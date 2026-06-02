Osisko Development gibt Ergebnisse der Jahres- und außerordentlichen Hauptversammlung sowie die Zuteilung von Deferred Share Units bekannt

Montreal, Québec, 24. Juni 2026 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ – gibt im Folgenden die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Hauptversammlung (die Versammlung) bekannt, die am 23. Juni 2026 stattfand. Weitere Informationen zur Tagesordnung der Versammlung sind im Informationsrundschreiben der Unternehmensleitung vom 11. Mai 2026 (das Rundschreiben) enthalten, das auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) im Emittentenprofil des Unternehmens verfügbar ist.

Insgesamt wurden auf der Versammlung 226.058.370 Stammaktien vertreten, was etwa 74,19 % der gesamten ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien der Gesellschaft zum Stichtag der Versammlung entspricht.

1. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

Jeder der im Rundschreiben als Kandidaten aufgeführten Verwaltungsratsmitglieder wurde für das folgende Jahr oder bis zur ordnungsgemäßen Wahl oder Ernennung ihrer Nachfolger in den Verwaltungsrat des Unternehmens gewählt, mit folgenden Ergebnissen:

Beschluss Nr. 1 Stimmen dafür % der Stimmen Anteil der

Name des Kandidaten Gegenstimmen Gegenstimmen

Sean Roosen 202.062.275 98,91 % 2.234.846 1,09 %

Charles E. Page 172.497.611 84,44 % 31.799.510 15,56 %

Michèle McCarthy 171.284.316 83,84 % 33.012.804 16,16 %

David Danziger 169.832.493 83,13 % 34.464.628 16,87 %

Stephen Quin 203.529.000 99,62 % 768.121 0,38 %

Susan Craig 203.517.931 99,62 % 779.189 0,38 %

Keith McKay 203.583.947 99,65 % 713.174 0,35 %

2. Bestellung des Abschlussprüfers

PricewaterhouseCoopers LLP wurde erneut zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bestellt, und der Vorstand wurde ermächtigt, die Vergütung des Wirtschaftsprüfers für das folgende Jahr festzulegen, mit folgendem Ergebnis:

Beschluss Nr. 2 Ja-Stimmen % der Ja-Stimmen Stimmen Prozentualer Anteil

Name des Wirtschaftsprüfers Enthaltungen der

Enthaltungen

PricewaterhouseCoopers LLP 225.812.331 99,90 % 219.606 0,10 %

3. Beschluss zum Sitz der Gesellschaft

Der Sonderbeschluss zur Genehmigung der Änderung der Satzung der Gesellschaft, mit der der Sitz der Gesellschaft von der Provinz Québec in die Provinz Ontario verlegt werden soll, wie im Rundschreiben dargelegt, wurde mit folgendem Ergebnis gefasst:

Beschluss Nr. 3 Ja-Stimmen % der Ja-Stimmen % der Gegenstimmen

Gegenstimmen

Beschluss des eingetragenen Sitzes 204.029.595 99,88 % 241.093 0,12 %

4. Beschluss zur Namensänderung

Der Sonderbeschluss zur Genehmigung der Umfirmierung der Gesellschaft in Osisko Gold Group Inc., wie im Rundschreiben dargelegt, wurde mit folgendem Ergebnis gefasst:

Beschluss Nr. 4 Ja-Stimmen % der Ja-Stimmen % der Gegenstimmen

Gegenstimmen

Beschluss zur Namensänderung 224.810.764 99,46 % 1.221.172 0,54 %

Im Zusammenhang mit der Umfirmierung des Unternehmens in Osisko Gold Group Inc. beabsichtigt das Unternehmen, das Börsenkürzel für seine an der TSX Venture Exchange und der New York Stock Exchange notierten Wertpapiere auf OGG zu ändern.

Gewährung von Deferred Share Units

Im Rahmen der jährlichen Vergütungsüberprüfung seines Vorstands hat das Unternehmen seinen unabhängigen Vorstandsmitgliedern 247.129 Deferred Share Units des Unternehmens (DSUs) gewährt. Die DSUs wurden gemäß dem umfassenden Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt, der auf der Website von Osisko Development unter www.osiskodev.com verfügbar ist.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Regionsebene konzentriert. Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts – des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts im Zentrum von British Columbia, Kanada – zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu bestehender Infrastruktur. Osisko Development konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Entwicklungsrisikomanagement und dem Ausbau der Mineralreserven.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel.: + 1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskodev.com

Tel.: + 1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

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www.resource-capital.ch

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