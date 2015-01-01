  • Patentierter Staubsauger-Aufsatz aus Mainz soll Menschen mit Spinnenphobie den Alltag erleichtern

    Die Arachnophobie zählt zu den häufigsten spezifischen Ängsten. Ein Startup aus Mainz hat nun ein System entwickelt, das Betroffenen im Alltag helfen soll.

    BildStartup entwickelt System zur kontaktlosen Entfernung von Spinnen, Fruchtfliegen und asiatischen Hornissen Mainz, Juni 2026 – Für Menschen mit Spinnenphobie beginnt der Stress oft mit einem einzigen Blick zur Zimmerdecke. Während viele eine Spinne einfach nach draußen setzen, erleben Betroffene die Situation völlig anders: Herzrasen, Unsicherheit oder sogar Panik sind keine Seltenheit. Manche vermeiden bestimmte Räume, andere warten stundenlang darauf, dass jemand hilft.

    Genau aus diesem Problem heraus entstand Spivex®. Das Mainzer Startup hat einen patentierten Aufsatz für handelsübliche Staubsauger entwickelt, durch den Spinnen aus größerer Distanz aufgesaugt und terminal entfernen werden – ohne direkten Kontakt und ohne improvisierte Lösungen mit Glas, Papier oder dem Hausschuh.

    Die Idee dazu entstand nicht im Rahmen eines klassischen Technikprojekts, sondern aus Alltagserfahrungen. „Uns ist aufgefallen, dass viele Menschen zwar offen über ihre Spinnenangst sprechen, es dafür aber kaum wirklich praktikable Lösungen gibt“, sagt Entwickler Dr. Christian Lang. „Dabei betrifft das Thema deutlich mehr Menschen, als viele denken.“

    Tatsächlich zählt die sogenannte Arachnophobie zu den häufigsten spezifischen Phobien überhaupt. Die Angaben hierüber schwanken stark, aber mindestens 4% aller in Deutschland lebenden Menschen sind betroffen. Schon kleine Hausspinnen lösen bei manchen Betroffenen starken Stress aus. Besonders in den warmen Monaten, wenn Fenster häufiger geöffnet bleiben und Spinnen vermehrt in Wohnungen auftauchen, wird das für viele zum wiederkehrenden Alltagsthema.

    Der Aufsatz wird auf handelsübliche Staubsauger gesteckt und ermöglicht es, Spinnen auch an schwer erreichbaren Stellen wie Zimmerdecken, hinter Schränken oder in engen Ecken aufzunehmen. Das patentierte Verfahren sorgt dafür, dass einmal eingesaugte Insekten terminal nicht mehr entkommen können, ohne dass Nutzer ihnen nahekommen müssen.

    Nach Angaben des Unternehmens eignet sich das System nicht nur für Spinnen. Auch Fruchtfliegen oder andere Insekten lassen sich damit entfernen. Selbst bei der invasiven asiatischen Hornisse könne der größere Abstand und sichere Entsorgung für viele Menschen ein entscheidender Vorteil sein.

    Auffällig ist vor allem die ungewöhnliche Positionierung des Produkts: Während sich viele Lösungen im Haushaltsbereich auf klassische Schädlingsbekämpfung konzentrieren, richtet sich Spivex® gezielt an Menschen, die unter Spinnenangst oder Arachnophobie leiden und belastende Situationen im Alltag vermeiden möchten.

    Das Produkt ist seit März 2026 erhältlich.

    Über die Spivex GmbH

    Die Spivex GmbH mit Sitz in Mainz entwickelt Produkte für Menschen mit Spinnenphobie . Das Unternehmen konzentriert sich auf praktische Lösungen, die Betroffenen im Alltag mehr Sicherheit und Kontrolle ermöglichen sollen.

    Weitere Informationen unter: Spivex.de

    Pressekontakt

    Spivex GmbH
    Dr. Christian Lang
    55116 Mainz
    Telefon: 06131 4829909
    E-Mail: hello@spivex.de
    Web: www.spivex.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Spivex GmbH
    Herr Christian Lang
    Inselstr. 1-3
    55116 Mainz
    Deutschland

    fon ..: 06131-4829909
    web ..: https://spivex.de
    email : hello@spivex.de

    Die Spivex GmbH mit Sitz in Mainz entwickelt Produkte für Menschen mit Spinnenphobie . Das Unternehmen konzentriert sich auf praktische Lösungen, die Betroffenen im Alltag mehr Sicherheit und Kontrolle ermöglichen sollen.

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    Spivex GmbH
    Herr Dr. Christian Lang
    Inselstr. 1-3
    55116 Mainz

    fon ..: 06131 4829909
    email : hello@spivex.de


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