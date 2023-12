Palliativmedizin Weiterbildungen, Zusatzbezeichung Palliativmedizin, 30.03. – 08.04.2025

Die international renommierte Ärztefortbildungen GmbH bietet weltweit Fortbildungen für niedergelassene Ärzte, Krankenhausärzte und Pflegefachkräfte an.

Menschen mit einer progredienten Erkrankung und einer begrenzten Lebenserwartung sollten die bestmögliche Behandlung erfahren. Diese hilft u.a. dem Patienten, die Lebensqualität und das subjektive Wohlbefnden zu verbessern. In unseren Palliativmedizin Weiterbildungen werden hierfür die Kenntnisse – und die psychosozialen Kompetenzen – der Symptomkontrolle sowie der Begleitung der Patienten und Angehörigen vermittelt.

Die Weiterbildungen können auch unabhängig, einzelnd und ohne Anstreben der Zusatzbezeichnung, besucht werden. Selbstverständlich erhalten Sie pro Palliativweiterbildung auch 80 CME Punkte.

Ihre

Zusatzbezeichnung

Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung Palliativmedizin für Ärzte

– Facharztanerkennung in einem Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung

– 40 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Abs. 8 in Palliativmedizin – Weiterbildungszeit: – 120 Stunden Fallseminare unter Supervision

– Basiskurs Palliativmedizin für Ärzt:innen (40 UE)

– Modul I Kommunikation (40h)

– Modul II Ethik und Recht (40h)

– Modul III komplexe Fallbeispiele der Teilnehmer:innen (40h)

– Die Absolvierung der Module I und II kann in flexibler Reihenfolge erfolgen. Der Beginn des Moduls III setzt die abgeschlossenen Module I und II voraus. Die Mindestzeit für den Besuch aller drei Module beträgt 6 Monate.

Palliativmedizin Weiterbildung für Ärzte (offen für Pflegefachkräfte m/w/d)

80 CME Punkte + Zusatzbezeichnung. Zweite Weiterbildung Mitte Oktober 2025. Erster und zweiter Teil erneut in 2026

TUI CRUISES, 9 Nächte – Kultur und Natur am Mittelmeer – ab/bis Palma. Basismodul I+ Modul I, 80 CME Pkt. EUR 995,-. Kursgebühr für beide Weiterbildungen 160 CME nur EUR 1795,-

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ärztefortbildungen.de

Herr Norman Faltus

Paulsbergstr. 11

28832 Achim

Deutschland

fon ..: 042029551435

fax ..: 042029551435

web ..: https://palliativmedizin-weiterbildungen.de/

email : Mail@aerztefortbildungen.de

Institut für hochwertige Ärztefortbildungen

Pressekontakt:

Ärztefortbildungen.de

Herr Norman Faltus

Paulsbergstr. 11

28832 Achim

fon ..: 042029551435

web ..: https://palliativmedizin-weiterbildungen.de/

email : mail@aerztefortbildungen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Silberbedarf steigt durch neue Hyperschallraketen