Passt in jede Garage: FALTOS – der clever faltbare PKW-Anhänger

Ein- und ausklappbar in 60 Sekunden – belastbar bis 550 kg

FALTOS, ein raffiniert faltbarer PKW-Anhänger, ergänzt und bereichert die Transportbranche seit Ende 2023. Abgeleitet vom Ziehharmonika-Prinzip ermöglicht dessen einzigartiger Faltmechanismus ein Ausziehen der Ladeflächen von kompakten 80 cm hin zu komfortablen 2,4 Metern – in Sekunden und mit wenigen Handgriffen. Dank des smarten FALTOS Platzspar-Prinzips passen KFZ-Anhänger als nützliches Transportmittel so jetzt in jeden Unterstand. Für viele Autobesitzer wird der Wunsch nach einer jederzeit verfügbaren Anhängerlösung damit Wirklichkeit.

Mit seiner langen Ladefläche und einer maximalen Zuladung von 550 kg ist der FALTOS für eine Vielzahl an Transportaufgaben geeignet – z.B. für schnellere Umzüge, komfortable Zweiradtransporte und einfache Fortbringung größerer Materialmengen. Anpassbare Ablastungen, die eine Einstellung von Nutzlast und zulässiger Geschwindigkeit umsetzen, ermöglichen dabei die sichere, individuell gewünschte Transportlösung. Ergänzend sorgen integrierte Verzurrösen in den Bodenplatten für eine flexibel umsetzbare Ladungssicherung. Die Funktionalität seiner faltbaren Anhängerlösung erweitert FALTOS mit passendem Zubehör – darunter Halterungen für Motorräder und E-Bikes bis hin zu verschiedenen Planen und Ladungssicherungsnetzen.

Einfache Bedienung – hohe Stabilität und Robustheit

Der FALTOS Faltmechanismus ist einfach und per Hand ohne jeden Werkzeugeinsatz bedienbar. Die Konstruktion kombiniert für sichere Transporte zuverlässig hohe Stabilität, Strapazierfähigkeit und rostbeständige Langlebigkeit bei gleichzeitiger Gewichtsreduktion. Basis dessen bilden der Rahmen aus verzinktem Stahl, Aluseitenwände und 18 mm starke Bodensiebdruckplatten. Der FALTOS ist für Autobesitzer damit ebenso in Sachen Robustheit eine überzeugende Lösung für unterschiedlichste Transportvorhaben bis zu einer Zuladung von 550 kg.

Mit seinem einzigartigen Faltdesign und seiner praxisorientierten Funktionalität bietet der FALTOS insbesondere Autobesitzern mit wenig Garagenplatz, geringer Unterstellfläche oder unregelmäßigem Transportbedarf eine neue Möglichkeit, dennoch jederzeit über einen eigenen KFZ-Anhänger zu verfügen. Dabei erfüllt der FALTOS jede Anforderungen des alltäglichen Bedarfs wie auch dank seiner Kapazität ebenfalls spezielle Beförderungen wie u.a. Möbel-, Geräte- und Zweiradtransporte.

Weitere Informationen inkl. Anwendungsvideos und Onlineshop unter: https://www.faltos.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

faltos GmbH

Herr Jörn Großekatthöfer

Tucherstraße 11

90562 Heroldsberg

Deutschland

fon ..: +49 (0) 911 47770730

web ..: https://www.faltos.de/

email : info@faltos.de

Über die faltos GmbH:

Der FALTOS war die Vision seines Erfinders Ulrich Müller für eine platzsparende und ästhetisch ansprechende Anhängerlösung. Seine Idee entwickelte er während seines Studiums im Bereich Fabrikinformationsmanagement und gewann 2018 damit bei der Pro7 TV Show „Das Ding des Jahres“. Die Gründung der faltos GmbH wurde später durch ein dynamisches Gründertrio vorangetrieben – Jörn Großekatthöfer, Diplom-Wirtschaftsingenieur mit Expertise in Unternehmens- und Organisationsentwicklung, Georg Hemmerlein, ebenfalls Diplom-Wirtschaftsingenieur und Experte für Unternehmensstrukturierung, sowie Andreas Forster, Diplom-Kaufmann mit umfangreicher Erfahrung in Produktentwicklung und Design.

Die Kombination aus Betriebswirtschaft, Qualitätsmanagement, Marketing und Design ermöglicht es der faltos GmbH, umfassende und effiziente Lösungen im Bereich der Anhängerproduktion zu liefern. Mit klarem Fokus auf Innovation und Kundenzufriedenheit verfolgt die faltos GmbH das Ziel, nicht nur den FALTOS weiterzuentwickeln, sondern zukünftig auch zusätzliche innovative Erweiterungen zu integrieren – wie z.B. die Möglichkeit, den Anhänger halb aufgeklappt zu fahren. Kundenbedürfnissen soll durch weitere smarte Lösungen so noch stärker entsprochen werden.

Die faltos GmbH baut derzeit ihr Partnernetzwerk für den FALTOS aus und sucht aktiv nach potenziellen Händlern und Präsentationsflächen in Showrooms wie z.B. bei Zweiradhändlern und Gartencentern. Interessenten wenden sich dazu bitte an info@faltos.de, um Teil des wachsenden Netzwerks zu werden.

Pressekontakt:

faltos GmbH

Herr Jörn Großekatthöfer

Tucherstraße 11

90562 Heroldsberg

fon ..: +49 (0) 911 47770730

web ..: https://www.faltos.de/

email : info@faltos.de

