Personalchefs in der beruflichen Sackgasse

Personalchefs* werden häufig nicht richtig geführt und eingebunden. Darunter leidet die Personalarbeit als solche, die Personalchefs selbst geraten in eine berufliche Sackgasse.

Eine wichtige Aufgabe von Personalchefs (oder auch Personalleiter genannt) ist es, die Personalarbeit auf die – auch strategischen – Ziele des Unternehmens auszurichten. Insbesondere im Mittelstand fehlt es häufig an solch einer Einbindung. „Dadurch sind Personalchefs nicht ausreichend darin gefordert darüber nachzudenken, welcher Mix an Kompetenzen, Fähigkeiten und Kapazitäten erforderlich wird. Sie sind in der Folge dann auch zu wenig darin geübt dafür zu sorgen, die Personalarbeit in dieser Hinsicht auszurichten, die Personalabteilung passend aufzustellen“, berichtet der Führungsexperte Jürgen Hammer und führt weiter aus: „In solch einer Konstellation geraten Personalchefs und deren Unternehmen leicht in eine Sackgasse. Beide wachsen und entwickeln sich nicht ausreichend weiter.“

Eine solche Sackgasse zeigt sich auch in der Qualität der Führungsarbeit selbst: Es sind überwiegend Personalchefs, welche den Bedarf an Verbesserungen im Bereich der Führung erkennen. Und in der Folge Maßnahmen initiieren, welche zu einer Verbesserung der Führung als auch der dazu erforderlichen Rahmenbedingungen sorgen. Personalchefs, welche dieses Feld nicht beackern und darin keine Erfolge nachweisen, tun sich bei ihrer weiteren Entwicklung außerdem noch schwer.

Jürgen Hammer hilft hier Personalchefs mit Rat und Tat, ihre persönliche Situation als auch die ihrer Unternehmen zu verbessern.

–

*Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen, wird hier nur die männliche Form genannt. Die weibliche Form ist jeweils gleichermaßen mitgemeint.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hammer hilft!

Herr Jürgen Hammer

Tälesweg 3

71566 Althütte

Deutschland

fon ..: 07183 – 307 420

fax ..: 07183 – 428 979 8

web ..: https://www.hammerhilft.de

email : info@hammerhilft.de

Die Frage „Was macht wirklich gute, wirksame Führung, einen richtig guten Top-Manager aus?“ war und ist für Jürgen Hammer Triebfeder für seine gesamte berufliche Entwicklung. Mit über 35 Jahren kombinierten Erfahrungen aus Geschäftsführungspositionen, als Managementberater, Beirat, Führungsexperte, Trainer und Coach von Top-Führungskräften wie auch ganzer Führungskreise hat er diese Thematik aus verschiedensten Perspektiven und Rollen gründlich kennengelernt, analysiert, studiert und in diesem Gesamtkontext Vieles geleistet. Die Gesamtthematik [Unternehmens-] Führung kennt er so mit all ihren Facetten und hilft insbesondere Geschäftsführern und Vorständen „einen richtig guten Job zu machen“.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Pressekontakt:

Hammer hilft!

Herr Jürgen Hammer

Tälesweg 3

71566 Althütte

fon ..: 07183 – 307 420

web ..: https://www.hammerhilft.de

email : info@hammerhilft.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rainforest Resources meldet, dass das Projekt UKUMARI den Ausstoß von 1,2 Mio. Tonnen CO2 in die Atmosphäre verhindert