Bewertung der Sicherheit des neuartigen Polymerverabreichungssystems (mPEO-bPBCL) und die Zusammenstellung von einreichungsfähigen Datenpaketen für die behördliche Überprüfung. Dieses integrierte präklinische Programm wurde entwickelt, um die Standards von FDA und Health Canada zu erfüllen und die Daten zu generieren, die für einen IND-Antrag und die Einleitung klinischer Studien der Phase I/II erforderlich sind.

Diese Vereinbarung stellt einen bedeutenden Schritt in den Bemühungen von Onco zur Vorbereitung der Antragstellung bei den Regulierungsbehörden dar, da die durchgeführten Studien darauf abzielen, sowohl pharmakokinetische als auch sicherheitsrelevante Daten zu generieren, die für die Umstellung der Technologie auf klinische Tests unerlässlich sind. Die ADME-Ergebnisse sollen wichtige Einblicke in die Stabilität und den Metabolismus des Arzneimittels im Körper liefern, während die GLP-konformen Toxikologiestudien die Sicherheit sowohl des Wirkstoffs als auch seines neuartigen Verabreichungssystems bewerten sollen. Zusammen werden diese Daten voraussichtlich die Grundlage für den IND-Antrag des Unternehmens bilden und das Design seiner ersten klinischen Studien am Menschen unterstützen.

Unser PNKP-Inhibitor stellt einen neuartigen Ansatz dar, um die Schwachstellen der DNA-Reparatur bei Krebs zu bekämpfen, und ein tiefes Verständnis sowohl seines Verhaltens im Körper als auch seines Sicherheitsprofils ist entscheidend, um sein volles therapeutisches Potenzial zu entfalten. Die Studien, mit denen wir Nucro-Technics beauftragt haben, sollen nicht nur unseren IND-Antrag unterstützen, sondern auch helfen, Formulierungs- und Dosierungsstrategien für die klinische Entwicklung zu steuern. Dies ist mehr als nur eine Maßnahme zur Einhaltung der relevanten Vorschriften; es ist eine Gelegenheit, eine solide Grundlage für langfristigen Erfolg zu schaffen, so Thomas OShaughnessy, CEO von Onco-Innovations.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Prävention und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

Für ONCO-INNOVATIONS LIMITED

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

investors@oncoinnovations.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem in Bezug auf die Vorteile, die sich aus der Vereinbarung mit Nucro-Technics ergeben sollen, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne für die behördlichen Genehmigungen und die Durchführung von Tests am Menschen und weiteren Tests seiner Technologien voranzutreiben, die Aussichten des Unternehmens und die Geschäftstätigkeit und Pläne des Unternehmens im Allgemeinen sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, potenziell, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Onco-Innovations Limited

Nico Mah

1309 – 7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, AB

Kanada

email : nmah@gkmah.com

Pressekontakt:

Onco-Innovations Limited

Nico Mah

1309 – 7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, AB

email : nmah@gkmah.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Auf Silber setzen – jetzt Battery X Metals gibt geschätzte Erhöhung von Reichweite um ca. 255 km nach erfolgreichem Rebalancing von leichtem Elektronutzfahrzeugmodell mit starkem Zellungleichgewicht bekannt