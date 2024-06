Partnerschaft mit Fachhändlern

Die Lakefields Manufaktur bietet Premium Hunde- und Katzenfutter auch zum Vertrieb im Fachhandel an

Gottmadingen im Juni 2024 – Hochwertige Tiernahrung mit Herz: Die Lakefields Manufaktur begeistert Fachhändler für authentische Produkte! Lakefields setzt neue Maßstäbe im Bereich der Tiernahrung und ist stolz darauf, zahlreiche Fachhändler für ihre Produkte gewinnen zu können. Das Unternehmen steht für ehrliche, nachhaltige und regionale Tiernahrung für Hunde und Katzen, die ohne Schnickschnack und mit Fokus auf das Wohlergehen der Tiere und die Natur hergestellt wird. Lakefields bietet Fachhändlern attraktive Konditionen und Unterstützung bei der Vermarktung der Produkte. Hier mehr erfahren: https://www.lakefields.de/fachhaendler/

Die Marke setzt neue Standards in der Branche und verspricht eine respektvolle und nachhaltige Produktion, die auf regionalen Zutaten basiert und höchste Qualität garantiert.

Um diese Qualität konsequent zu gewährleisten, steht Lakefields in engem Kontakt mit seinen Zulieferern und stellt sicher, dass nur die besten Zutaten für ihr Hunde- und Katzenfutter verarbeitet werden. Zudem verzichtet das Unternehmen vollständig auf synthetische Zusatzstoffe und genetisch veränderte Organismen (GVOs). Frische, Regionalität und Zutaten in Lebensmittelqualität, die schonend verarbeitet werden, sind die Grundlage für eine vollwertige und natürliche Ernährung der Hunde und Katzen.

Viele Fachhändler sind bereits Teil der Lakefields-Familie und vertreiben mit Stolz die authentischen und hochwertigen Produkte. Interessierte Fachhändler sind herzlich eingeladen, sich anzuschließen und einzigartige Produkte anzubieten, die ihren Kunden das Beste für ihre vierbeinigen Lieblinge bieten. Hier mehr erfahren: https://www.lakefields.de/fachhaendler/

Seit der Gründung im Jahr 2015 ist das Ziel des Unternehmens stets authentische und qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, von dem Tiere und Tierhalter gleichermaßen profitieren.

Die hochwertigen Tiernahrungsprodukte der Lakefields Manufaktur sind im Onlineshop https://www.lakefields.de/ oder in zahlreichen Fachgeschäften erhältlich. Auf der Lakefields-Website ist eine interaktive Karte mit Verkaufsstellen eingerichtet, die das Lakefields-Futter führen. Diese Karte bietet eine benutzerfreundliche Suchfunktion sowie eine Liste von Onlineshops, die die Produkte ebenfalls führen.

Fachhändler, die Interesse haben, das Lakefields Hundefutter und Katzenfutter zu vertreiben, können über das Kontaktformular auf der Website oder per E-Mail an info@lakefields.de weitere Informationen anfordern. Das Lakefields-Team steht bereit, alle Anfragen der Fachhändler zu beantworten und gemeinsam eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu beginnen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lakefields GmbH

Frau Alessia Spiegel

Hauptstr. 99

78244 Gottmadingen

Deutschland

fon ..: +49 (0) 77 31/91 24 72 8

fax ..: +49 (0) 77 31/91 24 72 9

web ..: https://www.lakefields.de/

email : info@lakefields.de

Die Lakefields Manufaktur setzt neue Maßstäbe im Bereich der Tiernahrung mit ihrem ehrlichen, nachhaltigen und regional produzierten Futter für Hunde und Katzen vom Bodensee. Mit einem großen Herz für Tiere und die Natur legt das Unternehmen den Fokus auf Wertschätzung und einen respektvollen Umgang gegenüber allen Lebewesen und der Umwelt. Das Unternehmen teilt die Ansicht, dass jeder Hund und jede Katze ein langes, gesundes und glückliches Leben verdient. Eine ausgewogene Ernährung bildet hierfür die beste Grundlage, weshalb die Manufaktur hochwertiges Hunde- und Katzenfutter herstellt, das höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Pressekontakt:

Lakefields GmbH

Frau Alessia Spiegel

Hauptstr. 99

78244 Gottmadingen

fon ..: +49 (0) 77 31/91 24 72 8

web ..: https://www.lakefields.de/

email : info@lakefields.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Urlaubsbox-Kurztrips als Sommer-Geschenkidee schenken Kreative Anwerbungsstrategien für Transportunternehmen