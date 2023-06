Partnervermittlung PV-Exklusiv garantiert nur ehrliche Angaben

Wer sich bei der Partnersuche auf ehrliche Angaben verlassen möchte, sollte auf eine etablierte Partnervermittlung setzen. Das verhindert Fehlentscheidungen und Enttäuschungen.

Ärzte, Professoren, Rechtsanwälte, Unternehmer, Ingenieure, Juristen, Steuerberater, Architekten, Notare, Physiker und andere Persönlichkeiten in führenden Positionen: Das ist das Klientel, das viele Online-Dating-Plattformen angeblich haben. Damit werben sie, um Kunden für ihre Abonnements zu gewinnen. Das Gegenteil scheint aber der Fall zu sein. „Wir erhalten regelmäßig Anrufe von enttäuschten Kunden, die schlechte Erfahrungen mit Online-Dating-Portalen gemacht haben. Ihnen wurde suggeriert, dort schnell absolute Top-Partner zu treffen, aber das Gegenteil war dann der Fall. Die Kontaktanbahnung hat sehr lange gedauert, wenn sie überhaupt stattgefunden hat. Und dann waren die Personen, die sich gemeldet haben, oftmals nicht die, die sie zu sein vorgegeben haben“, sagt Markus Poniewas.

Der bekannte Berater ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich in der Partnervermittlung tätig und weiß als Geschäftsführer von PV-Exklusiv, worauf es bei der Partnervermittlung ankommt. Die Partnervermittlung PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de) mit Sitz in der Region Düsseldorf ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen – für eine gemeinsame Zukunft.

Das liege daran, dass niemand die Profile kontrolliere und dementsprechend jeder angeben könne, was er wolle. „Das führt zu falschen Erwartungen und in der Folge zu Enttäuschungen. Wer Kontakt mit einem Akademiker aufnimmt, der viele kulturelle Interessen hat, erwartet dann auch einen Akademiker mit solchen Neigungen. Schwierig wird es dann, wenn sich der kulturinteressierte Geisteswissenschaftler als das Gegenteil entpuppt“, kritisiert Markus Poniewas. Wer auf der Suche nach einem neuen Partner sei, wolle im Rahmen seiner Ansprüche das beste Ergebnis erzielen. „Und wenn ich einen gebildeten Mann suche, der gerne ins Museum geht, möchte ich mich darauf verlassen, dass sich eine Person nicht nur als solcher ausgibt.“

Bei der bekannten Partnervermittlung PV-Exklusiv kann dies nicht passieren, stellt der renommierte und erfahrene Berater heraus. „Das hat einen einfachen Grund. Wir kennen jeder unserer Kunden persönlich und öffnen unsere Plattform nicht einfach so. Niemand kann sich einfach anmelden und Daten veröffentlichen. Das funktioniert nur, wenn wir einen Interessenten in unserer Datenbank nach einem eingehenden Gespräch akzeptieren. Wir unterstützen keine ,virtuellen‘ Bekanntschaften. Für uns zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb müssen wir unsere Kunden gut kennen, damit Mann und Frau wirklich zusammenpassen. Wer einen Partner sucht, muss zielgerichtet suchen und ebenso zielgerichtet von uns angesprochen werden. Das gelingt nicht, wenn man nur von Online-Profilen ausgeht und nicht weiß, was hinter der Person steckt.“

Das bedeutet: Kunden von PV-Exklusiv können sicher sein, keinen falschen Profilen aufzusitzen – weil die Berater um Markus Poniewas genau wissen, mit wem sie es zu tun haben. „Das gibt viel Sicherheit und macht die Partnervermittlung natürlich einfacher. Wir verhindern Enttäuschungen und sorgen für eine liebevolle Partnerschaft!“, fasst Markus Poniewas zusammen. „Wir kommen mit unserer langjährig etablierten Erfahrung, Diskretion und Seriosität immer dann ins Spiel, wenn die Menschen gar keine unstrukturierten Zufallsbekanntschaften suchen, sondern gezielt bei der Partnervermittlung vorgehen wollen. Wer einen Partner sucht, muss zielgerichtet suchen und ebenso zielgerichtet von uns angesprochen werden. Das gelingt nicht, wenn man nur von Online-Profilen ausgeht und nicht weiß, was hinter der Person steckt.“

Eine versierte und qualifizierte Partnervermittlung wie PV-Exklusiv geht auch mit Informationen sehr diskret um. Daher müsse keine Persönlichkeit fürchten, dass bestimmte Dinge nach außen dringen würden. „Damit stellen wir eine hohe Sicherheit für unsere Kunden her und erreichen auf diese Weise eine sehr hochwertige Klientel. Sie fühlen sich bei uns sicher, können sich öffnen und ihre Wünsche artikulieren -weil sie wissen, dass wir äußerst diskret mit den Daten umgehen und alle potenziellen Kandidaten vor einer Vernetzung sehr genau prüfen“, betont Markus Poniewas.

Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine im Raum Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Markus Poniewas geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Markus Poniewas und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine „virtuellen“ Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

