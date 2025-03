Optimale Akustik für jeden Raum

ALGROUP bietet hochwertige Akustikspannrahmen der FRAMELESS-Serie

Lärm und Schall können die Atmosphäre in einem Raum erheblich beeinträchtigen – sei es in Büros, Verkaufsflächen oder Wohnräumen. Die hochwertigen Akustikspannrahmen von ALGROUP bieten eine stilvolle und funktionale Lösung, um den Klang zu optimieren und gleichzeitig optische Akzente zu setzen.

Die FRAMELESS-Akustikrahmen kombinieren modernes Design mit effektiver Schallabsorption. Sie reduzieren Nachhall und störende Geräusche, wodurch die Aufenthaltsqualität erheblich verbessert wird. Die Rahmen werden individuell nach Maß gefertigt und lassen sich mit unterschiedlichen Motiven gestalten. Ein spezieller schalldurchlässiger Textildruck ermöglicht es, dass der Schall in das dahinterliegende Akustikmaterial eindringen und absorbiert werden kann. So entsteht eine angenehme Klangatmosphäre, ohne dass bauliche Maßnahmen erforderlich sind.

Ein weiterer Vorteil liegt in der praktischen Kedernut, die einen unkomplizierten Motivwechsel erlaubt. Dies sorgt für eine flexible Anpassung an wechselnde Designwünsche oder Werbekonzepte.

Individuelle Lösungen für moderne Raumgestaltung

Ob im Großraumbüro, in Konferenzräumen oder in Hotels – ALGROUPs Akustikspannrahmen lassen sich vielseitig einsetzen. Bei der Planung wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die bestmögliche Lösung für die jeweiligen räumlichen Gegebenheiten geschaffen wird. So entsteht eine optimale Kombination aus Design und Funktion.

Für noch mehr gestalterische Möglichkeiten kann die Ausstattung der Akustikrahmen optional durch eine integrierte LED-Beleuchtung erweitert werden. Diese sorgt nicht nur für eine verbesserte Raumakustik, sondern setzt auch visuelle Highlights.

Weitere Informationen zu Akustikrahmen, Akustikpaneele Bilder oder schallabsorbierende Bilder finden Interessierte auf der Website von ALGROUP.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ALGROUP GmbH

Frau Pia Müller

Waltherstraße 49-51

51069 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 / 68 93 23 0

fax ..: 0221 / 68 93 23 88

web ..: https://www.algroup.de

email : info@algroup.de

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

