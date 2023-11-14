Pfälzerwald-Marathon 2026: Laufen in frischer Waldluft und auf weichem Untergrund

Westpfälzisches Pirmasens richtet am 11./12. September 2026 zum 20. Mal seine einzigartig naturverbundene Laufsportveranstaltung im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen aus

Am Samstag, 12. September 2026, wird das westpfälzische Pirmasens wieder zum Hotspot für Laufsportenthusiasten aus der Region und weit darüber hinaus: Der _Pfälzerwald-Marathon_ lädt in seiner 20. Auflage alle Laufbegeisterten dazu ein, von der Messehalle aus die klassischen 42,195 Kilometer durch das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen zurückzulegen. Dabei sorgen die gelenkschonenden Waldwege im teils hügeligen Gelände sowohl für ambitionierte Athleten als auch für Hobbysportler und Einsteiger immer wieder für ein ganz besonderes Wettkampfgefühl. Wer die volle Distanz nicht laufen möchte, kann wie in jedem Jahr den _Halbmarathon_ bestreiten, eine _Marathon-Staffel_ mit vier Personen oder eine _Halbmarathon-Duo-Staffel_ bilden; hierfür gemeldet werden dürfen sowohl weibliche als auch männliche und gemischte Teams.

Ebenso am 12. September steigt der beliebte _Bambini-Lauf_ über rund 800 Meter, der Kindern und Jugendlichen im Alter von fünf bis 15 Jahren vorbehalten ist. Jede Schule, die mit fünf oder mehr Startern antritt, erhält einen Teilnehmer­pokal. Bereits am Abend zuvor, dem 11. September, steht beim _PARK-Firmenlauf_ der Spaß im Vordergrund: Hier laufen vor allem Arbeitskollegen gemeinsam im bunten Teilnehmerfeld etwa fünf Kilometer durch die Pirmasenser Innenstadt.

Anmeldungen sind ab sofort online über das Portal https://www.pfaelzerwald-marathon.de möglich; hier finden sich auch weiterführende Informationen. Die Startunterlagen sollten möglichst vor dem 12. September 2026 im Startbüro auf dem Pirmasenser Messegelände in Messehalle 6 A abgeholt werden. Es öffnet am Donnerstag, 10. September, von 15 bis 17 Uhr, am Freitag, 11. September, von 14 bis 18.30 Uhr sowie am Samstag, 12. September, von 7 bis 9 Uhr.

Der Pfälzerwald-Marathon 2026 im Überblick

Freitag, 11. September 2026:

PARK-FIRMENLAUF

Länge: ca. 4,2 km

Start/Ziel: Messehalle 6 Pirmasens

Startzeit: 19.30 Uhr

Online-Anmeldung bis zum 6.9.2026: 10 Euro pro Teilnehmer – ab 7.9.2026: 13 Euro pro Teilnehmer (nur noch vor Ort möglich)

Preisnachlässe: 5 % ab 10 Teilnehmern pro Gruppe, 7,5 % ab 30 Teilnehmern pro Gruppe, 10 % ab 50 Teilnehmern pro Gruppe, 15 % ab 100 Teilnehmern pro Gruppe

Samstag, 12. September 2026:

BAMBINI-LAUF

Länge: ca. 800 m

Start/Ziel: Messehalle 6 Pirmasens

Startzeit: 9.45 Uhr

Online-Anmeldung bis 6.9.2026 – Nachmeldungen sind generell nicht möglich.

Die Teilnahme ist kostenlos.

PA SHOES-MARATHON

Länge: 42,195 km

Start/Ziel: Messehalle 6 Pirmasens

Startzeit: 9.15 Uhr

Anmeldung bis 8.9.2026: 32 Euro – ab 9.9.2026: 44 Euro (nur noch vor Ort möglich)

MARATHON-STAFFEL (für vier Personen)

Länge: 42,195 km (Teilstrecken ca. A: 7,5 km, B: 11,5 km, C: 12,6 km, D: 10,5 km)

Start/Ziel: Messegelände Pirmasens

Startzeit: 9.15 Uhr

Anmeldung bis 8.9.2026: 45 Euro- ab 9.9.2026: 57 Euro (nur noch vor Ort möglich)

HALB-MARATHON

Länge: 21,095 km

Start/Ziel: Messegelände Pirmasens

Startzeit: 9.45 Uhr

Anmeldung bis 8.9.2026: 20 Euro – ab 9.9.2026: 32 Euro (nur noch vor Ort möglich)

HALBMARATHON DUO-STAFFEL (für zwei Personen)

Länge: 21 km (Teilstrecken ca. jeweils 10,5 km)

Start/Ziel: Messegelände Pirmasens

Startzeit: 9.45 Uhr

Anmeldung bis 8.9.2026: 30 Euro – ab 9.9.2026: 42 Euro (nur noch vor Ort möglich)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stadtverwaltung Pirmasens

Herr Maximilian Zwick

Rathaus am Exerzierplatz .

66953 Pirmasens

Deutschland

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email : presse@pirmasens.de

Ergänzendes zur Stadt Pirmasens

Erste urkundliche Erwähnung fand Pirmasens um 850 als „pirminiseusna“, angelehnt an den Klostergründer Pirminius. Der als Stadtgründer geltende Landgraf Ludwig IX. errichtete im heutigen Pirmasens die Garnison für ein Grenadierregiment, es folgten 1763 die Stadtrechte. Am südwestlichen Rand des Pfälzerwalds gelegen und grenznah zu Frankreich ist das rund 42.000 Einwohner zählende rheinland-pfälzische Pirmasens wie Rom auf sieben Hügeln erbaut. In ihrer Blütezeit galt die Stadt als Zentrum der deutschen Schuhindustrie und ist in dieser Branche heute noch wichtiger Dreh- und Angelpunkt; ihren Sitz in Pirmasens haben zum Beispiel die Deutsche Schuhfachschule und das International Shoe Competence Center (ISC). Zu den tragenden Wirtschaftsbereichen zählen unter anderem chemische Industrie, Kunststofffertigung, Fördertechnik-Anlagen und Maschinenbau. Pirmasens positioniert sich heute als Einkaufsstadt mit touristischem Anspruch und gut ausgestattetem Messegelände. Seit 1965 wird eine Städtepartnerschaft mit dem französischen Poissy gepflegt. Weitere Informationen unter www.pirmasens.de.

Pressekontakt:

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Frau Martina Overmann

Schulstraße 28

66976 Rodalben

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