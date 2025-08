ParkandFly.de Parkplatz-Test 2025: Die Testsieger stehen fest!

Die Kunden von ParkandFly.de haben gewählt: Die Gewinner des jährlichen Tests für Parkplätze am Flughafen stehen fest.

Die Kunden von Parkandfly haben gewählt: Die Gewinner des jährlichen Tests für Parkplätze am Flughafen stehen fest.

Neben den Hauptgewinnern in der Kategorie „Beste Kundenbewertung 2025“ wurden zusätzlich drei Sonderpreise „Testsieger Kundenfavoriten 2025“ vergeben.

Die Auszeichnung basiert auf einer umfassenden Analyse aller verifizierten Kundenbewertungen, die auf ParkandFly.de abgegeben wurden. Seit 2013 wurden insgesamt über 45.000 verifizierte Kundenbewertungen auf ParkandFly.de abgegeben. Für den Test wurden über 200 Parkplätze an mehr als 30 Flughäfen ausgewertet. Neben der durchschnittlichen Sternebewertung wurden auch die Tonalität und die Zufriedenheit der Kunden mittels algorithmischer Sentiment-Analyse bewertet. Besonders gelobt wurden unter anderem die einfache Abwicklung, die Freundlichkeit des Personals sowie das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis der ausgezeichneten Parkplätze.

Die Gewinner erhalten neben einer offiziellen Urkunde ein digitales Qualitätssiegel, das flexibel für die Kommunikation in Print- und Onlinemedien genutzt werden kann. Ziel der Initiative ist es, qualitativ hochwertige Angebote sichtbar zu machen und Kunden die Entscheidung für den richtigen Parkplatz zu erleichtern.

„Die Auszeichnung spiegelt das hohe Engagement und den herausragenden Service der Parkplatzanbieter wider. Wir gratulieren allen Gewinnern herzlich und bedanken uns für die ausgezeichnete Zusammenarbeit sowie die hervorragende Betreuung unserer gemeinsamen Kunden“, betonen Dominik Brunnmeier und Philipp Töpelmann, Geschäftsführer der Digital Innovation GmbH.

Eine vollständige Übersicht aller Testsieger 2025 finden Sie im Anhang dieser Pressemitteilung und unter https://www.parkandfly.de/ratgeber/parkplatz-test-2025.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Digital Innovation GmbH

Herr Philipp Töpelmann

Georgenstraße 19

80799 München

Deutschland

fon ..: 089-26216021

web ..: https://www.parkandfly.de

email : presse@parkandfly.de

ParkandFly.de ist eine der führenden Plattformen in Deutschland zum Vergleich und zur Buchung von Flughafenparkplätzen und Flughafenhotels. Reisende finden hier geprüfte Angebote direkt am oder ganz in der Nähe vom Flughafen – von Shuttle-Service über Valet-Parken bis zum Parkhaus – und können bequem online buchen. Die Kunden von ParkandFly.de bewerten die Parkangebote mit durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen basierend auf über 45.000 verifizierten Bewertungen. ParkandFly.de steht für geprüfte Qualität, transparente Preise, flexible Buchungskonditionen und erstklassigen Kundenservice.



Pressekontakt:

Digital Innovation GmbH

Herr Philipp Töpelmann

Georgenstraße 19

80799 München

fon ..: 089-26216021

web ..: https://www.parkandfly.de

email : presse@parkandfly.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fyndery revolutioniert Websites für Kursanbietende mit neuem Baukasten-System EssenMakler.de – Immobilienmakler Essen: über 220 Immobilienverkäufe und 500+ Vermietungen