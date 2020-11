Perfekt geeignet für das Gesundheitstracking: der innovative CIRCUL Schlaftracker-Ring von Porta Medical

Besonders in den aktuellen Zeiten leiden viele Menschen unter schlechtem Schlaf. Der CIRCUL Ring verspricht eine langfristige und nachhaltige Unterstützung bei der eigenen Schlafoptimierung.

Während die Corona-Krise uns noch fest im Griff hat, muss das Leben

trotz aller Einschränkungen weitergehen. Wie hart der Einzelne

betroffen ist, ist je nach beruflichen oder gesundheitlichen

Voraussetzungen völlig unterschiedlich. So sind u.a. Menschen mit

Vorerkrankungen besonders gefährdet. Wer bereits Probleme mit

Lungenkrankheiten wie COPD oder Asthma hat, muss sehr vorsichtig sein.

Aber auch Patienten mit Schlafapnoe sollten sich keinen zusätzlichen

Risiken aussetzen. Die dabei auftretenden Atemaussetzer können eine

schleichende Unterversorgung mit Sauerstoff bewirken.

Zum Glück gibt es heutzutage praktische Hilfen, um solche Situationen

besser zu bewältigen. Die Firma Porta Medical beispielsweise hat

einen alltagstauglichen Gesundheitstracker entwickelt. „Unser

CIRCUL-Ring wird ganz einfach am Finger getragen und kann so permanent

die Sauerstoffsättigung im Blut nachverfolgen“, berichtet Fynn

Speil von Porta Medical. Der kleine Begleiter ist dazu gedacht,

bestimmte Körperfunktionen zu lesen. Anders als ein Fitness-Armband

wird er jedoch einfach als Ring am Finger getragen. Dort stört er

erstens weniger und zweitens ist er dort auch viel präziser. Der

Grund liegt in der schlechteren Durchblutung der Hautoberfläche am

Handgelenk.

www.mycircul.de

SPITZENTOOL FÜR DAS SCHLAF- UND GESUNDHEITSTRACKING

Für viele Sportbegeisterte ist ein Fitnessarmband einfach nur ein

nettes Extra, um die Optimierung der eigenen Sportlichkeit zu

dokumentieren. Für Menschen mit gesundheitlichen Problemen aber kann

die permanente Nachverfolgung Vorteile mit sich bringen. „Mit der

kontinuierlichen Oximetrie, also der Messung der Sauerstoffsättigung

im Blut kann man sich bei verschiedenen Gesundheitsproblemen besser

orientieren“, so Fynn Speil.

Dass die Vitalwerte im menschlichen Körper ein wenig schwanken, ist

an sich erstmal völlig normal. Solange die Schwankungen nicht zu

groß sind, ist das auch nicht weiter schlimm. Sobald man aber

aufgrund gewisser gesundheitlicher Dispositionen darauf angewiesen

ist, bestimmte Werte im Auge zu behalten, sieht es schon anders aus.

Der kleine, einfach zu tragende CIRCUL-Ring unterstützt die

Betroffenen dabei, ihre Situation besser im Blick zu behalten. Anders

als beim Arztbesuch, der nur eine kurze Momentaufnahme der Werte zum

Ergebnis hat, bietet der CIRCUL-Ring permanente Nachverfolgung. Das

gute Gefühl, einen aussagekräftigen Trend zu erhalten, ist

beruhigend.

Vor allem für Menschen mit Atemaussetzern in der Nacht istdas

Schlaftracking mittels CIRCUL-Ring von hoher Bedeutung. Das gilt auch

für die dauerhafte Überprüfung von Blutdruck oder Puls, denn für

viele Menschen sind auch dies unerlässliche Informationen.

https://mycircul.de/2020/10/09/sauerstoffsattigung-und-odi/

PRÄZISE MESSTECHNIK FÜR DEN MODERNEN ALLTAG

Mit Hilfe einer App lassen sich die Werte auf dem Smartphone

ablesen.Die Präzisionsmesstechnik ist klinisch kalibriert und misst

Pulsfrequenz und Sauerstoffsättigung 100-mal pro Sekunde.Die Form des

Rings ist ergonomisch sodesignt, dass er als dauerhaftes Wearable

immer gut am Finger sitzt und bei der Arbeitnicht hinderlich ist. Der

CIRCUL hat eine ovale Passform und bietet deshalb einen angenehmeren

Halt als ein klassischer runder Ring. Mit seinen nur 9 Gramm ist er

ein Leichtgewicht und somit kaum spürbar, sodass er auch während der

Nachtruhe nicht stört.

Das Besondere am CIRCUL-Ring: Er wurde im Gegensatz zu vergleichbaren

Wearables nicht an Menschen kalibriert, die überhaupt keine

Gesundheitsprobleme haben. „Der CIRCUL-Ring ist mit klinischen

Messgeräten an Menschen mit Schlafstörungen kalibriert worden“,

berichtet Fynn Speil.

Weitere Informationen zum CIRCUL und weiteren Produkten finden

Interessierte hier:

www.mycircul.de

Firmenportrait:

Wir verstehen uns als „Gateway For Innovation“ in der Medizintechnik. Unser Team wird von der Leidenschaft angetrieben, innovative Produkte im Markt zu etablieren. Auf Basis von professionellem Produktwissen sowie klinischem Verständnis tragen wir zur Optimierung der Therapie bei.

In über 20 Jahren Erfahrung, insbesondere im Bereich der Beatmungsmedizin, haben wir gelernt, dass am Ende eines jeden Produktes ein Patientenleben steht. Unser tägliches Handeln ist daher auf die Bedürfnisse der Patienten und unserer Kunden ausgerichtet. Sie stehen für uns an erster Stelle.

