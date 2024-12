Online-Seminar zur Prüfungsvorbereitung auf die Abschlussprüfung – Teil 2 – der Kaufleute für Büromanagement

Um Auszubildende zum Kaufmann für Büromanagement bzw. zur Kauffrau für Büromanagement optimal auf die bevorstehende Abschlussprüfung vorzubereiten, bietet Lernen-Online24 einen intensiven Crashkurs an

Rinteln, 20. Dezember 2024 – Für angehende Kaufleute im Büromanagement, die sich optimal auf ihre Abschlussprüfung, Teil 2, vorbereiten möchten, bietet Lernen-Online24 die perfekte Unterstützung auf die bevorstehende schriftliche Abschlussprüfung.

Das Online-Seminar richtet sich an Auszubildende im Beruf des Kaufmanns bzw. der Kauffrau für Büromanagement und konzentriert sich auf die Prüfungsfächer „Kundenbeziehungsprozesse“ und „Wirtschafts- und Sozialkunde“, die im zweiten Teil der Abschlussprüfung abgeprüft werden.

In insgesamt sieben Sitzungen, die unmittelbar vor der Prüfung terminiert wurden, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer intensiv auf die schriftliche Prüfung vorbereitet.

Die Themen der Prüfungsvorbereitung für Kaufleute für Büromanagement, Teil 2, umfassen die folgenden prüfungsrelevanten Inhalte:

1. Kundenbeziehungsprozesse: Umfassende Schulung zu Themen wie der kundenorientierten Auftragsabwicklung, der Kommunikation mit Kunden, der Auftragsbearbeitung und Auftragsnachbearbeitung sowie der kaufmännischen Steuerung.

2. Wirtschafts- und Sozialkunde: Prüfungsrelevante Themen wie Unternehmensstrukturen, Berufsbildung, Arbeitsschutz, Umweltschutz und Sozialversicherungen.

Der Vorbereitungskurs wird online via Zoom durchgeführt, wodurch die Teilnehmenden flexibel von zu Hause aus lernen können. Das Online-Seminar findet ausschließlich als Live-Unterricht statt, sodass die Auszubildenden jederzeit ihre Fragen stellen und Anliegen vorbringen können. Damit der Kurs interaktiv bleibt, ist es erforderlich, dass die teilnehmenden Auszubildenden ihre Kameras eingeschaltet lassen.

Neben den Unterrichtseinheiten werden zusätzliche Hausaufgaben und Übungsaufgaben zur Selbstbearbeitung verteilt.

Die Kursgebühr beinhaltet Original-Prüfungsaufgaben aus vergangenen Jahren, die Lernen-Online24.de im Original für jeden teilnehmenden Auszubildenden kauft und die eine realistische Vorbereitung auf die Prüfungsfragen bieten. So können sich die Auszubildenden gezielt auf die Prüfungsinhalte konzentrieren und ihre Nervosität durch praktische Übungen abbauen.

Der Intensivkurs findet in der Zeit vom 26. April 2025 bis zum 4. Mai 2025 – also unmittelbar vor den Prüfungen – statt. Auch an Wochenenden wird unterrichtet.

Dieser Crashkurs zur Prüfungsvorbereitung für Kaufleute für Büromanagement, Teil 2, ist die ideale Möglichkeit, um das Prüfungswissen zu vertiefen und etwaige Unsicherheiten zu beseitigen. Der Kurs hilft, die prüfungsrelevanten Themen sicher zu beherrschen, sodass die Azubis optimal auf Ihre schriftliche Abschlussprüfung vorbereitet sind.

Für die Anmeldung und weitere Informationen zum **Crashkurs zur Prüfungsvorbereitung für Kaufleute für Büromanagement, Teil 2″ besuchen Interessierte die Website des Anbieters Lernen-Online24.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alexander Sprick Unternehmensberatung

Herr Alexander Sprick

Alte Kasseler Str. 23

31737 Rinteln

Deutschland

fon ..: 05754/926149

fax ..: 05754/7689997

web ..: https://www.lernen-online24.de

email : mail@lernen-online24.de

