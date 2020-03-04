  • Zehnmal mehr Aufmerksamkeit erreichen durch Einsatz unserer Kuppel-Pavillons

    Wissenschaftlich bewiesen: Runde Formen aktivieren Belohnungszentren im Gehirn. Die Kuppel-Pavillons von Swiss Display Hamburg nutzen diese psychologische Wirkung.

    BildHamburg, 19. Januar 2026 – Wer auf Events und Messen aus der Masse herausstechen will, braucht mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Eine internationale Studie im Fachmagazin „Proceedings of National Academy of Sciences“ belegt: Runde Räume werden deutlich ästhetischer wahrgenommen als eckige Konstruktionen. Bei der Betrachtung runder Formen zeigen sich Zentren der Belohnung und des Wohlgefühls im Gehirn aktiver. Swiss Display Hamburg nutzt diese wissenschaftliche Erkenntnis seit über 25 Jahren für messbar erfolgreiche Markenauftritte.

    Die Kuppel-Pavillons des Hamburger Spezialisten erzielen einen zehnmal höheren Aufmerksamkeitsfaktor als Standard-Faltpavillons. Top-Werbeagenturen und Markenhersteller wie Mercedes Benz, Lexus, Nintendo Switch und REWE setzen bereits auf diese außergewöhnliche Architektur.

    Aerodynamik trifft Stabilität

    Während herkömmliche Faltpavillons mit steilen, flächigen Wänden bei Wind gefährlich ins Wanken geraten, bewährt sich die Kuppelform durch ihr aerodynamisches Design. Windböen werden sanft an der gewölbten Oberfläche entlanggeleitet, ohne Angriffsflächen zu finden. Die harmonische Lastverteilung über die gesamte Rahmenkonstruktion macht diese Pavillons auch bei Windgeschwindigkeiten standfest, bei denen Standard-Zelte längst abgebaut werden müssen.

    Vier Größen für jeden Einsatzzweck

    Das Sortiment umfasst vier Modelle: Der kompakte 3×3 Meter Kuppel-Pavillon bietet 8 Quadratmeter Fläche für bis zu 15 Personen und ist mit nur 22 Kilogramm Gewicht ideal für mobile Teams. Das 4×4 Meter Modell gilt als Bestseller mit 14 Quadratmetern und fünf Seiten für professionelle Messestände.

    Premium-Anwender wählen den 6×6 Meter Pavillon mit imposanten 400 Zentimeter Innenhöhe und 75 Millimeter starken Aluminiumprofilen. Das Flaggschiff-Modell mit 9×9 Metern beeindruckt durch 5,70 Meter Höhe und massive 90 Millimeter Aluminiumrohre – bewährt auf Tourneen mit täglichem Auf- und Abbau.

    Professionelle Ausstattung ohne Kompromisse

    Alle Modelle erfüllen höchste Qualitätsstandards: 3.000 Millimeter Wassersäule garantieren absolute Dichtigkeit, die Brandschutzklasse B1 erfüllt Messeanforderungen, und das werkzeuglose Stecksystem ermöglicht Aufbauzeiten von 10 bis 30 Minuten je nach Größe. Die robuste 500 DEN Polyester-Plane mit PU-Beschichtung hält jahrelangen Einsätzen stand.

    Individuelle Gestaltung inklusive

    Die großzügigen Dachflächen und Seitenteile bieten optimale Flächen für Logos, Bilder und Markenbotschaften. Die Bedruckung erfolgt in höchster Qualität, die Lieferzeit beträgt 20 Werktage.

    Hanseatische Verlässlichkeit seit 1999

    Swiss Display Hamburg steht für hanseatische Geschäftswerte: Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Qualität ohne Schnickschnack. Über 5.000 Kunden im DACH-Raum vertrauen auf die Expertise der Hamburger.

    FIRMENPROFIL SWISS DISPLAY GMBH

    Swiss Display GmbH wurde 1999 in Hamburg gegründet und ist Spezialist für professionelle mobile Pavillons im B2B-Bereich. Das Unternehmen beliefert über 5.000 Kunden im DACH-Raum, darunter Mercedes Benz, Lexus, Nintendo Switch, Telekom, DRK und zahlreiche kommunale Einrichtungen. Der Fokus liegt auf langlebigen Produkten mit außergewöhnlicher Qualität und persönlichem Service. Swiss Display verkörpert hanseatische Geschäftswerte: Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und 25 Jahre Erfahrung in der Event-Ausstattung.

