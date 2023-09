Oukitel WP27: Leichtgewicht unter den Outdoor-Smartphones im coolen Tarn-Look

Shenzen, 20. September 2023. Die meisten robusten Smartphones sind schwer und wirken klobig. Das es auch anders geht zeigt Oukitel, Spezialist für Outdoor-Smartphones mit dem seinem neuen Smartphone.

Das Oukitel WP27 setzt mit einem Gewicht von nur 328 Gramm und einer Tiefe von gerade einmal 15,3 Millimetern, Maßstäbe unter den Outdoor-Smartphones seiner Leistungsklasse. Das Oukitel WP27 gefällt auf den ersten Blick. Sein cooles Camouflage-Design unterstreicht, wo seine Stärken liegen.

Das WP27 ist nicht nur ein echter Blickfang, sondern zeichnet sich wie alle Oukitel Outdoor-Smartphones durch seine extreme Robustheit aus. Es ist nach MIL-STD-810H zertifiziert und widersteht damit Stößen und Stürzen. Zusätzlich ist es dank der IP68- und IP69K-Zertifizierungen in der Lage bis zu 30 Minuten lang in bis zu 1,5 Meter tiefem Wasser einwandfrei zu funktionieren. Damit ist es der perfekte Allrounder für Arbeit und Abenteuer bei jedem Wetter.

Kameras für jeden Bedarf

Die leistungsstarke 64-MP-Kamera des WP27 nimmt detaillierte Fotos und 4K-Videos auf. Die 16-MP-Frontkamera setzt die Nutzer:in bei Selfies und Videoanrufe optimal in Szene. Und mit der 2-MP-Makrolinse gelingen Detailaufnahmen aus nächster Nähe. Ein weiteres Highlight ist die 20-MP-Infrarot-Nachtsichtkamera. Mit ihr lassen sich auch in schwach beleuchteten Umgebungen in bis zu 20 Metern Entfernung beeindruckende Fotos aufnehmen.

Geschwindigkeit und Speicherplatz für Anspruchsvolle

Das WP27 wird von einem MediaTek Helio G99-Prozessor angetrieben, der auch bei anspruchsvollen Aufgaben für eine reibungslose Leistung sorgt. Ausgestattet mit dem aktuellen Android 13 Betriebssystem, bietet das WP27 nicht nur eine benutzerfreundliche Oberfläche, sondern auch den gewohnten Zugang zu einer breiten Palette von Apps und Diensten. Darüber hinaus verfügt das WP27 über 12 GB RAM und 256 GB ROM, die auf bis zu 24 GB ROM und 2 TB RAM erweiterbar sind. So können Nutzer:innen nahtlos zwischen Apps wechseln und haben ausreichend Speicherplatz für Dateien, Fotos und Videos.

Mit einer Kapazität von 8500 mAh, bietet das WP27 beeindruckende 1000 Stunden Standby und bis zu 53 Stunden Gesprächszeit.

Das Oukitel WP27 kann ab sofort auf der Website von Oukitel zum Einführungspreis von 245,40 Euro vorbestellt werden. Mit der Anmeldung bei Oukitel haben Vorbesteller die Möglichkeit zusätzlich 15 Prozent Rabatt zu bekommen. Damit reduziert sich der Preis des WP27 während der Einführungsphase auf 215,05 Euro. Die Auslieferung erfolgt ab dem 15. Oktober 2023.

Über OUKITEL

OUKITEL ist eine Hightech-Unternehmensmarke der „Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co., LTD“ mit Sitz in Shenzhen, China. Dieses Unternehmen integriert Forschung und Entwicklung, Design, Produktion, Vertrieb und Kundendienst. Mit einem Partnernetzwerk von mehr als 130 Händlern in 60 Ländern werden OUKITEL-Produkte in ganz Europa, Asien, Nord- und Südamerika vertrieben.

