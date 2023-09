Neuheit auf der FSB-Messe: Der Dr. WOLFF Outdoor Rücken- und Gesundheitszirkel

OUTDOOR CAMPUS PUBLIC Mehr Freiheit: Die neuen Trainingsplattformen – für einen flexiblen Standort.

Der Boom an hochwertigen Outdoor-Trainingsmöglichkeiten nimmt immer weiter an Fahrt

auf und erreicht nach den Städten nun auch jede kleine Gemeinde in Deutschland – mitten

hinein in den Alltag der Menschen: in den Park in Wohnortnähe, auf das stillgelegte

renaturierte Industriegelände am Weg zur Arbeit, auf den Mehrgenerationenpark,

angegliedert an den örtlichen Spielplatz, um nur einige wenige Beispiele zu nennen.

Unsere Vision ist es, jedem Bürger in Deutschland eine innovative Trainingsmöglichkeit

anzubieten, die er innerhalb weniger Minuten zu Fuß erreichen kann – seine ganz

persönliche Dr. WOLFF Sportinsel.

Mit Ihnen als Verantwortlichen vor Ort, Sportbeauftragten der Region und den Prozess

begleitenden Planungsbüros können wir in diesen turbulenten Zeiten gemeinsam einen

entscheidenden Beitrag zur Volksgesundheit leisten. Vor diesem Hintergrund ist der Dr. WOLFF Outdoor Campus in besonderem Maße geeignet, das Lebensumfeld vieler Menschen um einen

wertvollen Baustein zu bereichern. Im Folgenden einige Merkmale der Dr. WOLFF

Sportinsel:

o Robuste Edelstahlkonstruktion für hohe Trainingsbelastungen

o 25 Jahre Herstellergarantie auf das extrem stabile Bambusmaterial

o Kein Tiefbau – nur 3 Punkt- fundamente pro Gerät

o Kein Fallschutz mit nachgelagerter Pflege

o Training auch für Untrainierte und Ältere

o Zielgruppenspezifische Programme: QR-Codes mit Video und Übungsschilder

o 100 % Made in Germany: langlebig, nachhaltig und nahezu wartungsfrei

Wir würden uns sehr freuen, Sie vom 24. – 27. Oktober auf der FSB in Köln an unserem

Messestand in Halle 10.1 | Stand: E009 begrüßen zu dürfen.

https://dr-wolff.de/outdoor-campus_public.php

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. WOLFF® Sports & Prevention GmbH

Herr Hartmut Wolff

Möhnestraße 55

59755 Arnsberg

Deutschland

fon ..: +49 (0) 29 32 – 47 57 40

fax ..: +49 (0) 29 32 – 47 57 4

web ..: http://www.dr-wolff.de

email : info@dr-wolff.de

Dr. WOLFF – SPORTS & PREVENTION – Erfolgreiche Systeme für Rückenfitness und -Therapie.

