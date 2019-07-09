Pferdegestütztes Training und Coaching bei Portapatet: Führung und Teamdynamik im Praxisformat seit 15 Jahren

Portapatet verankert pferdegestütztes Training und Coaching seit 15 Jahren als festen Bestandteil seiner Akademie für Führung und Persönlichkeit.

Bamberg/Lisberg, 20. April 2026. Portapatet verankert pferdegestütztes Training seit 15 Jahren als festen Bestandteil seiner Akademie für Führung und Persönlichkeit. Auf der eigenen Seminar- und Trainingsanlage erleben Teilnehmende Führungsverhalten, Wirkung und soziale Kompetenz in einem praktischen Setting – als erlebnisorientierte Ergänzung zur klassischen Führungskräfte- und Personalentwicklung.

Portapatet hebt das pferdegestützte Training bewusst als Differenzierungsmerkmal im eigenen Weiterbildungsangebot hervor. Im Mittelpunkt steht nicht Theorie im Seminarraum, sondern das direkte Erleben: Wie klar ist die eigene Kommunikation? Wie konsequent werden Ziele verfolgt? Wie wirkt das eigene Verhalten auf andere? Im Zusammenspiel mit Pferden werden solche Fragen unmittelbar sichtbar, weil die Tiere sensibel auf Körpersprache, Präsenz und innere Haltung reagieren. Dadurch entsteht ein Lernfeld, das Führung, Teaminteraktion und Persönlichkeit gleichermaßen anspricht – und sich als Best-Practice-Thema in den Bereichen Leadership, Weiterbildung und New Work eignet.

Lernen durch unmittelbare Wirkung: Führung wird im Setting sichtbar

Das pferdegestützte Training und Coaching ist bei Portapatet als Praxisformat in der Führungskräfte- und Personalentwicklung etabliert. Teilnehmende beobachten nicht nur ihr Verhalten, sondern erleben dessen Wirkung im Moment. Gerade in Führungsrollen, in denen Kommunikation, Orientierung und Sicherheit eine Rolle spielen, kann diese Direktheit ein wertvoller Spiegel sein. Pferde reagieren nicht auf Titel oder Position, sondern auf Klarheit, Spannung, Unsicherheit und Authentizität. So wird Führung als Zusammenspiel aus Haltung, Signalen und Konsequenz erfahrbar.

Arite Schima, Geschäftsführerin von Portapatet bringt den Ansatz so auf den Punkt: „Pferde geben unmittelbares Feedback – nicht in Worten, sondern im Verhalten. Genau diese Direktheit macht das Training so praxisnah, wenn es um Wirkung, Präsenz und soziale Kompetenz geht.“ Portapatet setzt das Format auf der eigenen Seminar- und Trainingsanlage um und schafft damit einen Rahmen, in dem Lernen im Tun stattfindet – mit Raum für Reflexion, Transfer und persönliche Entwicklung.

Erlebnisorientierte Teamentwicklung als Ergänzung zu New-Work-Weiterbildung

Als Bestandteil der Akademie für Führung und Persönlichkeit ergänzt das pferdegestützte Training bei Portapatet erlebnisorientiert Themen, die in modernen Arbeitswelten besonders relevant sind: Zusammenarbeit, Selbstführung, Rollenklärung und Teamdynamik. In der Praxis zeigt sich häufig schnell, wie Teams miteinander kommunizieren, wie Verantwortung übernommen wird und wie gut Abstimmungen funktionieren. Das Setting unterstützt damit Teamentwicklung ebenso wie individuelles Coaching – immer mit dem Fokus auf konkretem Verhalten und dessen Wirkung.

Arite Schima betont den Nutzen für Organisationen, die Führung und Zusammenarbeit nicht nur in Modellen diskutieren, sondern im Erleben trainieren wollen. „Wer im Training spürt, wie die eigene Klarheit oder Unklarheit ankommt, kann daraus sehr konkrete Schritte für den Arbeitsalltag ableiten“. Seit nunmehr 15 Jahren gehört dieses Format zum Angebot und steht damit für Kontinuität in der Personalentwicklung – mit einem Fokus auf praktische Erfahrung und unmittelbares Feedback.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Portapatet – Akademie für Führung und Persönlichkeit

Frau Arite Schima

Triefenbach 2

96170 Lisberg

Deutschland

fon ..: 01728756124

web ..: https://www.portapatet.de

email : info@portapatet.de

Portapatet – Akademie für Führung und Persönlichkeit

Portapatet mit eigener Seminaranlage bietet unterschiedliche Trainings- und Seminarformate und pferdegestütztes Training und Coaching in professioneller Umgebung an. Führungskräfteseminare, Teamentwicklungsworkshops, Persönlichkeitscoaching und Verhandlungstraining. Das Unternehmen stellt dafür eine passende Infrastruktur für Veranstaltungen, Workshops und Weiterbildungen bereit und schafft Rahmenbedingungen, die konzentriertes Arbeiten und Lernen unterstützen. Ansprechpartner sind Arite Schima und Dr. Ulrich Striebl.

Pressekontakt:

Portapatet – Akademie für Führung und Persönlichkeit

Herr Ulrich Striebl

Triefenbach 2

Lisberg 96170

fon ..: 01743063950

email : striebl@portapatet.de

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