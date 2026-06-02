Pavillon selbst entwerfen: Swiss Display mit 3D-Konfiguratoren und AR

Logo hochladen, Design im Team abstimmen und korrigieren, den Pavillon per AR am realen Standort betrachten – vor der Bestellung. Swiss Display bietet dafür zwei kostenlose 3D-Konfiguratoren.

Hamburg, 2.6.2026 – Wie sieht der bedruckte Pavillon am Ende wirklich aus – auf dem Messestand, vor dem Autohaus, beim Stadtfest? Diese Frage stand bisher am Anfang jeder Bestellung, und beantwortet wurde sie oft erst, wenn der Pavillon geliefert war. Die Swiss Display GmbH aus Hamburg, Fachhändler für professionelle Pavillons seit 1999, geht einen anderen Weg: Mit zwei kostenlosen 3D-Konfiguratoren können Kunden ihren Pavillon selbst gestalten und das Ergebnis vorab realistisch prüfen.

Der Ablauf unterscheidet sich deutlich von einfachen Online-Konfiguratoren, die lediglich Farben oder Größen auswählen lassen. Bei Swiss Display laden Kunden ihre eigenen Logos, Grafiken und Bilder direkt in das Tool und gestalten den Pavillon vollflächig nach ihrem Corporate Design. Das Ergebnis ist kein Schema, sondern eine konkrete Vorschau des individuellen Entwurfs.

Entscheidend ist, was danach möglich ist. Der fertige Entwurf lässt sich speichern und im Team oder der Geschäftsführung vorstellen, gemeinsam bewerten und anschließend im Konfigurator korrigieren – so oft, bis das Design sitzt. Abschließend gibt das Tool den Pavillon per Augmented Reality aus: Über das Smartphone oder Tablet erscheint der konfigurierte Pavillon in realer Größe am geplanten Einsatzort, etwa auf dem Hof, dem Messeplatz oder dem Veranstaltungsgelände.

Dieser durchgehende Weg – selbst entwerfen, im Team abstimmen, korrigieren und per AR am realen Ort betrachten – bildet den kompletten Entscheidungsprozess ab, bevor eine verbindliche Bestellung erfolgt. Ein Funktionsumfang, der in dieser Tiefe im Markt selten zu finden ist und teure Fehlentscheidungen, Prototypen und Nachbesserungen vermeidet.

Swiss Display stellt zwei getrennte Tools bereit: einen 3D-Konfigurator für Faltpavillons und einen für aufblasbare Pavillons, die sogenannten Air-Domes. Beide sind kostenlos, ohne grafische Vorkenntnisse nutzbar und benötigen keine Installation.

„Unsere Kunden treffen eine Investitionsentscheidung – da darf am Ende keine Überraschung stehen. Wer seinen Pavillon selbst gestaltet, im Team abstimmt und per Augmented Reality am eigenen Standort sieht, weiß vor der Bestellung genau, was er bekommt. Genau diese Sicherheit wollten wir geben“, sagt Beatrix Lange, Verkaufsleitung der Swiss Display GmbH.

Die beiden Konfiguratoren ergänzen das Serviceangebot des Unternehmens, zu dem auch eine persönliche Erstberatung und eine zehnjährige Ersatzteilgarantie gehören.

zur Webseite swissdisplay.de

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Swiss Display GmbH

Herr Hans Lange

Müssenweg 21

21521 Dassendorf

Deutschland

fon ..: +49406506660

web ..: https://swissdisplay.de

email : info@swissdisplay.de

Swiss Display GmbH Hamburg produziert seit 1999 professionelle Faltpavillons und DOME-Kuppelpavillons für Unternehmen, Kommunen und Organisationen im DACH-Raum. Das Produktportfolio umfasst Faltpavillons von 3×3 bis 6×6 Meter, aufblasbare Pavillons Typ Air-Dome sowie umfangreiches Zubehör. Alle Dächer werden aus B1-zertifiziertem Polyester gefertigt und sind individuell bedruckbar. Das Unternehmen beliefert über 5.000 Kunden, darunter Mercedes, Lexus und Nintendo Switch.

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