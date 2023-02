Schiffsarztkurse, Qualifizierung zum Schiffsarzt/Schiffsärztin

Schiffsarzt- und Expeditionskurse, 25.02. – 10.03.2024

Once in a life ANTARKTIS, Sonderpreise – 33% anstatt EUR 11.877,- nur EUR 7.975,- p. P.

Das renommierte Institut Ärztefortbildungen offeriert Sonderpreise für die Hurtigruten Expedition in die Antarktis. Teilnehmer:innen des Schiffsarzt- und Expeditionskurs zahlen 33% weniger als der reguläre Preis. Die Expeditionsreise in die Antarktis kostet ab EUR 7.975,- p.P. Folgende Leistungen sind inklusive:

1. Economy-Linienflug von Deutschland nach Buenos Aires und zurück

2. Rail & Fly in der 2. Klasse

3. Flughafen- und Sicherheitsgebühren sowie Luftverkehrssteuer

4. Hurtigruten Expeditions-Seereise in der gebuchten Kabinenkategorie

5. Transfer vom Hotel in Buenos Aires zum Flughafen vor der Expeditions-Seereise

6. Transfers vom Flughafen Ushuaia zum Schiff, einschließlich einer kurzen Stadtrundfahrt

7. Vollpension inkl. Getränken im Restaurant Aune

8. Internationale Küche im Restaurant Fredheim

9. A-la-carte Restaurant Lindstrøm (für Suitengäste inbegriffen

10. Wasser, Kaffee und Tee rund um die Uhr

11. Wellness und Fitness: Panorama-Sauna**, Fitness-Bereich Innen und Outdoor, Whirlpool, Infinity-Pool, Outdoor-Laufstrecke

12. Legere Bordatmosphäre

Hurtigruten Expeditions Kit: nachfüllbare Trinkflasche und Helly-Hansen-Windbreaker

WLAN

13. Deutschsprachiges Expeditionsteam mit Expertenwissen unterschiedlicher Fachrichtungen

Die Expeditions-Seereise, bei der der Fokus ganz auf dem eisigen Kontinent liegt, ist einzigartig. Entdecken Sie gemeinsam mit uns die Antarktische Halbinsel auf einer Abenteuerreise, die ihresgleichen sucht. Der Schiffsarztkurs ist sehr praxisorientiert. Folgende Themen werden von erfahrenen Schiffsärzten, Medizinern und einem Headhunter für Schiffsärzte in Präsenzvorträgen vorgetragen: Schiffsarzt bei Hurtigruten, Bordhospital & Bordapotheke, H5N1 über den Mensch in die Antarktis?, Telemedizin, Blinddarm OP in der Antarktis, Medizin + erste Hilfe bei Expeditionen u. Anlandungen, Internistische Sonographie auf Expeditionsschiffen, Expeditionskreuzfahrten Gegenwart & Zukunft, Bordhirarchie & Kommandoketten, med. Herausforderungen auf Expeditionen bzw. in der Antarktis, Ausbildung- und Ausrüstung des Schiffsarztes, Heuer & Konditionen, Flottenvorstellung & Reiseveranstalter, Seekrankheit in der Drake-Passage, Unterkühlung & Ertrinken, Zahnmedizin auf See, med. Fälle bei Kap Horn Umsegelung.

Es werden 45 CME Punkte beantragt. Die Kursgebühr beträgt nur EUR 695,- Erkunden Sie die atemberaubenden Eislandschaften der Antarktis, die von den rauen Kräften der Natur geformt wurden. Erleben Sie bei unseren Anlandungen Landschaften, die zu den schönsten auf unserem gesamten Planeten gehören. Sehen Sie spektakuläre Wildtiere, darunter die berühmten Pinguine, Wale und Robben der Antarktis. Unter der Leitung unseres Expeditionsteams erkunden Sie die Antarktis auf aktive Weise, indem Sie sich an Wanderungen und Kajakfahrten beteiligen, als Amateur-Forscher betätigen oder sogar in der Antarktis zelten. Sehen Sie sich unsere Reiseverläufe, Aktivitäten und Angebote an.

Online Buchung unter https://schiffsarztkurse.de

