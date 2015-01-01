Phänomen Hobby Dogging – Skurrilität oder wahre Hundeliebe?

Hobby Dogging: Warum Menschen mit leeren Leinen spazieren gehen – und was dahintersteckt. Skurril, aber sinnvoll. Oder nicht?

Natürlich wirkt es maximal skurril, wenn erwachsene Menschen mit versteiften Leinen leere Halsbänder Gassi führen. Noch verrückter wirkt es, wenn die imaginären Hundehalter am Agility teilnehmen und ihre fiktiven Vierbeiner durch den Parcours geleiten. Das alles ist Hobby Dogging! Der Zweck dahinter erscheint allerdings gar nicht so dumm, wenn diese Freizeitbeschäftigung eben nicht dem puren Zeitvertreib hundeloser Menschen dient.

Wir von Reico Vertriebspartner Team Hundefutter Vital interessieren uns für alles, was unsere geliebten Vierbeiner betrifft. Auch das Hobby Dogging haben wir uns genauer angesehen – man weiß ja nie, wozu etwas gut sein könnte! Tatsächlich fanden wir einen wichtigen Unterschied zum Hobby Horsing und verraten, warum es auch ohne Hund ein ernstzunehmendes Hundetraining geben kann..

Inhaltsverzeichnis

1. Woher kommt der Trend Hobby Dogging?

2. Was sind die Vorteile von Hobby Dogging ohne Hund?

3. Wie fängt man mit Hobby Dogging an?

4. Darum ist ein echter Hund noch viel schöner!

Woher kommt der Trend Hobby Dogging?

Die deutsche Hundetrainerin Barbara Gerlinger aus Bad Friedrichshall hat das Hobby Dogging erfunden. Tatsächlich bietet diese ausgesprochene Hundefreundin professionelle Kurse an – mal mit, mal ohne Hund. Am Anfang, Ende 2025, erschien das Ganze wie ein viraler Gag, der per TikTok und Instagram sogar bis nach China schwappte.

Auf den ersten Blick ähnelt dieses Hobby dem Steckenpferdreiten für Große, also dem Hobby Horsing – doch mit dem fundamentalen Unterschied, dass Hobby Dogging sich hauptsächlich an echte Herrchen und Frauchen richtet. Die tauchen nur ausnahmsweise ohne ihre geliebten Vierbeiner in der Hundeschule auf, um bei Gerlinger eine Art mentales Training zu absolvieren.

„Du kannst nicht mit dem Tier arbeiten, wenn du nicht bei dem Tier bist“, sagt die Hundeexpertin dazu und freut sich darüber, dass Menschen bei den „Trockenübungen“ den Kopf freibekommen und sich dann viel besser auf ihr Tier einlassen können. Schlussendlich dient das Hobby Dogging dem Menschentraining, denn Herrchen und Frauchen wissen danach im besten Fall deutlich besser, wie sie mit ihrem Tier auf dem Trainingsparcours umgehen.

Was sind die Vorteile von Hobby Dogging ohne Hund?

Keine Frage, natürlich hat der Trend inzwischen auch Leute ohne Hund infiziert. Auch das kann einen gewissen Sinn ergeben, vor allem bezüglich des Tierschutzes:

? Vorteile genießen: Menschen mit wenig Geld und / oder zu wenig Zeit können einige Vorteile genießen, die das Leben mit Hund mit sich bringt.

? Kreative Freiheit ausleben: Die große Verantwortung für ein echtes Tier fällt weg, an ihre Stelle tritt die kreative Freiheit, einen Hund mit all seinen liebenswerten Eigenschaften einfach zu erfinden.

? Gemeinschaft aufbauen: In Gruppenkursen können (einsame) Menschen Kontakte knüpfen und eine Gemeinschaft aufbauen.

? Bewegung fördern: Durch Spaziergänge und Agility-Kurse fördert das Hobby Dogging körperliche Aktivität, zum Beispiel bei alten Menschen.

? Umweltschutz: Der Ressourcenverbrauch für einen echten Hund fällt weg. Nötig ist nur eine Leine mit Halsband oder Geschirr – und eine gute Portion Fantasie.

? Kleiner Trost für Allergiker: Wer sich sehnlichst einen Hund wünscht, aber auf die treuen Vierbeiner allergisch reagiert oder eine zu kleine Wohnung hat, findet im Hobby Dogging vielleicht Trost.

So skurril es für Außenstehende oft wirkt: Jeder Mensch kann und darf sein eigenes, wohltuendes Hobby haben – und das Hobby Dogging bringt trotz der seltsamen Optik nur Gutes mit sich.

Wie fängt man mit Hobby Dogging an?

Anfangen können Sie mit diesem Hobby ganz auf sich gestellt – oder zusammen mit anderen. Schaffen Sie sich eine Leine mit Halsband oder Geschirr an und versteifen Sie diese, zum Beispiel mit einem Draht oder Montagekleber. In Online-Tutorials von Barbara Gerlinger können Sie sich weitere Inspirationen holen. Vielleicht wohnen Sie sogar in der Nähe von Bad Friedrichshall, um sich ihrer Gruppe anzuschließen. Oder Sie gründen einen eigenen Hobby-Dogging-Verein in Ihrer Region.

Darum ist ein echter Hund noch viel schöner!

Wer es zeitlich, finanziell und vom Herzen schafft, sollte sich jedoch immer für einen echten Hund entscheiden. Unsere Fellnasen sind ungeheuer treue Begleiter und wunderbare Charaktere! Hundebesitzer leben erwiesenermaßen gesünder und oftmals sogar länger als hundelose Menschen, das zeigen wissenschaftliche Studien.

Ist der Hund dazu noch gesund und glücklich, steigt die Alltagszufriedenheit seiner Zweibeiner gleich mit. Darum empfehlen wir Hundebesitzern (und denen, die es werden wollen) unsere professionelle Futterberatung. Die kostet nichts und bringt keine Verpflichtungen für Sie mit.

Wir informieren Sie nicht nur über artgerechtes Hundefutter, sondern auch über den Nutzen von Ergänzungsfuttermitteln.

Diese helfen in besonderen Situationen dabei, Ihr Haustier fit zu halten oder den Körper zu regenerieren. Ob Trächtigkeit, Dauerschnupfen oder Verdauungsprobleme: Für jeden Umstand gibt es passende Nährstoffe, die auf natürliche Weise helfen können. Wann reden wir darüber?

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

REICO Partner Hundefutter Vital

Frau Duangjan Kliem

Am Kaspersberg 35

63654 Büdingen

Deutschland

fon ..: 0 60 49 / 95 25 832

web ..: https://hundefutter-vital.com/

email : kontakt@hundefutter-vital.com

Willkommen beim Team Hundefutter Vital – Reico-Vertriebspartner der ersten Stunde. Gesundes Futter. Glückliche Hunde. Freundliche Beratung inklusive.

Pressekontakt:

REICO Partner Hundefutter Vital

Herr Fabian Alber

Am Kaspersberg 35

63654 Büdingen

fon ..: 0 60 49 / 95 25 832

email : pr@allvitus.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lust auf Wintersport auf internationalem Niveau? CATIA für 3D-Monitor PluraView zertifiziert