FireFront Licht Ton Veranstaltungen Veranstaltungstechnik Dienstleister aus dem Zentrum von Berlin

Beratung, Vermietung und Verkauf von Veranstaltungstechnik im Zentrum von Berlin.

Spezialisiert auf Technik-Sets ab Lager und Full-Service Veranstaltungstechnik

Seit über 15 Jahren vermietet und verkauft Firefront Licht Ton Veranstaltungen Veranstaltungstechnik mit eigenem Lager im Zentrum von Berlin. Im Bereich Vermietung sind wir spezialisiert auf unsere

Veranstaltungstechnik Sets aus den Bereichen Licht, Ton, Video und Stromversorgung. Unsere Sets sind besonders kompakt, einfach zu bedienen und ohne Vorkenntnisse installierbar.

Bei der Übergabe wird das Equipment getestet und der Kunde eingewiesen. Hochwertige und zuverlässige Technik die jeder selbst bedienen kann ohne auf professionelle Qualität zu

verzichten. In unserem Mietkatalog finden Sie Tontechnik, Musikanlagen / Pa Anlagen, DJ-Equipment, Mischpulte, Mikrofone, Lichteffekte, Nebelmaschinen sowie Stromgeneratoren /

Powerstations (Akku mit 230V Steckdose) und vieles mehr.

Besonders beliebt ist unser „Wekkend-Deal“. Oftmals wird Veranstaltungstechnik- Equipment nur an einem Tag am Wochenende benötigt. Kunden von Firefront können daher ihre Technik am Freitag abholen, am Montag zurückbringen und zahlen nur ihren einen Einsatztag.

Besonders Erwähnenswert: Alle unsere Veranstaltungstechnik-Sets lassen sich ab sofort sowohl mit unseren Stromgeneratoren als auch mit unseren Akkus (Powerstations) mit Strom versorgen. Unsere Veranstaltungstechnik wie zum Beispiel Musikanlagen (Pa-Anlagen) können so jederzeit Netzunabhängig verwendet werden.

Firefront ist zugleich Full-Service Dienstleister und führt technische Veranstaltungsproduktionen von der Planungsphase bis zur Nachbesprechung durch. Hierbei greifen wir auf ein umfangreiches

berliner Netzwerk zurück und können größere Veranstaltungen mit einem besonders breiten Portfolio an technischen Lösungen professionell realisieren. Für Festinstallationen greifen wir

auf ein Jahrelang aufgebaute Zulieferer Netzwerk zurück. Im Bereich Beschallung arbeiten wir z.B. mit Lautsprechern Made in

Germany von Kirsch Audio und Audio Zenit sowie der Marke QSC. Wir führen Installationen im Bereich Licht, Ton und Videotechnik durch und können bestehende Technik warten und integrieren. Egal ob Großveranstaltung oder private Geburtstagsfeier egal ob Vermietung, Installation oder Produktion alle unsere Kunde

erhalten im ersten Schritt eine Beratung.

Sprechen Sie uns jederzeit an!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FIREFRONT LICHT TON VERANSTALTUNGEN

Herr Sascha Dimmey

Hildegard Jadamowitz Straße 23

10243 Berlin

Deutschland

fon ..: +491792327866

web ..: http://www.firefront.de

email : sascha@firefront.de

FireFront Licht Ton Veranstaltungen verkauft und vermietet Veranstaltungstechnik. Zu unseren Kunden zählen Gewerbe, Vereine, Veranstaltungsstätten sowie private Kunden. Dabei bedienen wir Veranstaltungsformate wie z.B. private Feiern, Seminare, Tagungen, Hochzeiten, Konzerte, corporate events, Clubs, Open Airs und DJ Gigs.

Wir sind spezialisiert auf die Vermietung von Veranstaltungstechnik-Sets und Equipment ab Lager. Zugleich sind wir Full-Service

Dienstleister und führen technische Veranstaltungsproduktionen sowie Festinstallationen von der Planungsphase bis zur Nachbesprechung durch.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Schiffsarztkurse, Qualifizierung zum Schiffsarzt/Schiffsärztin