„Onlineshop-Optimierung im Jahr 2024“ Gratis-Webinar am Mittwoch 6.3.2024

Für Unternehmen ist Stillstand der Anfang vom Ende, daher sollte sich jeder Shop-Betreiber

Zeit nehmen für die Weiterentwicklung und Optimierung seines Onlineshops.

Gerade kleine und mittelständische Onlineshop-Unternehmen sind oft überfordert mit unübersichtlichen Datenmengen und den stetig wachsenden Pflichten und Anforderungen beim Datenschutz und der Datenverarbeitung.

EINLADUNG ZUM GRATIS-WEBINAR:

Wie schnelle, günstige und umsetzbare Shop-Lösungen für das Jahr 2024 aussehen können, zeigt die Firma Conversion.Consulting in ihrem aktuellen Gratis-Webinar am Mittwoch, 6.3.2024 um 18:00 h.

Hier einige Fragen, die in diesem Webinar/Workshop beantwortet werden:

– Wie ist eine Onlineshop-Optimierung auch mit kleinem Budget möglich?

– Wie werden Sicherheitslücken und Schwachstellen schnell erkannt?

– Wie können Zielgruppendaten besser genutzt und verstanden werden?

– Wie werden kaufbereite Besucher in treue Kunden umgewandelt?

– Wo gibt es ein All-in-One-Tool für nahtloses Tracking und gezielte Zielgruppen-Ansprache?

– Wie erhalten Shop-Besucher ein positives Einkaufserlebnis, damit sie länger bleiben?

– Wo soll die Werbebotschaft platziert werden, um den größten Effekt zu gewinnen?

– Wie schafft man es mit nur einem Klick, sein Shop-System automatisch mit den wichtigsten Marketing-Plattformen wie Google Analytics (GA4), Facebook Ads und vielen mehr zu verbinden?

Außerdem erhalten Webinar-Teilnehmer präzise Antworten von Experten aus der Praxis statt verwirrendem Zahlensalat. Am Ende des Webinars können die Teilnehmer individuelle Fragen zu ihrer Situation stellen.

Wenn also bezahlbare und schnell umsetzbare Shop-Optimierung für Sie in diesem Jahr 2024 ein wichtiges Thema ist und Sie Ihren Online-Shop auf das nächste Level bringen möchten, dann melden Sie sich am besten gleich zum Gratis-Webinar an über diesen Link:

https://shoplytics.de/webinar/?aff=Nemrak7

Freuen Sie sich auf eine aussergewöhnliche, informative und in jedem Fall gewinnbringende Veranstaltung!

Weitere Informationen: Media-Marketing-Kommunikation Carmen Seeger

E-Mail: carmenseeger@gmail.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Media-Marketing-Kommunikation

Frau Carmen Seeger

Hermannstr. 24

55286 Wörrstadt

Deutschland

fon ..: 06732 4001

web ..: http://www.conversion.consulting

email : carmenseeger@gmail.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

