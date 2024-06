PECURIA stattet Treuhandkonto für Mietausfallsicherheit mit 1 Million Euro in bar aus

Miettreuhandkonto mit einer Million Euro in bar durch die Anteilseigner der Gesellschaft ausgestattet ~ Laufzeit beträgt mindestens 15 Jahre ~ als Treuhänder wurde ein Steuerberatungsbüro gebunden

Hannover, 18. Juni 2024. PECURIA, ein Spezialist für den Einzelvertrieb von nachhaltigen Pflegeappartements, hat nach Aufnahme des Geschäftsbetriebes und pünktlich zum Abschluss der ersten Kaufverträge die Voraussetzungen für die besondere Mietsicherheit ihrer Käufer von Pflegeappartements geschaffen. So wurde das Miettreuhandkonto mit einer Million Euro in bar durch die Anteilseigner der Gesellschaft ausgestattet. Die Laufzeit beträgt mindestens 15 Jahre, als Treuhänder wurde ein Steuerberatungsbüro gebunden.

„Die Käufer unserer Pflegeappartements profitieren von einer am Markt bisher einzigartigen Mietsicherheit“, betont Edwin Thiemann, Geschäftsführer der PECURIA, und erläutert: „Kann ein Betreiber seine Pacht insolvenzbedingt nicht mehr zahlen, springen wir ein und setzen die Mietzahlungen an die Eigentümer der Appartements aus dem Treuhandkonto heraus so lange fort, bis ein neuer Betreiber für den Standort gefunden ist und die Pachten wieder regulär gezahlt werden. Gerade weil wir die Standorte und Betreiber sehr genau prüfen, bevor wir ein Projekt in den Vertrieb nehmen, glauben wir auch in den aktuell herausfordernden Zeiten an ihre Beständigkeit und stehen als Gesellschafter der PEURIA gemeinsam dafür ein.“

Pascal Kleine, Geschäftsführer der PECURIA, ergänzt: „Unsere einzigartige Lösung gegen Mietausfall wird den Käufern unserer Pflegeappartements per Zertifikat zugesichert. Dieses kann bei Weiterverkauf der Einheit natürlich auch auf einen neuen Eigentümer übertragen werden. Weiterhin sichern wir unseren Käufern auch ein vorrangiges Belegungsrecht in bundesweit über 150 Seniorenresidenzen zu. Diese umfassen mehr als 12.000 Pflegeplätze und über 1.000 Einheiten für Betreutes Wohnen, so dass sich unsere Erwerber einen Ort zum Leben aussuchen können, der ihnen am besten passt. Das Besondere hieran ist, dass dieses Recht auch auf einen Angehörigen übertragen werden kann. Der Zertifikatsinhaber sichert sich oder einem Familienmitglied damit eine vorrangige Berücksichtigung bei der Pflegeplatzvergabe in der von ihm gewählten Partnerresidenz.“

Innovativer Produktgedanke – PECURIA-Vorteile für mehr Anlegersicherheit mittels Mietgarantie und Belegungsvorrang bei nachhaltig konzipierten Neubauimmobilien

Ertragssicherheit in herausfordernden Zeiten

Wir wissen um die Stärke unserer Standorte, denn wir prüfen sie intensiv. Daher glauben wir auch in herausfordernden Zeiten an ihre Beständigkeit und belegen dies mit einer im Markt einzigartigen Mietausfallsicherheit in welche alle Gesellschafter der PECURIA eingezahlt haben. Sollte es doch einmal zu insolvenzbedingten Mietausfällen kommen, profitieren alle Käufer automatisch von einem Mehr an Sicherheit für ihre Anlage. Denn unser Miettreuhandkonto übernimmt in solch einem Fall die Mietzahlung an den Eigentümer als Überbrückung bis zu einem Anschlusspachtvertrag.

Pflegeplatz dank Belegungsvorrang

Unsere Käufer wählen aus weit über 150 Senioren-Einrichtungen mit mehr als 12.000 Pflegeplätzen und über 1.000 Einheiten für Betreutes Wohnen in Deutschland den Ort, der in ihr Leben passt. Denn jedem Erwerber eines PECURIA-Appartements ermöglichen wir ein einzigartiges Vorbelegungsrecht per Zertifikat. Es greift exklusiv für ihn und seinen nahen Angehörigenkreis nach §15 AO und ermöglicht die vorrangige Berücksichtigung bei der Pflegeplatzvergabe in einer unserer Partnerresidenzen.

Hochwertiger Neubaustandard

Unsere angebotenen Immobilien sind neuwertig oder werden neu erstellt und erfüllen dabei mindestens den modernen KfW-40-Standard. Sie entsprechen den aktuellen Bauvorschriften und haben noch lange laufende Mietverträge mit den Betreibern von rd. 20 Jahren und mehr. Leerstand ist deshalb nicht zu befürchten und auch die Instandhaltungskosten und ein Modernisierungsaufwand sind bei Neubauten selbstredend zu vernachlässigen. Die Gebäudeausstattung aller PECURIA-Immobilien ist sehr modern. Jede Residenz ist hotelartig gestaltet und verfügt neben einem ansprechenden Empfangsbereich auch über ein Restaurant mit Frischküche und Sonnenterrasse. Je nach Standort stehen für die Bewohner zusätzlich Friseur- und Fußpflegeangebote, eine hauseigene Wäscherei für Bewohnerwäsche, Pflegebäder, Therapieräume, Raucherlounges, Kaminzimmer oder auch eine Bibliothek zur Verfügung.

Nachhaltig mit Steuer- & Fördervorteilen

Die von PECURIA angebotenen Immobilien sind äußerst energieeffizient und entsprechen hohen KfW-Standards. Noch im Bau befindliche Projekte streben mitunter eine Zertifizierung nach den strengen Nachhaltigkeitsstandards der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an. Dies verschafft dem Erwerber bei sich noch im Bau befindenden Immobilien zum Teil attraktive Finanzierungsvorteile durch die Weitergabe der staatlichen Neubauförderung aus den KfW-Nachhaltigkeitsprogrammen. Durch die neuen degressiven Abschreibungsmöglichkeiten (AfA) in Höhe von fünf Prozent profitieren unsere Erwerber hier zusätzlich von hohen Abschreibungssummen und steuerlichen Rückflüssen. Weitere Details erhalten Käufer im Rahmen unserer Finanzierungsberatung. Übrigens: Durch ihre nachhaltige Bauweise entsprechen all unsere Immobilienangebote den Anforderungen des Klimaschutzplans 2050 der Bundesregierung, was zusätzliche Investitionen in die energetische Zukunftsfähigkeit der Immobilien nach heutigem Kenntnisstand ausschließt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PECURIA GmbH – Green Care Invest

Herr Christoph Wilhelm

Luisenstraße 4

30159 Hannover

Deutschland

fon ..: 01715686575

web ..: https://www.pecuria.de

email : presse@pecuria.de

Die PECURIA GmbH ist ein Spezialist für den Einzelvertrieb von nachhaltigen Pflegeappartements und startete ihren Geschäftsbetrieb zum Jahresbeginn 2024. Die innovative Vertriebsplattform für Seniorenimmobilien besteht aus einem 13-köpfigen Team am Standort Hannover, das mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Konzeption, dem Bau und dem Vertrieb von Seniorenimmobilien über unterschiedliche Kanäle vereint.

Unter dem Motto „Green Care Invest“ bietet PECURIA für Anleger eine in doppelter Hinsicht nachhaltige Investmentlösung: So werden ausschließlich KfW40-Neubauimmobilien oder bereits im Bau befindliche Projekte nach KfW40-Standard – teils mit dem Ziel der DGNB-Silber-Zertifizierung – angeboten, die dem Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung entsprechen. Diese Immobilien werden demnach ökologisch nicht stranden, sie haben noch lange laufende Betreiberverträge und ein zunächst geringes Risikoprofil in Hinblick auf Folgeinvestitionen. Jedem Erwerber sind darüber hinaus nachhaltige persönliche Sicherheiten und Mehrwerte garantiert: Eine eigens eingerichtete Mietgarantie steht für Ertragssicherheit und ein Belegungsvorrang für den Erwerber und sein familiäres Umfeld garantiert bevorzugten Zugang zu über 12.000 Pflegeplätzen und mehr als 1.000 Einheiten für Betreutes Wohnen in Partnerresidenzen in Deutschland.

Derzeit vertreibt PECURIA hochwertige Pflegeappartements am Standort Extertal (NRW), weitere Standorte in West- und Norddeutschland werden folgen. Die zu erwartende Nettoanfangsrendite für Anleger liegt derzeit bei rd. vier Prozent.

