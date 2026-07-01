Open Door Besichtigung: Doppelhaushälfte am 11.07.2026 in Oberhausen Holten

Kommen Sie gerne zu unserer Open Door Besichtigung am 11.07. zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr vorbei. Diese Doppelhaushälfte in Oberhausen-Holten bietet rund 120 m² Wohnfläche und vieles mehr!

Wir laden Sie herzlich zu einer Open Door Besichtigung in Oberhausen Holten ein. Am 11.07.2026 von 13:00 bis 15:00Uhr stellt Ihnen hier unser Immobilienmakler Kevin Ummerlee mit seinem Team diese tolle Doppelhaushälfte mit traumhaftem Garten vor. Das Besondere an der Immobilie: Das enorme Entwicklungspotenzial und vor allem ein Grundstück, das heute nur noch selten zu finden ist: ca. 1.401 m² Gartenfläche für alle, die Platz, Ruhe und Natur lieben. Unser Team vor Ort beantwortet Ihnen alle Fragen zu dieser Immobilie und Sie haben die Möglichkeit, diese besondere Immobilie live vor Ort und ohne Termin zu besichtigen.

Entdecken Sie an diesem Tag dieses tolle Wohnhaus und bekommen Sie einen ersten Einblick über diese Immobilie in Oberhausen. Jeder ist hier willkommen: Sie können auch gerne ohne vorherige Anmeldung an dieser Open Door Besichtigung teilnehmen! Unser Team freut sich sehr auf Ihre Fragen und Ihren Besuch!

Was? Open Door Besichtigung am 11.07.2026

Wann? Von 13:00 bis 15:00 Uhr

Wo? Lützowstraße 30, 46147 Oberhausen

Unsere Specials auf dieser Veranstaltung für Sie:

– Professionelle Beratung rund um die Immobilie

– Alkoholfreie Erfrischungen kostenlos für Sie

– Ausführliches Informationsmaterial zu der Immobilie

– Informationsmaterial rund um unser Unternehmen

Weitere Informationen:

https://www.dieckmann-immobilien.de/open-door-oberhausen-holten

Zur Immobilie:

Diese Doppelhaushälfte in Oberhausen-Holten bietet rund 120 m² Wohnfläche, ein enormes Entwicklungspotenzial und vor allem ein Grundstück, das heute nur noch selten zu finden ist: ca. 1.401 m² Gartenfläche für alle, die Platz, Ruhe und Natur lieben.

Im Inneren eröffnet sich die Chance, modernes Wohnen ganz nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten – mit einer möglichen offenen Wohnlösung aus Küche, Essen und Wohnen sowie flexiblen Raumoptionen für Familien, Homeoffice oder Gäste. Gleichzeitig wurden bereits Angebote für die wichtigsten Modernisierungsmaßnahmen eingeholt, sodass die Sanierung transparent kalkulierbar wird.

Ein Haus für Menschen mit Ideen – und ein Garten, der Raum für Träume lässt. Wer sich ein Zuhause mit Charakter und außergewöhnlichem Grundstück wünscht, sollte diese Gelegenheit näher kennenlernen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dieckmann Immobilien GmbH

Herr Kevin Ummerlee

Rathausstraße 19

58239 Schwerte

Deutschland

fon ..: +49 (0) 20 3 – 48 29 83 6

web ..: https://www.dieckmann-immobilien.de/open-door-oberhausen-holten

email : duisburg@immo-dieckmann.de

Das Team der Dieckmann Immobilien GmbH steht für moderne, transparente und kompetente Immobiliendienstleistungen. Als erfahrene Immobilienmakler bringen wir Verkäufer und Käufer sowie Vermieter und Mieter erfolgreich zusammen – mit dem Ziel, für alle Beteiligten die beste Lösung zu erzielen. Dabei begleiten wir Sie persönlich und professionell durch den gesamten Verkaufs- oder Vermietungsprozess. Vertrauen Sie auf über 3500+ zufriedene Kunden!

Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche und als Mitglied im IVD-Immobilienverband bieten wir fundierte Marktkenntnis, starke regionale Präsenz und höchste Qualitätsstandards. Wir vermitteln Wohn- und Gewerbeimmobilien in Schwerte, im Ruhrgebiet, im Sauerland sowie in der Region Duisburg – zuverlässig, marktgerecht und maximal zielorientiert.

Pressekontakt:

Dieckmann Immobilien GmbH

Herr Niko Majchrzak

Rathausstraße 19

58239 Schwerte

fon ..: 02304952980

email : pr@dieckmann-immobilien.de

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