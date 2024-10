PANACEO und der PMA-Zeolith – Wissenschaft und Leidenschaft für die Gesundheit

Neuer Film: Ein einzigartiger Blick hinter die Kulissen von PANACEO

Als führendes Forschungs- und Entwicklungsunternehmen im Bereich natürlicher Vulkanminerale widmet sich PANACEO seit über 20 Jahren der Herstellung und Erforschung von Zeolith höchster Qualität. Mit dem patentierten PMA-Zeolith hat PANACEO im Laufe der Jahre in zahlreichen wissenschaftlichen Studien, darunter auch in hochwertigen doppelblinden, randomisierten und placebokontrollierten Studien, klar belegt, welchen medizinischen Nutzen der spezielle PMA-Zeolith bietet – was übrigens nicht auf andere Zeolith-Produkte übertragbar ist. Denn PMA steht für die besondere „PANACEO Mikro Aktivierung,“ des Gesteins, was aus einem einfachen Rohstoff erst einen effizienten Wirkstoff macht, der als zertifiziertes Medizinprodukt zur Verfügung steht.

Doch wer steckt eigentlich hinter der PANACEO International GmbH im malerischen Kärnten in Österreich? Was ist der Antrieb des Familienunternehmens, welche Überzeugungen und Ziele bilden die Grundlage des Erfolges des PMA-Zeolith? Ein neuer Film gibt Einblick in die Philosophie und das Wirken der Firma.

Der neue PANACEO-Film: PANACEO und der PMA-Zeolith hautnah und transparent

Der informative Kurzfilm erlaubt allen Interessierten ab sofort einen unverfälschten Einblick in die Welt von PANACEO: Er zeigt, wie Gründer Jakob Hraschan das Unternehmen mit einem klaren Ziel ins Leben rief – Menschen zu helfen, ihre Gesundheit nachhaltig zu verbessern. Die Forschungsarbeiten von PANACEO zu Themen wie Reizdarm, Leaky Gut Syndrom und Schwermetallausleitung gehören zu den umfangreichsten weltweit und bilden den Beleg für die hohe Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit für den einzigartigen PMA-Zeolith.

Mehr als ein Mineral – PMA-Zeolith als Baustein moderner Medizin

Aktuelle Studien weisen zudem auf das Potenzial des PMA-Zeoliths in der Begleitung von Chemotherapien zur Minderung der Nebenwirkungen, der Zahngesundheit und bei Hauterkrankungen hin. Die Mission, PMA-Zeolith weltweit verfügbar zu machen, ist die Antriebskraft des eingeschworenen PANACEO-Teams rund um Jakob Hraschan – dessen schönster Dank es übrigens ist, wenn die Menschen berichten, wie die PMA-Zeolith-Produkte ihnen geholfen haben.

Das neue Video von PANACEO ist ab sofort auf YOUTUBE zu sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=OqqBHzLMDMQ

PANACEO International GmbH ist Hersteller des speziellen PMA-Zeolith, das mit der patentierten PANACEO-Mikro-Aktivierungs-Methode (PMA) Zeolith-Produkte besonderer Qualität produziert. Das Ergebnis jahrelanger aufwendiger Forschungsarbeit macht PANACEO mit seinen Medizinprodukten (den Produktlinien BASIC, MED und SPORT) auf Basis von PMA-Zeolith zum Marktführer im Hinblick auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit. Eine Vielzahl von Studien bestätigen die positiven Wirkungen des PMA-Zeolith auch wissenschaftlich. Darüber hinaus produziert PANACEO International GmbH hochwertige Nahrungsergänzungen unter den Marken GREEN HEALTH und PANACEO ENERGY. Die Kosmetiklinie PANACEO CARE ist ebenfalls Teil des PANACEO Produktsortiments. Dabei stehen auch hier die Produktqualität und der Fokus auf natürliche Zutaten an oberster Stelle.

Pressekontakt:

Panaceo International GmbH

Frau Sarah Lehnert

Finkensteiner Straße 5

9585 Gödersdorf

fon ..: +43 4257 29064-733

web ..: https://www.panaceo.com

email : sarah.lehnert@panaceo.com

